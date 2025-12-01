Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44

iHerb正推Black Friday與Cyber Monday限時優惠，即日起至12月3日凌晨2點，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼，即可享全單75折優惠！今次Yahoo購物專員為大家整合iHerb兒童supplement暢銷排名Top10，當中有破12萬滿分好評、總評分高達4.9分的維他命D3，還有不少維他命軟糖、魚油產品上榜，部分更可以讓嬰幼兒服用，若想食得安心，亦可參考醫生意見。

>>iHerb兒童健康類產品頁按此<<

黑色星期五＋Cyber Monday優惠

i. 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

優惠日期：即日起至12月3日凌晨2點

ii. iHerb自家品牌產品低至3折｜SHOP NOW

iii. 指定品牌產品低至8折｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至12月4日凌晨2點

iHerb兒童健康保健品第10名：Natrol 褪黑荷爾蒙軟糖

又是另一個安眠好法寶！Natrol褪黑荷爾蒙軟糖每份含10毫克褪黑荷爾蒙，不含明膠、人工香料、甜味劑或防腐劑，此產品適用於12至17歲的青少年食用，只需在睡前20至30分鐘前服用，即可獲得一場好覺！有網民大讚食完半小時後就睡著，更有留言指對ADHD過度活躍症和自閉症人士都有用，而且是士多啤梨味軟糖，可以食完甜住發美夢！

Natrol 褪黑荷爾蒙軟糖（90粒軟糖）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$94｜ 原價：$126

SHOP NOW

Natrol 褪黑荷爾蒙軟糖（90粒軟糖）

iHerb兒童健康保健品第9名：ChildLife Essentials Echinacea

來到轉季時間，日夜溫差大，一不小心小朋友容易傷風或感冒，ChildLife Essentials Echinacea含有機提取物狹葉紫錐菊成分，有助迅速緩解症狀，有iHerb用戶留言產品味道不錯，小朋友容易接受，對於喉嚨不適和咳嗽也有舒緩作用。

ChildLife Essentials Echinacea（30毫升）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$54｜ 原價：$72

SHOP NOW

ChildLife Essentials Echinacea（30毫升）

iHerb兒童健康保健品第8名：BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑

BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑在iHerb兒童益生菌類產品排名第1位，同時在iHerb用戶評分獲4.9高分！產品有維他命D3、洛德乳酸桿菌成分，這種乳酸菌在人體有很強的適應性，有助微生物修復腸道的天然平衡，且不含牛奶、乳糖、麩質成分。有iHerb用戶大讚特別適合嬰幼兒食用，2個月大BB都食到，每次只需5滴，BB服用後排便順暢和減少脹氣不適，媽媽們可入手一試！

BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑（10毫升）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$178｜ 原價：$237

SHOP NOW

BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑（10毫升）

iHerb兒童健康保健品第7名：Nature's Way Alive! 兒童優質綜合維他命軟糖

Nature's Way Alive! 兒童優質配方綜合維他命軟糖，在iHerb兒童複合維他命類產品排名第1位！皆因產品有15款維他命和礦物質，包括有維他命A、C、D3、E、B6、B12、碘、鋅等，有助小朋友骨骼、眼睛發育健康，同時增強免疫力，產品由果膠製成，不含明膠，有櫻桃、橙和葡萄口味，小朋友平時可以當糖食都得！

Nature's Way Alive! 兒童優質綜合維他命軟糖（90粒）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$92｜ 原價：$122

SHOP NOW

Nature's Way Alive! 兒童優質綜合維他命軟糖（90粒）

iHerb兒童健康保健品第6名：Kids Smart Hi DHA-Omega 3 魚油

Kids Smar Hi DHA-Omega 3 魚油每粒含500毫克天然魚油，有助兒童眼睛和大腦發育，這款魚油最大特點是小魚形狀，帶水果甜味，沒有太大陣魚腥味，小朋友絕對不會抗拒。另外，有別於其他魚油產品，這款魚油有2種食法，可剪下小魚形狀魚油的尾巴，直接擠壓魚體把水果魚油送到孩子嘴裏或放到食物上，或者可以原粒咀嚼服用。

Kids Smar Hi DHA-Omega 3 魚油（30粒）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$68｜ 原價：$90

SHOP NOW

Kids Smart Hi DHA-Omega 3 魚油

iHerb兒童健康保健品第5名：ChildLife Essentials 維他命D3

ChildLife有不少為兒童設計的保健品，而ChildLife Essentials維他命D3專為嬰兒和兒童設計，不含乙醇、麩質、乙醇和酪蛋白等成分，維他命D3有助兒童骨骼健康和增強抵抗力，有iHerb用戶大讚小朋友食完減少著涼次數及症狀。味道方面，ChildLife Essentials 維他命D3是天然漿果味，有iHerb用戶留言指味道偏甜，但小朋友容易接受這味道，趁有優惠入手為小朋友增強抵抗力，減低生病機會！

ChildLife Essentials 維他命D3（30毫升）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$44｜ 原價：$59

SHOP NOW

ChildLife Essentials 維他命D3（30毫升）

iHerb兒童健康保健品第4名：Nordic Naturals 兒童DHA咀嚼軟糖

一般魚油supplement都容易有一陣魚腥味，小朋友可能會抗拒魚腥味而不食，而Nordic Naturals的兒童DHA咀嚼軟糖正正沒有魚腥味，每粒軟糖含600毫克 Omega-3、145毫克EPA和355毫克DHA，有助小朋友腦部發育和免疫系統功能健康，而且軟糖零糖成分，小朋友食多都不怕蛀牙。

Nordic Naturals 兒童DHA咀嚼軟糖（30粒）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$122｜ 原價：$163

SHOP NOW

Nordic Naturals 兒童DHA咀嚼軟糖

iHerb兒童健康保健品第3名：ChildLife Essentials 液體維他命C

ChildLife維他命C是專為6個月以上至12歲兒童而設，當中每一茶匙含有250毫克的維他命C，可以促進小朋友整體免疫系統健康，而且使用天然橙味去製造，令小朋友更易入口。

ChildLife Essentials 液體維他命C（118 毫升）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$44｜ 原價：$59

SHOP NOW

ChildLife Essentials 液體維他命C（118 毫升）

iHerb兒童健康保健品第2名：Boiron Camilia Teething Relief

BB出世後會慢慢生牙仔，在牙齒生長時，可能會令BB感到不舒服，因而大哭一場。Boiron Camilia正是可以舒緩BB生牙齒時的不適，產品採用天然植物成分，含洋甘菊、洋商陸、食用大黃等草本成分，有助緩解出牙、牙齦痛等不適症狀，滴管設計，而且獨立包裝，非常方便且容易餵嬰兒們。

Boiron Camilia Teething Relief（1 毫升）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$81｜ 原價：$108

SHOP NOW

Boiron Camilia Teething Relief

iHerb兒童健康保健品第1名：California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑

California Gold Nutrition除了成人supplement，亦有小朋友supplement配方，iHerb兒童健康保健品第1名就是California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑，在iHerb高達4.9評分，逾12萬用戶給5星滿分好評！維他命D3對小朋友的骨骼和牙齒成長非常重要，同時有助身體吸收鈣和磷，連12個月以下嬰兒都可以服用，只需在配方奶，或食物中添加1滴即可，一支可以服用約300次。

California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑（10毫升）

輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折

75折特價：$44｜ 原價：$59

SHOP NOW

California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑

