iHerb農曆新年優惠限時全網75折！精選4大保健品品牌 低至$33入手維他命C／輔酶Q10只售$120

轉眼間農曆新年即將到來，iHerb最近推出農曆新年優惠，即日起至2月7日晚上10點59分，付款前輸入指定優惠碼，即可享全單75折優惠。Yahoo購物專員為大家精選4個iHerb保健品品牌，當中最平$33可以入手人氣維他命C產品，近年受人熱捧的輔酶Q10折後只售$120，一於趁有優惠入手supplement，新一年繼續健健康康！

iHerb優惠/優惠碼Promo Code（更新自2026年1月29日）

農曆新年優惠

付款前輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

優惠日期：即日起至2月7日晚上10點59分

Yahoo獨家優惠

i. 新客戶付款前輸入優惠碼【YAHJ26N】即可享全單76折優惠

優惠日期：即日起至1月31日

3. 首次在iHerb應用程式下單，並輸入優惠碼【MYAPP15】即可享額外85折

優惠日期：即日起至12月31日

iHerb農曆新年優惠限時75折

iHerb保健品精選品牌一：California Gold Nutrition

經常在iHerb購物的大家，一定對California Gold Nutrition這個品牌不陌生，皆因其產品經常登上iHerb保健品熱賣榜。California Gold Nutrition推出多款不同產品，有齊維他命、Omega-3魚油、益生菌、膠原蛋白粉、NMN、零食百貨等產品都有，而且不時都有減價優惠，今期人氣益生菌都有限時75折優惠，只需$132。

California Gold Nutrition Gold C 維他命C

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$33｜ 原價：$44

California Gold Nutrition Gold C 維他命C

California Gold Nutrition LactoBif 30 益生菌

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$132｜ 原價：$177

California Gold Nutrition LactoBif 30 益生菌

iHerb保健品精選品牌二：Life Extension

已有40年歷史的保健品品牌Life Extension，品牌人氣產品有維他命B雜、綜合維他命、礦物質營養補充品等，而BioActive Complete B-Complex經常登上iHerb保健品熱賣榜，皆因產品有8種酶活性B族維他命，有助促進新陳代謝和器官功能健康，75折特價低至$61。而Two-Per-Day Multivitamin有齊維他命A、C、D3、礦物質、葉酸等多種營養成份，每日食2粒即可為身體補充每日所需營養，折後只需$126。

Life Extension BioActive Complete B-Complex

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$61｜ 原價：$82

Life Extension BioActive Complete B-Complex

Life Extension Two-Per-Day Multivitamin

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$126｜ 原價：$169

Life Extension Two-Per-Day Multivitamin

iHerb保健品精選品牌三：Nature's Way

如果想幫小朋友買營養保健品，Nature's Way是個不錯的選擇，Nature's Way針對性為兒童、女性和男性研發產品，小朋友未必可以吞食完整一粒維他命丸，而維他命軟糖絕對是另一個好選擇，Nature's Way熱賣產品第一名就是兒童優質維他命軟糖，一粒軟糖含4種以上維他命B群，而且有櫻桃、葡萄和橙口味，小朋友每日當糖食，輕鬆補充營養！Nature's Way Alive! 頭髮、皮膚和指甲優質幫助軟糖亦是另一熱賣產品，女性容易因營養不均衡，導致容易脫髮斷甲，而這款軟糖含水解膠原蛋白、維他命C、E等，有助養髮，維持皮膚和指甲健康。

Nature's Way Alive! 兒童優質維他命軟糖

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$92｜ 原價：$121

Nature's Way Alive! 兒童優質維他命軟糖

Nature's Way Alive! 頭髮、皮膚和指甲優質幫助軟糖

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$101｜ 原價：$134

Nature's Way Alive! 頭髮、皮膚和指甲優質幫助軟糖

iHerb保健品精選品牌四：Doctor's Best

始於1990年的美國品牌Doctor's Best，致力研發維他命、礦物質、抗氧化營養保健品等產品，當中最多人買的就是鎂營養補充品，分別在iHerb礦物質類、睡眠支援類、鎂類supplement排行榜都是排名第一位，產品有助放鬆身體肌肉、安寧睡眠，同時可讓身體更有效吸收營養。Doctor's Best輔酶Q10同樣都是人氣之選，在iHerb輔酶Q10排行榜排第一名，產品具很強抗氧化作用，有助抗衰老、保護血管、促進腦細胞功能等，折後只售$120。

Doctor's Best High Absorption Magnesium Lysinate Glycinate

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$117｜ 原價：$154

Doctor's Best High Absorption Magnesium Lysinate Glycinate

Doctor's Best High Absorption CoQ10

輸入優惠碼【LNY26】即可享全單75折優惠

75折特價：$120｜ 原價：$158

Doctor's Best High Absorption CoQ10

