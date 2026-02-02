Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

iHerb 5大熱門蛋白粉75折優惠！最平低至$167／逾兩萬好評之選／花生醬、鹽味焦糖味都有

大家想有健康的體魄，維持健美的身材，不只透過日常去健身室鍛鍊，還可以在飲食上加入蛋白粉（Whey protein）來增加肌肉量。Yahoo購物專員為大家推薦iHerb上4星好評以上的5大蛋白粉產品，包括iHerb自家研發品牌California Gold Nutrition、人氣熱門之選Optimum Nutrition、天然植物蛋白KOS等。iHerb現時有年貨狂歡購盛典，輸入指定優惠碼即可享75折優惠，部分產品折後的價格非常吸引，大家趁此機會大手囤貨吧！

iHerb優惠碼詳情：

1. 農曆新年優惠｜SHOP NOW

付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

優惠日期：即日起至2月7日晚上10時59分

2. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折

優惠日期：即日起至12月31日

蛋白粉推薦。

蛋白粉推薦1）Optimum Nutrition Gold Standard 人氣之選

iHerb上最熱門的乳清蛋白粉就是Optimum Nutrition，每份（30.4克）有24克高品質蛋白質，對於增肌人士很有幫助。品牌中最多人入手的是Gold Standard全乳清蛋白系列，有不同口味選擇，包括香草、士多啤梨、摩卡、牛奶朱古力等。當中最受歡迎的口味就是濃郁朱古力，雖然今次產品不能用76折優惠碼，但其蛋白粉有多達25,000的5星好評，而且不少人認為口味非常好喝，就像飲朱古力牛奶，值得入手！

Optimum Nutrition Gold Standard全乳清蛋白 雙份濃郁巧克力（898克）

價錢：$461

SHOP NOW

Optimum Nutrition Gold Standard全乳清蛋白 雙份濃郁巧克力（898克）

蛋白粉推薦2）California Gold Nutrition 低乳糖成分

California Gold Nutrition是iHerb自家研發品牌，其蛋白粉有著超高性價比，而且味道不假容易接受，同樣是新手們可以放心入手的蛋白粉！每份（31 克）有27克蛋白質，總熱量只有110克，脂肪總量為0克，對於想要增肌減脂的人非常友好，而且分離乳清蛋白是低乳糖食物，有乳糖不耐症的人也可以食用。

California Gold Nutrition運動系列 分離乳清蛋白 原味（1磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$167｜ 原價：$222

SHOP NOW

California Gold Nutrition運動系列 分離乳清蛋白 原味（1磅）

蛋白粉推薦3）KOS 天然植物蛋白

奉行素食主義的健身人士有什麼選擇呢？推薦大家入手KOS天然植物蛋白粉，從豌豆、亞麻籽、藜麥、南瓜籽、奇亞籽等植物中提取蛋白質，無論口味或蛋白質含量都與傳統蛋白粉不會差太遠。其有機植物蛋白系列每份（39克）含有20克蛋白質，口味十分豐富，包括香草、朱古力、花生朱古力等，也富含膳食纖維、維生素B12等多種營養，日常作為營養飲品來飲用也不錯！

KOS有機植物蛋白 香草（1.2磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$219｜ 原價：$293

SHOP NOW

KOS有機植物蛋白 香草（1.2磅）

KOS有機植物蛋白 朱古力（2.6磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$349｜ 原價：$465

SHOP NOW

KOS有機植物蛋白 朱古力（2.6磅）

蛋白粉推薦4）Now Foods 豌豆植物蛋白

習慣在iHerb上入手維他命的讀者可能都很熟悉Now Foods這個品牌，其運動系列豌豆蛋白質營養粉也很值得入手。因為植物蛋白由天然的原味豌豆蛋白質製成，而且豌豆不是主要致敏原，適合大部分人士服用。每份（33克）中有24克蛋白質，蛋白質含量較高，吸收速度也較快。有用家表示這款的味道很天然，而且無糖健康無負擔，加在水中攪拌沒多久就已經完全溶解，非常user friendly！

NOW Foods 運動系列豌豆蛋白質營養粉原味（2磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$184｜ 原價：$245

SHOP NOW

NOW Foods 運動系列豌豆蛋白質營養粉原味（2磅）

蛋白粉推薦5）Quest Nutrition 超多口味選擇

喜歡嘗試不同口味的人有福啦！Quest Nutrition有多達6種口味的蛋白粉，包括花生醬、香草奶昔、肉桂、曲奇餅乾、鹽味焦糖、香草等，總有一款適合你的口味！每份（31克）含有24克蛋白質，採用天然調味料製成的口味，喝起來容易入口，不會感覺太甜，有用家表示試過很多種沖泡方式，加豆漿感覺最好喝。

Quest Nutrition蛋白質粉 花生醬味（3磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$361｜ 原價：$481

SHOP NOW

Quest Nutrition蛋白質粉 花生醬味（3磅）

Quest Nutrition蛋白質粉 鹽味焦糖味（1.6 磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$244｜ 原價：$325

SHOP NOW

Quest Nutrition蛋白質粉 咸焦糖味（1.6 磅）

Quest Nutrition蛋白質粉 曲奇奶油味（1.6磅）

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折

75折特價：$244｜ 原價：$325

SHOP NOW

Quest Nutrition蛋白質粉 曲奇奶油味（1.6磅）

