許紹雄逝世終年 76 歲
IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家
IKEA新出狐獴公仔超可愛的！是來自最新推出的SANDLÖPARE系列，一些可以在非洲草原上看到的動物，例如獵豹、長頸鹿、黑猩猩等的公仔及寢具系列，小朋友喜歡之餘，大朋友也想把公仔帶回家，趕快去門市看看吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
IKEA全新SANDLÖPARE系列，與瑞典自然保護中心Nordens Ark合作開發，以充滿生命力的非洲草原生態為主題，推出多款趣味又富有教育意義的產品。當中包括一些稀有動物，例如：狐獴、獵豹、長頸鹿、黑猩猩等，更有不同大小選擇，不只小朋友會喜歡，大朋友都會想把公仔帶回家。
此外，系列也有推出寢具、凳套等等，將瑞典插畫師Anna Lagerström細緻和色彩繽紛的大草原自然奇觀素描，融入寢具和收納用品當中。現在系列都可以在門市入手，各位去逛店看看吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「好色小學生」熊吉實體化公仔亮相！12月日本上架，重現被警察逮捕的經典搞笑迷因場面
Hermès Birkin手袋「夾公仔機」掀熱話！運氣大考驗，亮相紐約時裝週街頭大排長龍
其他人也在看
超火紅職場厭世IP「星期一的布魯斯」，系列總銷量達50萬！2025新作《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，引起職場打工仔共鳴｜誠品書店《閱見自己》
有留意「星期一的布魯斯」嗎？這個可愛又厭世的上班族，是近期網上超人氣的IP，也推出了漫畫集《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，紀錄布魯斯的上班日常。其上班所遇到的小劇場，如跟同事們的午餐對話，也許會引起打工仔們的共鳴。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有
香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
慾望最強星座男TOP4！獅子只對愛人「放開束縛」，TOP1高冷外表藏著火熱內心
感情世界裡，總有些星座男一旦動了真情，整個人就像被點燃——表面冷靜，內心卻滿滿渴望。這4個星座男，看似性格各異，有的熱情、有的穩重、有的高冷，但共同點是：越愛越主動，越親近越深情。姊妹淘 ・ 2 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 1 天前
HYBE、SM都搶著要！日本「神顏高中生」顏值爆表，親曝拒絕出道真相！
近日，影片中的主角Shusuke，透過與女友共同經營的 YouTube 頻道 「Minnie＆Shu」 發佈影片澄清：「我從來不是 K-pop 練習生，也沒有簽約任何公司。」他表示，爆紅影片是髮廊上傳的內容，「確實有很多公司聯繫想找我，但他們找不到本人，結果都打去髮廊。我髮型師非常有職業...styletc ・ 23 小時前
木村拓哉解散後到底哪去了 教場鬼教官不老背後真相！
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
古天樂馬來西亞賽車 獲瘋狂集郵影唔停
【on.cc東網專訊】影帝古天樂（古仔）前日特意飛抵馬來西亞，現身當地著名的雪邦國際賽車場，與泰星Bie（吳翊歌）齊齊見證「MotoGP世界摩托車錦標賽馬來西亞大獎賽」，首次參與盛會的他更以特邀嘉身份亮相，負責在賽事中揮旗，向車手們發號令開賽。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
聲秀決賽 ｜ 終極 8 強誕生 穎喬驚喜跪地演唱 布子殷 8 強止步覺感恩
《聲秀》準決賽下半部 分，最終布子殷被遺憾淘汰無緣決賽，成功晉身《聲秀決賽 終極聲戰》爭奪冠亞季殊榮的 8 位學員為（排名不分先後）Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 11 小時前
任賢齊墨爾本搵周杰倫同行 周街獲嗌「我愛你」
【on.cc東網專訊】歌手任賢齊（小齊）近日忙於世界各地巡迴演唱，前晚則於澳洲墨爾本站台，吸引大批粉絲到場支持。開騷前當地連日下着滂沱大雨，搞到小齊拍片也不禁對着鏡頭笑說﹕「我還以為自己去了威尼斯﹗」又調侃「連老天都想湊熱鬧」，幸而觀眾熱情未減，令小齊相當感動。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
告別稀疏下垂！2025秋冬必收4支「開掛級」睫毛膏/底膏，刷出女團C位捲翹美睫
KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏品牌首創「捲翹立體刷頭」技術，獨家的梳齒設計能深入睫毛根部的長邊，強力提拉每一根睫毛，形成濃密捲翹的效果！而尖端刷頭設計，即使是細短毛或下睫毛也能精準掌控。搭配上全新「雙效濃長配方」，輕輕一刷就能同時滿足濃密...styletc ・ 2 小時前
COS減價難得低至半價！百搭Tee折後低至$100／恤衫裙、連身裙最平$495
喜歡簡約低調風的人，絕對不能錯過今次ZALORA推出的突發減價！當中以極簡時裝而聞名的COS有限時低至半價優惠，男女裝合共超過400款產品有平，包括T-Shirt、冷衫、西褲、外套、長裙等，不少服飾折完二、三百元就可以入手，是大家換季及升級衣櫃的好機會！提提大家，ZALORA買滿$399即有免運費送貨，一、兩件COS服飾都已經可以輕鬆達標！各位快趁COS特價掃貨喇！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
【UNIQLO】UNIQLO : C聯名系列第二波優惠 秋冬商品低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來UNIQLO : C 聯名系列第二波優惠，超多款秋冬商品首次降價，包括柔軟舒適茄士咩圓領短版背心同休閒 V領針織衫，以及多款大衣、長裙、長褲、皮鞋等，由頭到腳嘅穿搭需求一次滿足！YAHOO著數 ・ 4 小時前
五線譜編織動人故事 —— 專訪音樂劇作曲家高世章
音樂劇，顧名思義，音樂是最重要的元素。作為《大狀王》的作曲、編曲及音樂總監，高世章在全劇19首曲目裏，中、西樂並用，大膽運用了粵劇、童謠、圓舞曲、梵音等不同風格，譜出各有特色又扣人心弦的樂曲。入行二十餘年，高世章離不開「大膽」二字，抱著大膽嘗試的心態在大學修讀音樂，秉持「敢寫就得」的座右銘創作，又勇於起用新人，為業界注入新血。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
觀賞名畫原作更有益身心 英國研究：比複製品更能減壓、舒緩發炎反應︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國一項最新研究發現，親身欣賞原作藝術品有助減壓、降低心臟病風險，並可增強免疫系統功能，是首項證實藝術觀賞與身心健康相關的研究。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
日本京都發現熊蹤 鄰近嵐山竹林小徑熱門旅遊點 兩日內 5 宗通報｜Yahoo
日本陸續有民眾報告熊蹤，最新地點包括香港人經常前往的京都。《讀賣新聞》報道，京都府警察部門在兩日內收到 5 宗報告，指右京區的住宅區，以及區內景點之一的嵐山附近有熊及疑似熊出沒，雖然未有人受傷，但警方已經提醒民眾要注意安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
士林夜市、九份老街都輸了！全台10大熱門商圈排行榜，冠軍讓人超意外
放假來去逛商圈？《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理出近１年10大網友關注商圈，其中不乏夜市型商圈上榜，而逢甲夜市、六和夜市小吃價格、人潮以及治安食尚玩家 ・ 5 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前