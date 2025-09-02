iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iHerb魚油突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！

想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！

iHerb魚油優惠詳情：

選購魚油 注意成分/包裝

從深海魚類中提煉的魚油，因富含Omega-3脂肪酸，主要成分為DHA與EPA，對人體的多項益處；DHA與EPA可協助調節血脂水平，減少多餘脂肪沉積，從而降低心血管疾病風險，同時促進機體新陳代謝循環，DHA對保護視力、維持眼部健康也有正面作用！對於飲食結構不均衡或是素食者，更需要通過魚油補充劑攝取Omega-3，彌補飲食中的營養缺口；原來孕婦更需要透過攝入足量DHA，為胎兒腦部神經發育與視力系統發育提供關鍵支持！市面上魚油產品眾多，挑選時可留意EPA/DHA比例，孕婦、兒童選DHA高的，中老年人或血脂異常者選EPA高的；也可了解IFOS、GOED等權威認證；最後可優先選深色瓶包裝，它能有效阻擋陽光與紫外線照射，避免魚油中的Omega-3脂肪酸因光照發生氧化變質，延長產品保質期並保持營養活性！當然更重要的是服用前最好諮詢醫生或營養師的專業意見，避免盲目補充，確保服用安全且符合自身需求。記得看看iHerb最近的魚油排行榜，可了解最多人選擇的品牌，參考一下！

魚油

iHerb魚油排行榜Top 10大公開！

iHerb時不時都有抵買產品優惠，當中最多就是Supplement。今天突發魚油優惠，排行榜前10名都在30天內賣出過萬件產品，第一名California Gold Nutrition Omega-3優質魚油，含有全球採購的精制魚油，無谷蛋白、GMO 或大豆，也有由第三方審核的 cGMP 認可設施生產，近30日更賣出超過60,000件，其銷量更是長居榜首！排行榜第2名的NOW Foods,Omega-3 魚油180 EPA-120 DHA軟凝膠，也是分子蒸餾的，每粒軟凝膠含 1,000 毫克魚油、180 EPA、120 DHA，而且是猶太潔食認可；至於第3位的California Gold Nutrition Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油，則含德國加工的 kd-pür® 濃縮魚油、優選甘油三酸酯形式，含 480 毫克 EPA 和 320 毫克 DHA，的確超濃縮！

魚油Omega-3排行榜第10名）Life Extension Mega EPS/DHA軟膠囊

71折特價：$137.9(120粒)｜ 原價：$193.36(120粒)

Life Extension Mega EPS/DHA軟膠囊

魚油Omega-3排行榜第9名）Solgar歐米伽-3 EPA 和 DHA三重強度軟凝膠

71折特價：$118.24（50粒）、$204.64（100粒）｜ 原價：$166.54(50粒)、$288.22(100粒)

Solgar歐米伽-3 EPA 和 DHA三重強度軟凝膠

魚油Omega-3排行榜第8名）Carlson Gems® 高級野生 Omega-3 魚油軟膠囊

71折特價：$147.86（2樽裝）、$64.24-$275.61（50粒-250粒）｜ 原價：$208.25（2樽裝）、$90.48-$388.18（50粒-250粒）

Carlson Gems® 高級野生 Omega-3 魚油軟膠囊

魚油Omega-3排行榜第7名）Life Extension超級歐米伽-3軟凝膠

71折特價：$97.84（60粒）、$176.14（120粒）、$177.34（240粒）｜ 原價：$137.8（60粒）、$248.08（120粒）、$249.78（240粒）

Life Extension超級歐米伽-3軟凝膠

魚油Omega-3排行榜第6名）NORDIC Ultimate Omega檸檬味軟膠囊

71折特價：$158.19（60粒）、$285.01（120粒）、$401.25（180粒）｜ 原價：$222.81（60粒）、$401.42（120粒）、$565.14（180粒）

NORDIC Ultimate Omega檸檬味軟膠囊 640 毫克

魚油Omega-3排行榜第5名）Sports Research Omega-3 魚油三倍功效軟膠囊

71折特價：$116.34-$355.98（30粒-180粒）｜ 原價：$163.86-$501.38（30粒-180粒）

Sports Research Omega-3 魚油三倍功效軟膠囊

魚油Omega-3排行榜第4名）NOW Foods,Ultra Omega-3 魚油軟凝膠

71折特價：$101.44（90粒）、$192.10（180粒）｜ 原價：$142.87（90粒）、$270.56（180粒）

NOW Foods,Ultra Omega-3 魚油軟凝膠

魚油Omega-3排行榜第3名）California Gold Nutrition Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油，KD-Pur 甘油三酯形式魚明膠軟膠囊

71折特價：$58.38（30粒）、$151.22（90粒）｜ 原價：$82.22（30粒）、$212.98（90粒）

California Gold Nutrition Omega 800 超濃縮 Omega-3 魚油，KD-Pur 甘油三酯形式魚明膠軟膠囊

魚油Omega-3排行榜第2名）NOW Foods,Omega-3 魚油180 EPA-120 DHA軟凝膠

71折特價：$47.05（100粒）、$86.95（200粒）｜ 原價：$66.27（100粒）、$122.47（200粒）

NOW Foods,Omega-3 魚油180 EPA-120 DHA軟凝膠

魚油Omega-3排行榜第1名）California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油魚明膠軟膠囊

71折特價：$68.66(100粒）、$149.36（240粒）｜ 原價：$96.71(100粒）、$210.36（240粒）

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油魚明膠軟膠囊

