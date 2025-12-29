Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

iHerb身體護理好物推介10款 $100內必買精選！10萬好評Eucerin護手霜$60起、日本爆紅Advanced Clinicals乳霜回購率極高

iHerb $100 內性價比高身體及手部身體護理產品推薦！面對乾燥冬日及即將來臨的換季時節，身體及手部肌膚容易敏感乾燥，小編為大家精選一家大細也可使用的好評乳霜，滋潤乾燥痕癢肌膚，重現健康水嫩光澤！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

iHerb $100 以下身體護理產品推薦1）Advanced Clinicals 身體乳霜

Advanced Clinicals 身體乳霜系列於日本人氣極高，只需 $73 已能買到454克性價比高，配方通過皮膚科醫生測試，無添加香料，敏感肌也可安心使用。具有抗皺、緊緻功效的視黃醇配方最受歡迎，另外維他命 C 亮白配方、透明質酸保濕配方也有過 3 萬 4.5 星好評，一家大細也可使用。

Advanced Clinicals 視黃醇高級緊緻霜

價錢：$73

按此購買

Advanced Clinicals 視黃醇高級緊緻霜

Advanced Clinicals 維生素 C高級亮膚霜

價錢：$73

按此購買

Advanced Clinicals 維生素 C高級亮膚霜

Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜

價錢：$73

按此購買

Advanced Clinicals 透明質酸保濕身體霜

iHerb $100 以下身體護理產品推薦2）Eucerin 高級修護護手霜

巴黎藥妝店必買之一，Eucerin 護手霜於 iHerb 有近 10 萬好評，護手霜銷售榜更排名第一！加入神經酰胺及天然保濕因子，無香料、無染料滋養極乾燥肌膚，只需 $60 已能買到，就是手袋必備的最佳護手霜。

Eucerin 高級修護護手霜

價錢：$60.4

按此購買

Eucerin 高級修護護手霜

iHerb $100 以下身體護理產品推薦3）NOW Foods Solutions 荷荷巴油／杏仁油

全純有機的 NOW Foods Solutions 杏仁油與荷荷巴油，除了可單用當作按摩油，更可加入乳霜中加強保濕功效，亦可當作髮油十分萬能，就是家中必備的護膚好物。杏仁油有 13 萬好評，容易被肌膚吸收而不堵塞毛孔，荷荷巴油則更適合作為髮油，由頭到腳也能照顧周到。

NOW Foods Solutions 甜杏仁油

價錢：$36.6

按此購買

NOW Foods Solutions 甜杏仁油

NOW Foods Solutions 荷荷巴油

價錢：$91.8

按此購買

NOW Foods Solutions 荷荷巴油

iHerb $100 以下身體護理產品推薦4）Mild By Nature 摩洛哥堅果油護手霜

Mild By Nature 摩洛哥堅果油護手霜加入馬魯拉油、牛油果油匹乳木果油、枸杞、石榴與沙棘，柔潤雙手並注滿水分，用後肌膚更絲滑而柔軟。只需 $55 已可買到，共有 4 萬好評就是人人合用的基礎款式！

Mild By Nature 摩洛哥堅果油護手霜

價錢：$55.4

按此購買

Mild By Nature 摩洛哥堅果油護手霜

iHerb $100 以下身體護理產品推薦5）Palmer's 身體乳

Palmer’s 身體乳共有 2.3 萬好評，配方加入乳木果油帶來 48 小時保濕效果，質地輕盈而容易吸收，適合敏感性肌膚紓敏止痕及高效保濕。用家評論指香氣不會過於濃烈，亦沒有奇怪的化學香氣，而且旅行攜帶十分方便，就是旅行居家必備的溫和配方。

Palmer's 身體乳

價錢：$65.2

按此購買

Palmer's 身體乳

iHerb $100 以下身體護理產品推薦6）Cetaphil 嬰兒身體乳液

如果肌膚十分敏感又或家有小孩，Cetaphil 的嬰兒身體乳液就是最佳選擇！加入天然金盞花、杏仁油及葵花籽油，低致敏、無染料、無礦物油成分，即使嬰兒使用亦夠溫和。簡單配方修復肌膚屏障，秋冬或轉季時節也可一家大細使用。

Cetaphil 嬰兒身體乳液

價錢：$89.8

按此購買

Cetaphil 嬰兒身體乳液

iHerb $100 以下身體護理產品推薦 7）Cetaphil 保濕乳液

Cetaphil 保濕乳液無香精、不堵塞毛孔，適合敏感性肌膚使用，添加甘油、維他命 B3、B5 帶來 48 小時保濕功效。質地非常輕盈容易被肌膚吸收，更可快速紓緩乾燥、粗糙、緊繃，屬於一年四季也能使用的萬用款式，人人合用而不挑膚質的基礎家庭配方。

Cetaphil 保濕乳液

價錢：$97.1

按此購買

Cetaphil 保濕乳液

iHerb $100 以下身體護理產品推薦 8）Vaseline Intensive Care™補水護手霜

小編一向是 Vaseline 的超級粉絲，這款 Intensive Care 是最滋潤的款式，只需 $32.9 十分超值。加入透明質酸、維他命 B3 及可可脂修復乾燥肌膚，於表面形成一層防護膜而不油膩，而且具有淡淡的椰子香，就是性價比高的不敗選擇。

Vaseline Intensive Care™補水護手霜

價錢：＄32.9

按此購買

Vaseline Intensive Care™補水護手霜

iHerb $100 以下身體護理產品推薦 9）Life-flo 鎂乳液

Life-flo 鎂乳液加入鎂油，適合運動後紓緩勞累的肌肉，配合椰子油、乳木果油等柔滑的保濕成分，可為肌膚保濕更見嫩滑。只需 $68 已有交易，就是運動人士隨身必備的好物。

Life-flo 鎂乳液

價錢：$68

按此購買

Life-flo 鎂乳液

iHerb $100 以下身體護理產品推薦 10）Boiron 金盞花軟膏

Boiron 是來自法國的天然健康產品公司，金盞花軟膏只得法國金盞花單一成分，不含任何化學成分及人工成素。高濃度的活性配方可修復受刺激及受損肌膚，可為秋冬輕度割傷、爆拆、蚊叮蟲咬各種狀態急救之用。質地較為厚重可加強保護肌膚及傷口，同樣是旅行居家必備的好物。

Boiron 金盞花軟膏

價錢：$61.8

按此購買

Boiron 金盞花軟膏

