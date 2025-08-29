iHerb週年慶限時71折優惠碼！首星期週末supplement限時低至71折／身體護理、食品百貨、抗氧化產品輪流減價

天文台：一號戒備信號至少維持下午 6 時
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶首個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！
iHerb週年慶 8月30至9月2日優惠：supplement營養產品全部71折
優惠日期：香港時間8月30日凌晨1點至9月2日凌晨1點
輸入優惠碼【29SUPP】即享71優惠
終於又來到iHerb週年慶優惠，打頭陣有iHerb supplement營養產品優惠，一連3日多款人氣益生菌、維他命、礦物質類supplement全部都低至71折！必買iHerb營養補充品排行榜第一名的California Gold Nutrition益生菌，含8種活性益生菌菌株，可舒緩腸胃不適及便秘問題，折後只需$126；Life Extension BioActive Complete B-Complex則有維他命B6、B12、生物維生素多種成分，71折後低至$58。
California Gold Nutrition LactoBif® 30 益生菌
輸入優惠碼【29SUPP】即享71優惠
71折特價：$126｜
原價：$177
Life Extension BioActive Complete B-Complex
輸入優惠碼【29SUPP】即享71優惠
71折特價：$58｜
原價：$82
iHerb週年慶 9月2日優惠：身體護理產品全部71折
優惠日期：香港時間9月2日凌晨1點至9月3日凌晨1點
輸入優惠碼【29BODY】即享71折優惠
iHerb周年慶優惠，一整個9月都有不同類別產品低至71折，9月2日有身體護理產品優惠，推介入手iHerb身體護理產品排第一名Advanced Clinicals 維生素C高級亮膚霜，含維他命C、維他命E、椰子油等成分，保濕同時可淡斑，折後低至$52買到一大枝！而NOW Foods Solutions 甜扁桃油可當作保濕霜或按摩油，折後只需$26，啱晒轉季天氣用！
Advanced Clinicals 維生素C高級亮膚霜
輸入優惠碼【29BODY】即享71折優惠
71折特價：$52｜
原價：$73
NOW Foods Solutions 甜扁桃油
輸入優惠碼【29BODY】即享71折優惠
71折特價：$26｜
原價：$37
iHerb週年慶 9月3日優惠：食品百貨產品全部71折
優惠日期：香港時間9月3日凌晨1點至9月4日凌晨1點
輸入優惠碼【29GROCERY 】即享71折優惠
iHerb有不少抵買食品百貨類產品，部分定價比市價低，再用上iHerb 29週年慶優惠碼，可以說是折上折優惠！當中值得入手的有iHerb食品百貨類排名榜長期第一名的Bragg有機蘋果醋，有助消化系統健康，把蘋果醋和蜂蜜加入梳打水，即有杯酸甜清新飲品！趁有優惠，一定要買La Tourangelle牛油果油，牛油果油比傳統的煮食油更健康，平時原價為$180，折後最平低至$128！
Bragg 有機蘋果醋
輸入優惠碼【29GROCERY 】即享71折優惠
71折特價：$29｜
原價：$41
La Tourangelle 牛油果油
輸入優惠碼【29GROCERY 】即享71折優惠
71折特價：$128｜
原價：$180
iHerb週年慶 9月4日優惠：抗氧化產品全部71折
優惠日期：香港時間9月4日凌晨1點至9月5日凌晨1點
輸入優惠碼【29ANTI】即享71折優惠
iHerb有不同種類的抗氧化保健品，而NMN是iHerb抗氧化類熱賣產品之一，NMN有助身體新陳代謝，抵抗自由基、修復受損細胞等，California Gold Nutrition NMN 175 毫克折後低至$84。輔酶Q10同樣是抗氧化類熱賣產品，輔酶Q10有助保護血管、抗氧化能力是維他命E的40倍，而iHerb輔酶Q10類產品第一名是Doctor's Best 高吸收輔酶 Q10 100毫克，折後低至$67，可因應身體狀態選擇合適的supplement。
California Gold Nutrition NMN 175 毫克
輸入優惠碼【29ANTI】即享71折優惠
71折特價：$84｜
原價：$119
Doctor's Best High Absorption CoQ10 100 mg
輸入優惠碼【29ANTI】即享71折優惠
71折特價：$67｜
原價：$95
