iHerb 5大熱門蛋白粉75折優惠！最平低至$167／逾兩萬好評之選／花生醬、鹽味焦糖味都有

大家想有健康的體魄，維持健美的身材，不只透過日常去健身室鍛鍊，還可以在飲食上加入蛋白粉（Whey protein）來增加肌肉量。Yahoo購物專員為大家推薦iHerb上4星好評以上的5大蛋白粉產品，包括iHerb自家研發品牌California Gold Nutrition、人氣熱門之選Optimum Nutrition、天然植物蛋白KOS等。iHerb現時有年貨狂歡購盛典，輸入指定優惠碼即可享75折優惠，部分產品折後的價格非常吸引，大家趁此機會大手囤貨吧！
iHerb優惠碼詳情：
1. 農曆新年優惠｜SHOP NOW
付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠
優惠日期：即日起至2月7日晚上10時59分
2. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折
優惠日期：即日起至12月31日
蛋白粉推薦1）Optimum Nutrition Gold Standard 人氣之選
iHerb上最熱門的乳清蛋白粉就是Optimum Nutrition，每份（30.4克）有24克高品質蛋白質，對於增肌人士很有幫助。品牌中最多人入手的是Gold Standard全乳清蛋白系列，有不同口味選擇，包括香草、士多啤梨、摩卡、牛奶朱古力等。當中最受歡迎的口味就是濃郁朱古力，雖然今次產品不能用76折優惠碼，但其蛋白粉有多達25,000的5星好評，而且不少人認為口味非常好喝，就像飲朱古力牛奶，值得入手！
Optimum Nutrition Gold Standard全乳清蛋白 雙份濃郁巧克力（898克）
價錢：$461
蛋白粉推薦2）California Gold Nutrition 低乳糖成分
California Gold Nutrition是iHerb自家研發品牌，其蛋白粉有著超高性價比，而且味道不假容易接受，同樣是新手們可以放心入手的蛋白粉！每份（31 克）有27克蛋白質，總熱量只有110克，脂肪總量為0克，對於想要增肌減脂的人非常友好，而且分離乳清蛋白是低乳糖食物，有乳糖不耐症的人也可以食用。
California Gold Nutrition運動系列 分離乳清蛋白 原味（1磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$167｜
原價：$222
蛋白粉推薦3）KOS 天然植物蛋白
奉行素食主義的健身人士有什麼選擇呢？推薦大家入手KOS天然植物蛋白粉，從豌豆、亞麻籽、藜麥、南瓜籽、奇亞籽等植物中提取蛋白質，無論口味或蛋白質含量都與傳統蛋白粉不會差太遠。其有機植物蛋白系列每份（39克）含有20克蛋白質，口味十分豐富，包括香草、朱古力、花生朱古力等，也富含膳食纖維、維生素B12等多種營養，日常作為營養飲品來飲用也不錯！
KOS有機植物蛋白 香草（1.2磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$219｜
原價：$293
KOS有機植物蛋白 朱古力（2.6磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$349｜
原價：$465
蛋白粉推薦4）Now Foods 豌豆植物蛋白
習慣在iHerb上入手維他命的讀者可能都很熟悉Now Foods這個品牌，其運動系列豌豆蛋白質營養粉也很值得入手。因為植物蛋白由天然的原味豌豆蛋白質製成，而且豌豆不是主要致敏原，適合大部分人士服用。每份（33克）中有24克蛋白質，蛋白質含量較高，吸收速度也較快。有用家表示這款的味道很天然，而且無糖健康無負擔，加在水中攪拌沒多久就已經完全溶解，非常user friendly！
NOW Foods 運動系列豌豆蛋白質營養粉原味（2磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$184｜
原價：$245
蛋白粉推薦5）Quest Nutrition 超多口味選擇
喜歡嘗試不同口味的人有福啦！Quest Nutrition有多達6種口味的蛋白粉，包括花生醬、香草奶昔、肉桂、曲奇餅乾、鹽味焦糖、香草等，總有一款適合你的口味！每份（31克）含有24克蛋白質，採用天然調味料製成的口味，喝起來容易入口，不會感覺太甜，有用家表示試過很多種沖泡方式，加豆漿感覺最好喝。
Quest Nutrition蛋白質粉 花生醬味（3磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$361｜
原價：$481
Quest Nutrition蛋白質粉 鹽味焦糖味（1.6 磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$244｜
原價：$325
Quest Nutrition蛋白質粉 曲奇奶油味（1.6磅）
輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折
75折特價：$244｜
原價：$325
相關文章：iHerb優惠碼2026｜2月最新Promo Code：限時全網75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
更多iHerb產品推介
素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$18／植物蛋白粉低至6折
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement
維他命B雜推薦｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質
iHerb優惠碼2026｜2月最新Promo Code：限時全網75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有農曆新年優惠，付款前輸入指定優惠碼，即享全單75折優惠，而且沒有消費門檻，非常抵買！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！
