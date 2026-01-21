立即投選年度十大消費新聞
iHerb家居用品熱賣榜Top 10！$35入手清潔神器 紅酒、咖啡漬輕鬆去除／這款保鮮袋只要$2.4？
Yahoo購物整合iHerb家居用品暢銷排名Top 10，還有限時76折優惠碼，即睇詳情：
不知不覺農曆新年即將到來，亦即是又要「年廿八洗邋遢」，在新年前好好清潔屋企。Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買家居用品，今次為大家整理iHerb暢銷家居用品排行榜，當中包括洗衣液、洗潔精等產品，還有部分家居日用所需品，如蔬果保鮮袋，最平低至$2.4/件，比市面價錢平一大截，一於新年前入手，好好清潔整理家居過新年！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
iHerb優惠碼Promo Code（更新自2026年1月20日）
1. 農曆新年早鳥優惠｜SHOP NOW
付款前輸入優惠碼【26MNTH1】即可享全單76折優惠
優惠日期：即日起至1月22日凌晨2點
iHerb暢銷家居用品第10位：Mrs. Meyers Clean Day 多功能日常清潔劑
美國清潔用品品牌Mrs. Meyers Clean Day始於2001年，以植物成分和天然精油作原材料，製作多款天然花香草味的清潔劑，不含甲醛、人工色素等化學成分。今次上榜的是Mrs. Meyers Clean Day天竺葵香味多功能日常清潔劑，可以輕鬆清潔灰塵污垢之餘，用完會有一陣清花香味。現時iHerb優惠價$40就可以買到473毫升裝多功能日常清潔劑，一大枝可以有排用。
Mrs. Meyers Clean Day 多功能日常清潔劑（473毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$40｜
原價：$53
iHerb暢銷家居用品第9位：Seventh Generation 消毒清潔劑
Seventh Generation是美國天然居家清潔與個人護理環保品牌，主打植物基成分配方，具清潔效果，同時減少對環境影響。今次上榜的正是Seventh Generation消毒清潔劑，以過氧化氫（Hydrogen Peroxide）為主要成分，能殺滅99.9%病毒與細菌，無添加香精與染料，氣味溫和不刺激，且無需沖洗、無化學殘留，適用於廚房、浴室等硬質表面，不太適用於大理石與木材表面。
Seventh Generation 消毒清潔劑（680毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$40｜
原價：$52
iHerb暢銷家居用品第8位：Earth Friendly Products 果蔬清洗劑
Earth Friendly Products (ECOS) 蔬果清洗劑採用植物基配方，能有效去除蔬果表面的農藥、蠟質及汙垢，不含人工香精與刺激性化學物，且具備可生物降解特性。使用方法簡單，噴霧式設計非常方便使用，平時搖勻噴霧把清洗劑噴在蔬果上，並輕柔按摩20至30秒後沖洗即可。
Earth Friendly Products 果蔬清洗劑（650毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$35｜
原價：$46
iHerb暢銷家居用品第7位：Nellie's 洗衣粉
Nellie's 洗衣粉不含磷酸鹽、月桂醇硫酸酯鈉（SLS）或十二烷基醚硫酸鈉（SLES）等化學成分，不少iHerb用家對Nellie's 洗衣粉有高度評價，皆因Nellie's 洗衣粉清潔力強且成份天然，能有效去除汗味和污漬，適合各種年齡層使用，尤其對敏感皮膚友好，用後衣物乾淨且無異味。
Nellie's 洗衣粉（726克）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$76｜
原價：$100
iHerb暢銷家居用品第6位：Mrs. Meyers Clean Day 洗潔精
Mrs. Meyers Clean Day又一產品上榜，Mrs. Meyers Clean Day洗潔精亦獲美國農業部（USDA）認可的生物基產品，含可生物降解成分，天然天竺葵香味洗潔精，有效去除碗碟油漬，同時散發清新玫瑰香氣，有iHerb用戶分享只要用少少洗碗液，即可輕鬆洗乾淨碗碟，而且含天然精油成分，皮膚敏感人士都用得。
Mrs. Meyers Clean Day 洗碗液（473毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$40｜
原價：$52
iHerb暢銷家居用品第5位：Earth Friendly Products 污漬＋異味去除劑
Earth Friendly Products都有產品再上榜！iHerb暢銷家居用品第5位就是Earth Friendly Product強力除漬消味噴霧，同時在iHerb寵物用品類熱賣榜排名第一名，皆因產品採用先進的植物活性酶（酵素）技術，能深入纖維從源頭分解蛋白質類污漬，寵物尿漬、紅酒、咖啡、或嬰兒尿布髒汙，都能輕鬆化解，而且有天然檸檬皮油成分，用完會散發香氣，非常適合用於地毯、沙發布藝及床墊等難以水洗的產品表面。
Earth Friendly Products 污漬＋異味去除劑（650毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$35｜
原價：$47
iHerb暢銷家居用品第4位：Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑
Citrus Magic是美國天然清潔品牌，特色是利用柑橘皮萃取精油（檸檬烯）為核心，研發無合成香精、環保且高效居家清潔配方。而Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑，天然柑橘溶劑成分有效去除清水難以洗淨的農藥殘留、人工蠟質、泥土及化學藥劑等，無論是浸泡生菜、西蘭花等蔬菜類，或直接噴灑蔬果上皆可，而且洗淨表面污染物後，不會留下任何化學餘味或柑橘味，保留食材天然味道。現時iHerb折後最平低至$72買到接近一公升裝，都算抵買！
Citrus Magic Veggie Wash®果蔬清洗劑（946毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$72｜
原價：$95
iHerb暢銷家居用品第3位：Seventh Generation 洗潔精
iHerb暢銷家居用品第3位繼續是Seventh Generation產品，除了消毒清潔劑，Seventh Generation亦有洗潔精，都是美國農業部（USDA）認可生物基產品，含有95%的可新生植物成分，配方無染料或人工調味料，含天然精油和植物成分，有效清洗碗碟油漬，天然成分洗潔精不傷手，iHerb有限時76折優惠，低至$29買到，值得一試。
Seventh Generation 洗潔精（561 毫升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$29｜
原價：$38
iHerb暢銷家居用品第2位：PEAKfresh USA 含紮線的蔬果袋
平時買蔬果後，想保持蔬果新鮮，放雪櫃多幾天，可一試PEAKfresh USA蔬果袋，大多數水果和蔬菜會釋放乙烯氣體，暴露於乙烯氣體會加速水果和蔬菜腐爛，而PEAKfresh USA蔬果袋能夠去除乙烯氣體，延長產品壽命和新鮮度，同時可減少水珠形成並抑制細菌生長，保持蔬果新鮮。PEAKfresh USA蔬果袋含紮線，將新鮮、乾燥蔬果單獨放到袋子內，排出保鮮袋內空氣，再用帶子封口並儲存在冰箱中即可，蔬果袋可以再重用多次，折後低至$24買到10個保鮮袋，平均$2.4一個袋，十分抵買！
PEAKfresh USA 含紮線的蔬果袋（10個）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$24｜
原價：$32
iHerb暢銷家居用品第1位：ZUM Zum Clean 洗衣液
iHerb暢銷家居用品第1位，就是ZUM Zum Clean洗衣液，分別含椰子油、小蘇打、精油、植物甘油等成分，椰子油和小蘇打有效去除污漬、污垢和異味，精油能產生芳香氣味，而植物甘油是天然織物柔軟劑，可清潔白色、亮色、深色和精致衣物，iHerb折後低至$84可以買到差不多1升洗衣液！
ZUM Zum Clean 洗衣液（0.94 升）
輸入優惠碼【26MNTH1】即可享76折優惠
76折特價：$84｜
原價：$111
相關文章：iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2026年1月限時無門檻全單76折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
iHerb好物推介：
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2026年1月限時無門檻全單76折/最新運費
Supplement推薦｜盤點iHerb保健品暢銷排名Top 10 第一名斷貨王逾12萬好評、維他命C每粒低至$0.55
iHerb最後一天全單76折！流感高峰期必食維他命C Top10 第一名低至$31入手／小朋友配方／呢款仲有膠原蛋白成分
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜低至6折 $45入手士多啤梨味軟糖/添加鈣和維他命C成分
「營養軟糖」成新一年保健品趨勢？Pinterest發表2026年潮流預測 附6折起iHerb益生菌、維他命軟糖推介
護膚美妝：
iHerb身體護理好物推介10款 $100內必買精選！10萬好評Eucerin護手霜$60起、日本爆紅Advanced Clinicals乳霜回購率極高
秋冬頭髮護理︱iHerb $100 以內破萬好評洗護產品推薦 6萬好評豐盈洗頭水$75.7超抵入手/玫瑰果籽油緩解頭髮毛躁
家用美容儀2026︱10款好評投資款美容儀推介 低至6折！爆紅LED光療面膜儀/EMAY PLUS去水腫神器只需$454
其他人也在看
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 17 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限21/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、道地極品烏龍茶 $5、多多芝麻糊 $10！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 14 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警務人員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 1 天前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 天前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前