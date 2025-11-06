Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb自家品牌低至2折！Supplement半價起、魚油膠囊$74、植物蛋白粉2磅裝只需$221｜Black Friday優惠2025

相信各位讀者對於iHerb並不陌生，網站產品類別豐富，提供各種天然、健康和高品質的產品。而且iHerb最近更突發有黑五購物節優惠，自家研發品牌低至兩折，保健品與營養補充品California Gold Nutrition、運動營養品Super Nutrition、美妝護膚與個人清潔用品Idealove等統統都有平！這些品牌一般定價已經算平，加上減價優惠更加抵買！貨品買少見少，事不宜遲， Yahoo購物專員為大家介紹熱賣產品，即看下文推薦。文末更會揭曉低至2折的產品是什麼，大家快看下去吧！

iHerb自家品牌低至2折

保健品低至半價！

最近天氣變化大，時凍時熱讓人無所適從，想強健體魄，不少人會選擇食保健品，一次過補充身體所需營養，增強抵抗力，自然不會容易生病。iHerb自家品牌如California Gold Nutrition、Lake Avenue Nutrition都有提供Omega-3魚油膠囊、維生素C膠囊、水飛薊提取物膠囊、兒童適用的維生素素食咀嚼片等。尤其是水飛薊提取物膠囊，現在直降半價可以入手，不少用家都有分享這款膠囊的核心作用在於支持和保護肝臟健康，每日僅需隨食物服用1粒膠囊，就可以減輕疲勞感，讓身體感覺更加輕盈，精神狀態也更加好。不過小編要提提大家，如果對自己的身體狀況不了解，或者有任何疑問，最好是先諮詢醫生的意見。

Lake Avenue Nutrition Omega-3魚油 30粒魚明膠軟膠囊

85折特價：$74｜ 原價：$87

SHOP NOW

Lake Avenue Nutrition Omega-3魚油 30粒魚明膠軟膠囊

California Gold Nutrition EuroHerbs水飛薊提取物 180粒素食膠囊

5折特價：$105｜ 原價：$210

SHOP NOW

California Gold Nutrition EuroHerbs水飛薊提取物 180粒素食膠囊

California Gold Nutrition維生素C 365粒素食膠囊

85折特價：$224｜ 原價：$272

SHOP NOW

California Gold Nutrition維生素C 365粒素食膠囊

California Gold Nutrition兒童多維生素素食咀嚼片 什果味 60片

85折特價：$68｜ 原價：$79

SHOP NOW

California Gold Nutrition兒童多維生素素食咀嚼片 什果味 60片

運動增肌蛋白粉超抵買！

近年流行健身，想要增肌減脂，蛋白粉是不少健身人士的好幫手。因為蛋白粉含高蛋白質，就如一般營養補充品般，可以讓人體於短時間內吸收大量蛋白質。但飲用蛋白粉需要配合肌肉訓練運動，才可以真正達至增肌效果。這次，iHerb黑五購物節也有不少蛋白粉可供選購，無論是銷量最高的旗艦品牌California Gold Nutrition、還是專注於生產植物蛋白質的Super Nutrition都有低至55折優惠，California Gold Nutrition蛋白粉2磅裝更只需$221。不習慣蛋白粉味道的朋友，可以入手Super Nutrition的朱古力味蛋白粉，喝起來比較可口，就像運動後獎勵自己手搖飲品。

California Gold Nutrition植物基蛋白 肉桂卷味 2磅

6折特價：$221｜ 原價：$369

SHOP NOW

California Gold Nutrition植物基蛋白 肉桂卷味 2磅

Super Nutrition優質植物蛋白質 朱古力 2.2磅

55折特價：$247｜ 原價：$446

SHOP NOW

Super Nutrition優質植物蛋白質 朱古力 2.2磅

最後，揭曉低至2折的iHerb自家品牌研發產品，是PrescriptSkin的維生素C試用套裝。套裝裡有3款專業亮膚產品，包括維生素C潔面乳、維生素C緊膚精華、維生素C保濕霜，容量只有5克，很適合旅行時使用。原價$161，2折特價後只需$30，平均每樣東西都只是$10，很多用家表示產品不易引起敏感，適合各種膚質，可以改善膚色不均勻和乾燥的問題，敏感肌的朋友也能入手。還有Idealove的卸妝油、爽膚水都有低至22折優惠，大家快來搶購吧！

PrescriptSkin維生素C試用套裝

2折特價：$30｜ 原價：$161

SHOP NOW

PrescriptSkin維生素C試用套裝

Idealove竹炭均衡卸妝油 試用裝 38毫升

22折特價：$16｜ 原價：$72

SHOP NOW

Idealove竹炭均衡卸妝油 試用裝 38毫升

Idealove So Soothe Me高效綠茶爽膚水 150毫升

25折特價：$33｜ 原價：$130

SHOP NOW

Idealove So Soothe Me高效綠茶爽膚水 150毫升

