Black Friday優惠2025｜iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
iHerb黑色星期五優惠由即日起至12月2日凌晨2點，全網限時75折，即睇精選推介和優惠碼！
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
iHerb Black Friday2025優惠攻略及詳情：
iHerb向來都是入手supplement、外國零食的好地方，皆因品牌齊全，價錢又相宜，再加上Black Friday限時75折優惠，可以說是折上折優惠！Yahoo購物專員為大家精選了保健品、零食百貨，以及個人護理產品類別熱賣產品，包括有長期在iHerb supplement熱賣榜上的California Gold Nutrition LactoBif 30益生菌，折後只需$133，Kettle薯片都同樣是搶手產品，低至$31買到一大包141g裝薯片，還有多款口味選擇，可以買定開party食！還有韓國熱賣的Biodance生物膠原蛋白美容面膜都有75折優惠，啱晒轉季用，為皮膚急救，睇埋iHerb抵買產品推介！
買滿$60美元（約港幣$467）並輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
優惠日期：即日起至12月3日凌晨2點
運費：滿$300即享免運費
iHerb Black Friday優惠保健品推介：
California Gold Nutrition LactoBif 30 益生菌
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$133｜
原價：$177
Life Extension BioActive Complete B-Complex
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$62｜
原價：$82
Force Factor 褪黑荷爾蒙
61折特價：$26｜
原價：$43
Swanson 維他命B12
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$13｜
原價：$17
Metagenics Zinc A.G.
69折特價：$96｜
原價：$138
iHerb Black Friday優惠食品百貨推介：
Bragg 有機蘋果醋
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$31｜
原價：$41
La Tourangelle 牛油果油
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$135｜
原價：$180
Simply Organic 肉桂粉
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$34｜
原價：$45
Kettle Foods 薯片
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$31｜
原價：$41
iHerb Black Friday優惠個人護理產品推介：
TheraBreath 漱口水
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$59｜
原價：$79
NOW Foods Xyli-潔白牙膏凝膠
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$28｜
原價：$43
Advanced Clinicals 維他命C高級亮膚霜
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$28｜
原價：$43
Biodance 生物膠原蛋白美容面膜
輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠
75折特價：$13｜
原價：$150
相關文章：Black Friday優惠2025｜素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$18／植物蛋白粉低至6折
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多iHerb產品推介
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！
