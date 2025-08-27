Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年8月週年慶突發優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略

iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb最新有29週年慶預售優惠，由即日起至10月1日凌晨1點，逾400個品牌產品低至71折，在iHerb app首次下單並輸入優惠碼更可享全單71折，非常抵買！此外，iHerb還有一系列週年慶優惠，記得bookmark定文章，不要錯過iHerb全年最抵優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！

iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年8月26日）

1. iHerb 29週年慶優惠

i. 購買指定400多個品牌產品並輸入優惠碼【29ANNIV】即可享額外71折｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至10月1日凌晨1點

ii. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享全單71折

優惠日期：即日起至10月1日凌晨1點

2. 指定抗養化營養保充品並輸入優惠碼【AUG25ANTI】即可享額外8折優惠｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至8月28日凌晨1點

立即查看iHerb優惠頁

iHerb優惠碼/香港折扣碼/運費/暢銷貨品推薦

近年大家都追求健康生活，除了養成運動習慣，飲食均衡都是重要一環，想讓身體攝取足夠營養，食保健品都是個不錯的方法，一次過補充身體所需營養，今次就來詳盡介紹有超過5萬款北美營養補充品、食材雜貨網站iHerb，裡面基本上齊備美國營養補充品與食材大品牌，想買基本的維他命都可以在此入手。

這裡簡單地以4大特點來概括iHerb網購網站：

特點一：超過5萬款北美營養補充品、食材雜貨；貨品有齊成分列表，亦會標明素食、食材敏感等字眼提示；品牌都是有保證與信譽的大牌子，基本上都可以安心地購入。

特點二：iHerb免運費金額為滿250港元，即可免運費直送香港。

特點三：會提供試用品，可以用非常抵的價錢試營養補充品、食材等。

特點四：新增定期自動送貨優惠，重複訂單可享9折優惠和免費送貨服務。

iHerb主頁

為大家介紹iHerb的頁面，首先會見到最新優惠和專題故事，優惠還會寫清楚活動到期日，大家爭取時間用優惠價去購物。在主頁頂部白色部分，右邊便是大家最喜愛的「特惠」、「暢銷」、「試用」和「新產品」區，分別可以在這四大類別找到iHerb精選減價貨品、香港最熱賣的產品、最新可用試用價購買的產品，以及最新上架產品。在主頁頂部左手邊部分，可以一次過見到8大分類產品，分別是補充劑、運動營養、沐浴、美容美妝、食品百貨、健康家居、嬰童用品和寵物用品，分類方便大家按需要快速找到想買的商品。

iHerb主頁面按此

iHerb暢銷排名按此

iHerb暢銷排名裡面，可以見到過去24小時最熱賣的貨品，更列出不同類別，方便購物。

在試用區，可以用優惠價錢購入Sample。

iHerb開戶及購物步驟

在iHerb開戶及購物其實都好方便，輸入優惠碼的位置都好容易找到，這裡跟各位來個教學吧～

iHerb開戶步驟

1.在首頁右邊「Sign In」位置會見到「創建我的帳戶」。

2.輸入電話、電郵與密碼，確認不是機械人，並選取本人年滿18歲後，就可以創建我的帳戶。

3.之後會收到電郵，確認後就成功建立帳戶。

iHerb購物步驟

1.選擇想購入的貨品後，再選擇份量大小，就可以「加入購物車」。

2.到了購物車，就可以在右邊輸入折扣碼。

3.運費預算，送貨目的地選「香港」，之後右邊就會顯示運費。如訂單滿$250港元即可免運費。

4.選擇貨品後，輸入優惠碼，就按「前往結帳」。

5.填完地址後，按繼續，之後填寫信用卡資料，再按繼續，並完成訂單。

選擇想購入的貨品後，再選擇份量大小，就可以「加入購物車」。

選擇貨品後，輸入優惠碼，就按「前往結帳」。

iHerb暢銷營養補充品名單

iHerb裡面有超過5萬款貨品，如果無概念地逛都真的有點吃力，這裡為各位整合了13大iHerb營養補充品牌子，都是美國比較有保證、出名的營養補充牌子，可以參考參考。

*排名根據英文字母順序排列

iHerb優惠碼最新折扣

購物攻略重點來了，iHerb不時就會推出優惠，這裡就幫你Update最新iHerb優惠碼，記得Bookmark啦～

iHerb膳食補劑暢銷排行榜Top5：

第5位：California Gold Nutrition Omega 800 特濃縮魚油

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$58｜ 原價：$82

SHOP NOW

魚油中的Omega-3有助於降低心血管疾病風險，保持大腦健康運作，有助改善整體健康。不論小朋友或大人、老人家都可以食魚油來保養皮膚和心血管，這款Omega-3更是有1,000毫克濃縮Omega-3魚油，含480毫克EPA和320毫克DHA，每日隨餐食一粒便可。

California Gold Nutrition Omega 800 特濃縮魚油

第4位：California Gold Nutrition Gold C 維他命C

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$29｜ 原價：$41

SHOP NOW

California Gold Nutrition Gold C的維他命C有多達1000毫克的維他命C，可以促進免疫系統功能，心血管及皮膚健康，產品適合全素者及素食者食用，現時California Gold Nutrition Gold C Vitamin C 60粒裝優惠價只售$29，趁平入貨增強抵抗力！

California Gold Nutrition Gold C 維他命C

第3位：California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$67｜ 原價：$97

SHOP NOW

California Gold Nutrition Omega-3優質魚油每粒含有180毫克EPA及120毫克DHA，有助維持血脂水平，降低患心血管疾病風險，保持大腦健康運作，改善身體的抵抗力。

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油

第2位：Life Extension BioActive Complete B-Complex

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$58｜ 原價：$82

SHOP NOW

Life Extension生物活性綜合維他命含有8種酶活性B族維他命，可以促進葡萄糖、脂肪、乙醇的新陳代謝，提供身體所需的健康能量，促進器官功能健康及幫助控制維他命B缺乏症。

Life Extension BioActive Complete B-Complex

第1位：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$126｜ 原價：$177

SHOP NOW

如果想令腸道更健康，益生菌也是其中一款對腸道健康有幫助的膳食補劑。California Gold Nutrition LactoBif 益生菌含8種活性益生菌菌株、包括5種乳酸菌和3種雙歧杆菌，能抵抗低pH值的胃酸，並附著在腸道細胞系上。有網民指，這款益生菌可減少便秘情形，亦可舒緩腸胃不適。

California Gold Nutrition LactoBif 益生菌

iHerb零食食品百貨排行榜Top 5：

第5位：Peanut Butter & Co.花生醬

輸入優惠碼【29ANNIV】/【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$32｜ 原價：$44

SHOP NOW

iHerb上的花生醬種類比市面超市有更多款式，忠情於外國花生醬的人，iHerb絕對是你入貨的好地方！Peanut Butter & Co.花生醬採用鬆脆的花生碎混合制成，成分天然，只有花生和鹽，並沒有添加糖，而且是全素和無麩質，素食人士絕對可以放心食用！產品可能會出現油水分離現象，攪拌幾下便可食用。

Peanut Butter & Co.花生醬

第4位：La Tourangelle 牛油果油

輸入優惠碼【29ANNIV】/【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$128｜ 原價：$180

SHOP NOW

近年大家對健康飲食越來越注重，不少人都購買牛油果油去取代傳統的煮食油，較低膽固醇之餘，亦比其他食油釋出較少有害物質。La Tourangelle牛油果油100％純天然製造，食落有淡淡的水果味，每15毫升更含8克Omega-9脂肪酸，對心臟健康有益。

La Tourangelle 牛油果油

第3位：Seapoint Farms 海鹽味乾烤毛豆

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$14｜ 原價：$20

SHOP NOW

Seapoint Farms乾烤毛豆是一款有助心臟健康的零食，脂肪含量比花生低70％，富含植物性蛋白質和纖維，有14克蛋白質，天然不含膽固醇，不含反式脂肪，而且無麩質。Seapoint Farms乾烤毛豆更有兩款口味選擇，海鹽及芥末味，想食一款不太罪惡感的零食，Seapoint Farms 乾烤毛豆是一個不錯的選擇！

Seapoint Farms 海鹽味乾烤毛豆

第2位：Mamma Chia 有機奇亞籽

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$38｜ 原價：$53

SHOP NOW

Mamma Chia有機奇亞籽是不少減肥人士的愛好之物，奇亞籽健康及有營養之外，更可以增加飽足感，好多人都會加入去穀類早餐中。Mamma Chia有機奇亞籽含豐富蛋白質、Omega-3及無麩質，可以混合沙律、乳酪一齊進食！而家趁有優惠價買定幾包，日日食好快清貨！

Mamma Chia 有機奇亞籽

第1位：Bragg 有機蘋果醋

輸入優惠碼【29NEWAPP】即可享71折優惠

71折特價：$29｜ 原價：$41

SHOP NOW

Bragg蘋果醋由有機種植蘋果製成，含有酵母，可產生有機酸和酶，蘋果醋是零熱量、零糖、零脂肪，有多種食法，如製作飲品，把蘋果醋加入水或梳打水，酸酸的非常開胃，怕酸的話，可以再額外加蜂蜜中和酸味，又或者可以加少許蘋果醋在沙律，代替沙律醋，味道一樣好食。

Bragg 有機蘋果醋

