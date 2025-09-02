Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
Omega-3魚油產品全部71折！即看內文：
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！
iHerb魚油優惠詳情：
iHerb新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
選購魚油 注意成分/包裝
從深海魚類中提煉的魚油，因富含Omega-3脂肪酸，主要成分為DHA與EPA，對人體的多項益處；DHA與EPA可協助調節血脂水平，減少多餘脂肪沉積，從而降低心血管疾病風險，同時促進機體新陳代謝循環，DHA對保護視力、維持眼部健康也有正面作用！對於飲食結構不均衡或是素食者，更需要通過魚油補充劑攝取Omega-3，彌補飲食中的營養缺口；原來孕婦更需要透過攝入足量DHA，為胎兒腦部神經發育與視力系統發育提供關鍵支持！市面上魚油產品眾多，挑選時可留意EPA/DHA比例，孕婦、兒童選DHA高的，中老年人或血脂異常者選EPA高的；也可了解IFOS、GOED等權威認證；最後可優先選深色瓶包裝，它能有效阻擋陽光與紫外線照射，避免魚油中的Omega-3脂肪酸因光照發生氧化變質，延長產品保質期並保持營養活性！當然更重要的是服用前最好諮詢醫生或營養師的專業意見，避免盲目補充，確保服用安全且符合自身需求。記得看看iHerb最近的魚油排行榜，可了解最多人選擇的品牌，參考一下！
iHerb魚油排行榜Top 10大公開！
iHerb時不時都有抵買產品優惠，當中最多就是Supplement。今天突發魚油優惠，排行榜前10名都在30天內賣出過萬件產品，第一名California Gold Nutrition Omega-3優質魚油，含有全球採購的精制魚油，無谷蛋白、GMO 或大豆，也有由第三方審核的 cGMP 認可設施生產，近30日更賣出超過60,000件，其銷量更是長居榜首！排行榜第2名的NOW Foods,Omega-3 魚油180 EPA-120 DHA軟凝膠，也是分子蒸餾的，每粒軟凝膠含 1,000 毫克魚油、180 EPA、120 DHA，而且是猶太潔食認可；至於第3位的California Gold Nutrition Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油，則含德國加工的 kd-pür® 濃縮魚油、優選甘油三酸酯形式，含 480 毫克 EPA 和 320 毫克 DHA，的確超濃縮！
魚油Omega-3排行榜第10名）Life Extension Mega EPS/DHA軟膠囊
71折特價：$137.9(120粒)｜
原價：$193.36(120粒)
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第9名）Solgar歐米伽-3 EPA 和 DHA三重強度軟凝膠
71折特價：$118.24（50粒）、$204.64（100粒）｜
原價：$166.54(50粒)、$288.22(100粒)
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第8名）Carlson Gems® 高級野生 Omega-3 魚油軟膠囊
71折特價：$147.86（2樽裝）、$64.24-$275.61（50粒-250粒）｜
原價：$208.25（2樽裝）、$90.48-$388.18（50粒-250粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第7名）Life Extension超級歐米伽-3軟凝膠
71折特價：$97.84（60粒）、$176.14（120粒）、$177.34（240粒）｜
原價：$137.8（60粒）、$248.08（120粒）、$249.78（240粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第6名）NORDIC Ultimate Omega檸檬味軟膠囊
71折特價：$158.19（60粒）、$285.01（120粒）、$401.25（180粒）｜
原價：$222.81（60粒）、$401.42（120粒）、$565.14（180粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第5名）Sports Research Omega-3 魚油三倍功效軟膠囊
71折特價：$116.34-$355.98（30粒-180粒）｜
原價：$163.86-$501.38（30粒-180粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第4名）NOW Foods,Ultra Omega-3 魚油軟凝膠
71折特價：$101.44（90粒）、$192.10（180粒）｜
原價：$142.87（90粒）、$270.56（180粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第3名）California Gold Nutrition Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油，KD-Pur 甘油三酯形式魚明膠軟膠囊
71折特價：$58.38（30粒）、$151.22（90粒）｜
原價：$82.22（30粒）、$212.98（90粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第2名）NOW Foods,Omega-3 魚油180 EPA-120 DHA軟凝膠
71折特價：$47.05（100粒）、$86.95（200粒）｜
原價：$66.27（100粒）、$122.47（200粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
魚油Omega-3排行榜第1名）California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油魚明膠軟膠囊
71折特價：$68.66(100粒）、$149.36（240粒）｜
原價：$96.71(100粒）、$210.36（240粒）
iHerb新客戶輸入【S29YHK】享全單71折
相關文章：iHerb週年慶限時71折優惠碼！首星期週末supplement限時低至71折／身體護理、食品百貨、抗氧化產品輪流減價
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多iHerb產品推介
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！
其他人也在看
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
飲茶好去處2025｜12間香港高質飲茶食點心推介！優惠價低至49折/米芝蓮點心$38起/海景飲茶
飲茶食點心是香港人的日常生活，不論你是喜歡新派點心，還是懷舊點心，香港都有各式各樣的餐廳可以選擇，今次Yahoo就集齊米芝蓮級、海景飲茶、傳統點心等等供大家選擇，當中更有不少設有優惠價，趕快約家人好友一同聚會飲茶！Yahoo Food ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
小鹿女神吃同族！潤娥《暴君的主廚》吃鹿肉
[NOWnews今日新聞]韓國女團少女時代成員潤娥與李彩玟主演的新劇《暴君的主廚》開播後話題不斷。而在第3集中，潤娥飾演的延志永首次為燕熙君李獻（李彩玟 飾）準備御膳，準備了自己在料理大賽用的鹿排，沒...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
范曉萱「帶大S享受舞台」 登河北演出1舉動極催淚
【on.cc東網專訊】台灣女星大S（徐熙媛）今年2月突然病逝，令人震驚及惋惜，近日其好友歌手范曉萱到內地河北演出，竟指帶大S到現場一同享受舞台，其實她是獻唱由大S作詞的歌曲《我要去哪裡》，她表示：「因為我覺得在這麼心曠神怡的地方，我想要帶着這首歌的作詞者跟我一起東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
12蚊店清潔用品推介｜精選20款Daiso清潔好物 化妝掃清潔劑/內衣專用洗衣液/清潔海棉/隙縫清潔刷
正所謂「工欲善其事，必先利其器」想省力之餘，又能事半功倍？Daiso 12蚊店就有不少性價比高的清潔用品，如清潔手套、清潔海綿、家居清潔劑等，性價比極高。即睇Yahoo著數專員為你推薦20款清潔好物，一次過搞掂廚房、廁所、浴室清潔，輕輕鬆鬆用各便利工具打掃做到家居清潔零死角！YAHOO著數 ・ 1 天前
「東方電影」清盤呈請 債權人獲准撤回申請
【on.cc東網專訊】由電影人黃百鳴(原名黃栢鳴)創立，曾出品「家有囍事」、「導火綫」及「葉問」等電影的東方電影出品有限公司，早前被一名債權人入稟高院作清盤呈請，案件今(3日)於高院聆案官何展鵬席前提訊。呈請人透過法律代表申請撤回呈請，電影公司一方則不作訟費申請on.cc 東網 ・ 19 小時前
Y-3 x Loop Kulture咖啡店開幕！MIRROR 4子演繹Y-3服飾 帶大家歎咖啡打卡/期間限定下午茶融入品牌標誌
愛去深水埗歎啡的朋友留意！運動時尚品牌Y-3與深水埗人氣咖啡品牌Loop Kulture合作開辦Y-3 x Loop Kulture pop-up café期間限定咖啡店。Y-3今季特色是Amber Ink琥珀墨染印花，與店內的原木、植物元素巧妙融合，連期間限定的下午茶都融入了這款特別的元素，超級適合打卡！而MIRROR 4子Lokman、AK、Alton及Frankie都穿上Y-3今季服飾，搭配期間限定下午茶在店內打卡，每個pose都型爆全場，睇到迷妹心心眼！想知道更多詳情？不妨繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 20 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 22 小時前
美股日誌｜蘋果Alphabet爆升掩大市弱勢 金價坐火箭
美股三大指數個別發展，Google母公司Alphabet和蘋果兩股托起納斯達克指數，收市升近1%，道瓊斯指數則微跌。經濟數據欠佳，大市表現受限制。債市先跌後升，美國30年期債券息率一度升穿5厘。美元轉弱，金價順利歷史性升穿3,600美元水平。油價下跌，石油輸出國組織上月產量增加，有傳未來會討論進一步增產。Yahoo財經 ・ 4 小時前
24歲沈月「名媛氣質」培養示範：擁「最強顏值基因」、流利英文對答不怯場，魅力直逼媽媽邱淑貞
24歲沈月除了傳承媽媽邱淑貞的美貌，更培養出極佳的「名媛氣質」，散發不一樣的女神魅力！沈月近年成為時尚寵兒，每次出席公開活動時亦展現優雅氣質，網民亦指：「沈月就是邱淑貞的翻版」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
香港小姐亞軍施宇琪大學時期被連登仔力追 親自回應：好不值一提
《2025香港小姐競選》已於8月31日圓滿結束，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜。陳詠詩與施宇琪自爆二人喺中學時期認識，已經係十多年好友。除此之外，施宇琪原來曾於2018年被連登仔力追，仲被一班網民起底。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 16 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前