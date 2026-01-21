Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

iHerb家居用品熱賣榜Top 10！$35入手清潔神器 紅酒、咖啡漬輕鬆去除／這款保鮮袋只要$2.4？

不知不覺農曆新年即將到來，亦即是又要「年廿八洗邋遢」，在新年前好好清潔屋企。Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買家居用品，今次為大家整理iHerb暢銷家居用品排行榜，當中包括洗衣液、洗潔精等產品，還有部分家居日用所需品，如蔬果保鮮袋，最平低至$2.4/件，比市面價錢平一大截，一於新年前入手，好好清潔整理家居過新年！

iHerb 家居用品頁按此

iHerb暢銷家居用品第10位：Mrs. Meyers Clean Day 多功能日常清潔劑

美國清潔用品品牌Mrs. Meyers Clean Day始於2001年，以植物成分和天然精油作原材料，製作多款天然花香草味的清潔劑，不含甲醛、人工色素等化學成分。今次上榜的是Mrs. Meyers Clean Day天竺葵香味多功能日常清潔劑，可以輕鬆清潔灰塵污垢之餘，用完會有一陣清花香味。現時iHerb優惠價$40就可以買到473毫升裝多功能日常清潔劑，一大枝可以有排用。

Mrs. Meyers Clean Day 多功能日常清潔劑（473毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$40｜ 原價：$53

SHOP NOW

Mrs. Meyers Clean Day 多功能日常清潔劑（473毫升）

iHerb暢銷家居用品第9位：Seventh Generation 消毒清潔劑

Seventh Generation是美國天然居家清潔與個人護理環保品牌，主打植物基成分配方，具清潔效果，同時減少對環境影響。今次上榜的正是Seventh Generation消毒清潔劑，以過氧化氫（Hydrogen Peroxide）為主要成分，能殺滅99.9%病毒與細菌，無添加香精與染料，氣味溫和不刺激，且無需沖洗、無化學殘留，適用於廚房、浴室等硬質表面，不太適用於大理石與木材表面。

Seventh Generation 消毒清潔劑（680毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$40｜ 原價：$52

SHOP NOW

Seventh Generation 消毒清潔劑（680毫升）

iHerb暢銷家居用品第8位：Earth Friendly Products 果蔬清洗劑

Earth Friendly Products (ECOS) 蔬果清洗劑採用植物基配方，能有效去除蔬果表面的農藥、蠟質及汙垢，不含人工香精與刺激性化學物，且具備可生物降解特性。使用方法簡單，噴霧式設計非常方便使用，平時搖勻噴霧把清洗劑噴在蔬果上，並輕柔按摩20至30秒後沖洗即可。

Earth Friendly Products 果蔬清洗劑（650毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$35｜ 原價：$46

SHOP NOW

Earth Friendly Products 果蔬清洗劑（650毫升）

iHerb暢銷家居用品第7位：Nellie's 洗衣粉

Nellie's 洗衣粉不含磷酸鹽、月桂醇硫酸酯鈉（SLS）或十二烷基醚硫酸鈉（SLES）等化學成分，不少iHerb用家對Nellie's 洗衣粉有高度評價，皆因Nellie's 洗衣粉清潔力強且成份天然，能有效去除汗味和污漬，適合各種年齡層使用，尤其對敏感皮膚友好，用後衣物乾淨且無異味。

Nellie's 洗衣粉（726克）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$76｜ 原價：$100

SHOP NOW

Nellie's 洗衣粉（726克）

iHerb暢銷家居用品第6位：Mrs. Meyers Clean Day 洗潔精

Mrs. Meyers Clean Day又一產品上榜，Mrs. Meyers Clean Day洗潔精亦獲美國農業部（USDA）認可的生物基產品，含可生物降解成分，天然天竺葵香味洗潔精，有效去除碗碟油漬，同時散發清新玫瑰香氣，有iHerb用戶分享只要用少少洗碗液，即可輕鬆洗乾淨碗碟，而且含天然精油成分，皮膚敏感人士都用得。

Mrs. Meyers Clean Day 洗碗液（473毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$40｜ 原價：$52

SHOP NOW

Mrs. Meyers Clean Day 洗碗液（473毫升）

iHerb暢銷家居用品第5位：Earth Friendly Products 污漬＋異味去除劑

Earth Friendly Products都有產品再上榜！iHerb暢銷家居用品第5位就是Earth Friendly Product強力除漬消味噴霧，同時在iHerb寵物用品類熱賣榜排名第一名，皆因產品採用先進的植物活性酶（酵素）技術，能深入纖維從源頭分解蛋白質類污漬，寵物尿漬、紅酒、咖啡、或嬰兒尿布髒汙，都能輕鬆化解，而且有天然檸檬皮油成分，用完會散發香氣，非常適合用於地毯、沙發布藝及床墊等難以水洗的產品表面。

Earth Friendly Products 污漬＋異味去除劑（650毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$35｜ 原價：$47

SHOP NOW

Earth Friendly Products 污漬＋異味去除劑（650毫升）

iHerb暢銷家居用品第4位：Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑

Citrus Magic是美國天然清潔品牌，特色是利用柑橘皮萃取精油（檸檬烯）為核心，研發無合成香精、環保且高效居家清潔配方。而Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑，天然柑橘溶劑成分有效去除清水難以洗淨的農藥殘留、人工蠟質、泥土及化學藥劑等，無論是浸泡生菜、西蘭花等蔬菜類，或直接噴灑蔬果上皆可，而且洗淨表面污染物後，不會留下任何化學餘味或柑橘味，保留食材天然味道。現時iHerb折後最平低至$72買到接近一公升裝，都算抵買！

Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑（946毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$72｜ 原價：$95

SHOP NOW

Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑（946毫升）

iHerb暢銷家居用品第3位：Seventh Generation 洗潔精

iHerb暢銷家居用品第3位繼續是Seventh Generation產品，除了消毒清潔劑，Seventh Generation亦有洗潔精，都是美國農業部（USDA）認可生物基產品，含有95%的可新生植物成分，配方無染料或人工調味料，含天然精油和植物成分，有效清洗碗碟油漬，天然成分洗潔精不傷手，iHerb有限時76折優惠，低至$29買到，值得一試。

Seventh Generation 洗潔精（561 毫升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$29｜ 原價：$38

SHOP NOW

Seventh Generation 洗潔精（561 毫升）

iHerb暢銷家居用品第2位：PEAKfresh USA 含紮線的蔬果袋

平時買蔬果後，想保持蔬果新鮮，放雪櫃多幾天，可一試PEAKfresh USA蔬果袋，大多數水果和蔬菜會釋放乙烯氣體，暴露於乙烯氣體會加速水果和蔬菜腐爛，而PEAKfresh USA蔬果袋能夠去除乙烯氣體，延長產品壽命和新鮮度，同時可減少水珠形成並抑制細菌生長，保持蔬果新鮮。PEAKfresh USA蔬果袋含紮線，將新鮮、乾燥蔬果單獨放到袋子內，排出保鮮袋內空氣，再用帶子封口並儲存在冰箱中即可，蔬果袋可以再重用多次，折後低至$24買到10個保鮮袋，平均$2.4一個袋，十分抵買！

PEAKfresh USA 含紮線的蔬果袋（10個）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$24｜ 原價：$32

SHOP NOW

PEAKfresh USA 含紮線的蔬果袋

iHerb暢銷家居用品第1位：ZUM Zum Clean 洗衣液

iHerb暢銷家居用品第1位，就是ZUM Zum Clean洗衣液，分別含椰子油、小蘇打、精油、植物甘油等成分，椰子油和小蘇打有效去除污漬、污垢和異味，精油能產生芳香氣味，而植物甘油是天然織物柔軟劑，可清潔白色、亮色、深色和精致衣物，iHerb折後低至$84可以買到差不多1升洗衣液！

ZUM Zum Clean 洗衣液（0.94 升）

輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠

76折特價：$84｜ 原價：$111

SHOP NOW

ZUM Zum Clean 芳香護理洗衣皂液

