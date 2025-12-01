大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44
即睇最新iHerb兒童保健品暢銷排名Top10，平價入手supplement！
iHerb正推Black Friday與Cyber Monday限時優惠，即日起至12月3日凌晨2點，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼，即可享全單75折優惠！今次Yahoo購物專員為大家整合iHerb兒童supplement暢銷排名Top10，當中有破12萬滿分好評、總評分高達4.9分的維他命D3，還有不少維他命軟糖、魚油產品上榜，部分更可以讓嬰幼兒服用，若想食得安心，亦可參考醫生意見。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
黑色星期五＋Cyber Monday優惠
i. 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
優惠日期：即日起至12月3日凌晨2點
ii. iHerb自家品牌產品低至3折｜SHOP NOW
iii. 指定品牌產品低至8折｜SHOP NOW
優惠日期：即日起至12月4日凌晨2點
iHerb兒童健康保健品第10名：Natrol 褪黑荷爾蒙軟糖
又是另一個安眠好法寶！Natrol褪黑荷爾蒙軟糖每份含10毫克褪黑荷爾蒙，不含明膠、人工香料、甜味劑或防腐劑，此產品適用於12至17歲的青少年食用，只需在睡前20至30分鐘前服用，即可獲得一場好覺！有網民大讚食完半小時後就睡著，更有留言指對ADHD過度活躍症和自閉症人士都有用，而且是士多啤梨味軟糖，可以食完甜住發美夢！
Natrol 褪黑荷爾蒙軟糖（90粒軟糖）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$94｜
原價：$126
iHerb兒童健康保健品第9名：ChildLife Essentials Echinacea
來到轉季時間，日夜溫差大，一不小心小朋友容易傷風或感冒，ChildLife Essentials Echinacea含有機提取物狹葉紫錐菊成分，有助迅速緩解症狀，有iHerb用戶留言產品味道不錯，小朋友容易接受，對於喉嚨不適和咳嗽也有舒緩作用。
ChildLife Essentials Echinacea（30毫升）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$54｜
原價：$72
iHerb兒童健康保健品第8名：BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑
BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑在iHerb兒童益生菌類產品排名第1位，同時在iHerb用戶評分獲4.9高分！產品有維他命D3、洛德乳酸桿菌成分，這種乳酸菌在人體有很強的適應性，有助微生物修復腸道的天然平衡，且不含牛奶、乳糖、麩質成分。有iHerb用戶大讚特別適合嬰幼兒食用，2個月大BB都食到，每次只需5滴，BB服用後排便順暢和減少脹氣不適，媽媽們可入手一試！
BioGaia Protectis Baby益生菌滴劑（10毫升）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$178｜
原價：$237
iHerb兒童健康保健品第7名：Nature's Way Alive! 兒童優質綜合維他命軟糖
Nature's Way Alive! 兒童優質配方綜合維他命軟糖，在iHerb兒童複合維他命類產品排名第1位！皆因產品有15款維他命和礦物質，包括有維他命A、C、D3、E、B6、B12、碘、鋅等，有助小朋友骨骼、眼睛發育健康，同時增強免疫力，產品由果膠製成，不含明膠，有櫻桃、橙和葡萄口味，小朋友平時可以當糖食都得！
Nature's Way Alive! 兒童優質綜合維他命軟糖（90粒）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$92｜
原價：$122
iHerb兒童健康保健品第6名：Kids Smart Hi DHA-Omega 3 魚油
Kids Smar Hi DHA-Omega 3 魚油每粒含500毫克天然魚油，有助兒童眼睛和大腦發育，這款魚油最大特點是小魚形狀，帶水果甜味，沒有太大陣魚腥味，小朋友絕對不會抗拒。另外，有別於其他魚油產品，這款魚油有2種食法，可剪下小魚形狀魚油的尾巴，直接擠壓魚體把水果魚油送到孩子嘴裏或放到食物上，或者可以原粒咀嚼服用。
Kids Smar Hi DHA-Omega 3 魚油（30粒）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$68｜
原價：$90
iHerb兒童健康保健品第5名：ChildLife Essentials 維他命D3
ChildLife有不少為兒童設計的保健品，而ChildLife Essentials維他命D3專為嬰兒和兒童設計，不含乙醇、麩質、乙醇和酪蛋白等成分，維他命D3有助兒童骨骼健康和增強抵抗力，有iHerb用戶大讚小朋友食完減少著涼次數及症狀。味道方面，ChildLife Essentials 維他命D3是天然漿果味，有iHerb用戶留言指味道偏甜，但小朋友容易接受這味道，趁有優惠入手為小朋友增強抵抗力，減低生病機會！
ChildLife Essentials 維他命D3（30毫升）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$44｜
原價：$59
iHerb兒童健康保健品第4名：Nordic Naturals 兒童DHA咀嚼軟糖
一般魚油supplement都容易有一陣魚腥味，小朋友可能會抗拒魚腥味而不食，而Nordic Naturals的兒童DHA咀嚼軟糖正正沒有魚腥味，每粒軟糖含600毫克 Omega-3、145毫克EPA和355毫克DHA，有助小朋友腦部發育和免疫系統功能健康，而且軟糖零糖成分，小朋友食多都不怕蛀牙。
Nordic Naturals 兒童DHA咀嚼軟糖（30粒）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$122｜
原價：$163
iHerb兒童健康保健品第3名：ChildLife Essentials 液體維他命C
ChildLife維他命C是專為6個月以上至12歲兒童而設，當中每一茶匙含有250毫克的維他命C，可以促進小朋友整體免疫系統健康，而且使用天然橙味去製造，令小朋友更易入口。
ChildLife Essentials 液體維他命C（118 毫升）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$44｜
原價：$59
iHerb兒童健康保健品第2名：Boiron Camilia Teething Relief
BB出世後會慢慢生牙仔，在牙齒生長時，可能會令BB感到不舒服，因而大哭一場。Boiron Camilia正是可以舒緩BB生牙齒時的不適，產品採用天然植物成分，含洋甘菊、洋商陸、食用大黃等草本成分，有助緩解出牙、牙齦痛等不適症狀，滴管設計，而且獨立包裝，非常方便且容易餵嬰兒們。
Boiron Camilia Teething Relief（1 毫升）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$81｜
原價：$108
iHerb兒童健康保健品第1名：California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑
California Gold Nutrition除了成人supplement，亦有小朋友supplement配方，iHerb兒童健康保健品第1名就是California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑，在iHerb高達4.9評分，逾12萬用戶給5星滿分好評！維他命D3對小朋友的骨骼和牙齒成長非常重要，同時有助身體吸收鈣和磷，連12個月以下嬰兒都可以服用，只需在配方奶，或食物中添加1滴即可，一支可以服用約300次。
California Gold Nutrition 嬰兒維他命D3滴劑（10毫升）
輸入優惠碼【BFCM25】即可享全單75折
75折特價：$44｜
原價：$59
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章： iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月黑五優惠全單75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多iHerb產品推介
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
其他人也在看
港大研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥 提升治療成效4至5成（楊佩詩報道）
【Now新聞台】港大醫學院成功研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥，提升治療成效4至5成，目前在瑪麗醫院作臨床試驗。有病人組織建議探討政府資助機構的科研成果，獲得商業利潤後，撥出部分資助普通病人使用。 一圈圈的紅色是血管，旁邊藍色是腫瘤，港大醫學院研究團隊利用病人肝癌細胞組織，配合基質蛋白分離技術及3D打印造出「肝立方」，即是仿生肝癌腫瘤模型，複製病人的真實患病情況作「體外試藥平台」，協助精準選擇最有用的治療方案，最多提升治療成效4至5成，同時減少復發率10%至15%以上。港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞：「免疫治療費用是高昂，差不多每名病人80至100萬元每年，整體而言，約有4至6成的病人對藥物治療是無效。很多時費用花了，效果未必凸顯出來，所以用肝立方可以第一時間試不同的組合，類似免疫治療、標靶藥物、免疫治療同不同免疫治療治療或加上不同輔助治療。」有關項目已獲批在瑪麗醫院進行臨床試驗。除了肝立方，未來還可以用這種技術，打印出腸立方、肺立方等幫不同的癌症試藥，亦可協助新藥研發。新藥或新技術研發涉及巨額投資，而大學科研經費部分來自政府，有病人組織認為應探討政府資助機構的醫療科研成now.com 新聞 ・ 1 天前
一歲男童甲流併發肺炎嘶吼症 情況嚴重
【Now新聞台】衞生防護中心再接獲一宗兒童感染流感嚴重個案。 該一歲男童過往健康良好，上星期三開始發燒、咳嗽和流鼻水，同日向私家醫生求醫，周六呼吸急促，轉到屯門醫院急症室，因徵狀惡化再轉到兒童深切治療部，目前情況嚴重，其甲型流感併發肺炎和嘶吼症；他未有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者出現呼吸道病徵，但病況輕微。至今累計23宗兒童流感嚴重個案，當中3人死亡。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 67 歲婦曾先後到中山及廣州｜Yahoo
衞生署衞生防護中心周日（30 日）下午表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名居於元朗區的 67 歲女子。Yahoo 健康 ・ 9 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 14 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 20 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
宏福苑五級火︳謝安琪舊同學好街坊疑罹難 目睹舊居焚毀「我的心痛是無法言喻的沉重」
喺大埔成長嘅謝安琪原來曾經喺宏福苑生活過一段日子，Kay喺IG發文表達感受，「宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前。這裏，裝載著我整個青春」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
狂數中國女足8球 英格蘭被批嘥時間
【Now Sports】英格蘭女足約戰中國女足友賽，結果這場在溫布萊球場上演的比賽，英女以8:0狂勝對手，只是主隊球迷批評實力懸殊下，球隊不能達到練兵效果，更被指嘥時間。英格蘭今場友賽在中前場排出頗強陣容，當中有5名球員是歐洲國家盃決賽鬥西班牙的正選，而史丹維（Georgia Stanway）此役大演帽子戲法，包括一記12碼，美迪亦攻入兩球，加上羅倫漢普、東妮及羅素各入1球，在半場已經領先5:0情況下，最後狂勝1場。對於今場大勝，英格蘭球迷賽後不明白為何領隊域雯，需要進行這場友賽，既不能收練兵之效，甚至認為是嘥時間，但域雯稱國家隊仍有得著。「我們的確從比賽中學到一些，就是如何開個好頭，對手有不同踢法，己隊經過初段後便適應過來。我們很多時候都在用波，而大家都會看到國家隊發揮很好，聯繫上都做得不錯，取得數個精采入波。」至於中國女足今次大敗，平了國家隊歷史上的最大敗仗紀錄，是2004年雅典奧運會上，曾經以0:8遭到德國痛擊。now.com 體育 ・ 16 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 20 小時前