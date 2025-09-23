iHerb 5大熱門蛋白粉71折優惠！2磅植物蛋白粉$157/逾兩萬好評之選Optimum Nutrition

許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
蛋白粉是不少健身人士的日常必需品！以下為大家推薦多款蛋白粉，這個品牌2磅裝的蛋白粉更低至$157！即看內文：
大家想有健康的體魄，維持健美的身材，不只透過日常去健身室鍛鍊，還可以在飲食上加入蛋白粉（Whey protein）來增加肌肉量。Yahoo購物專員為大家推薦iHerb上4星好評以上的5大蛋白粉產品，包括iHerb自家研發品牌California Gold Nutrition、人氣熱門之選Optimum Nutrition、天然植物蛋白KOS等。現在入手，iHerb更有Yahoo獨家優惠，首次購物享全網71折！由即日起至9月30日，只要在結帳時輸入【S29YHK】即可享有優惠，折扣後的價格非常吸引，大家趁此機會大手囤貨吧！
iHerb優惠碼詳情：
蛋白粉推薦1）Optimum Nutrition Gold Standard 人氣之選
iHerb上最熱門的乳清蛋白粉就是Optimum Nutrition，每份（30.4克）有24克高品質蛋白質，對於增肌人士很有幫助。品牌中最多人入手的是Gold Standard全乳清蛋白系列，有不同口味選擇，包括香草、士多啤梨、摩卡、牛奶朱古力等。當中最受歡迎的口味就是濃郁朱古力，有多達25,000+的5星好評，不少人認為口味非常好喝，就像飲朱古力牛奶。
Optimum Nutrition Gold Standard全乳清蛋白 雙份濃郁巧克力（2磅）
8折特價：$332｜
原價：$415
Optimum Nutrition金標準全分離乳清蛋白 濃郁香草（1.32 千克）
71折特價：$477｜
原價：$672
蛋白粉推薦2）California Gold Nutrition 低乳糖成分
California Gold Nutrition是iHerb自家研發品牌，其蛋白粉有著超高性價比，而且味道不假容易接受，同樣是新手們可以放心入手的蛋白粉！每份（31 克）有27克蛋白質，總熱量只有110克，脂肪總量為0克，對於想要增肌減脂的人非常友好。而且分離乳清蛋白是低乳糖食物，有乳糖不耐症的人也可以食用。
California Gold Nutrition運動系列 分離乳清蛋白 原味（1磅）
71折特價：$158｜
原價：$222
California Gold Nutrition分離乳清蛋白 香草味（2磅）
71折特價：$270｜
原價：$381
蛋白粉推薦3）KOS 天然植物蛋白
奉行素食主義的健身人士有什麼選擇呢？推薦大家入手KOS天然植物蛋白粉，從豌豆、亞麻籽、藜麥、南瓜籽、奇亞籽等植物中提取蛋白質，無論口味或蛋白質含量都與傳統蛋白粉不會差太遠。其有機植物蛋白系列每份（39克）含有20克蛋白質，口味十分豐富，包括朱古力、焦糖咖啡、花生朱古力等，也富含膳食纖維、維生素B12等多種營養，日常作為營養飲品來飲用也不錯！
KOS有機植物蛋白 香草（1.2磅）
71折特價：$208｜
原價：$293
KOS有機植物蛋白 朱古力（2.6磅）
71折特價：$330｜
原價：$465
KOS有機植物蛋白 咸焦糖咖啡（2.3磅）
71折特價：$330｜
原價：$465
蛋白粉推薦4）Now Foods 豌豆植物蛋白
習慣在iHerb上入手維他命的讀者可能都很熟悉Now Foods這個品牌，其運動系列豌豆蛋白質營養粉也很值得入手。因為植物蛋白由天然的原味豌豆蛋白質製成，而且豌豆不是主要致敏原，適合大部分人士使用。每份（33克）中有24克蛋白質，蛋白質含量較高，吸收速度也較快。有用家表示這款的味道很天然，而且無糖健康無負擔，加在水中攪拌沒多久就已經完全溶解，非常user friendly！
NOW Foods 運動系列豌豆蛋白質營養粉原味（2磅）
71折特價：$157｜
原價：$221
蛋白粉推薦5）Quest Nutrition 超多口味選擇
喜歡嘗試不同口味的人有福啦！Quest Nutrition有多達6種口味的蛋白粉，包括花生醬、香草奶昔、肉桂、曲奇餅乾、焦糖、香草等，仲有一款適合你的口味！每份（31克）含有24克蛋白質，採用天然調味料製成的口味，喝起來容易入口，不會感覺太甜，有用家表示試過很多種沖泡方式，加豆漿感覺最好喝。
Quest Nutrition蛋白質粉 花生醬味（3磅）
71折特價：$341｜
原價：$481
Quest Nutrition蛋白質粉 朱古力奶昔（3磅）
71折特價：$341｜
原價：$481
Quest Nutrition蛋白質粉 肉桂脆味（1.6磅）
71折特價：$231｜
原價：$325
