Black Friday優惠2025｜iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品

隨著氣溫驟降，肌膚也開始進入「乾燥警報」模式。想在秋冬季節裡，擁有韓劇女主角般的水光肌和偽素顏好氣色嗎？別擔心，我們已經為您潛入了韓國歐逆們的購物清單，為大家整理出10大「秋冬護膚+底妝」神級必買推介！這次清單涵蓋了從基礎保濕到心機底妝的所有秘密武器！更棒的是，在Olive Young的「Olive Young Global」國際網店購物超過US$60更可享全球免運，再也不用靠代購或親自飛一趟也能買到爆款好物！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前