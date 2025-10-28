IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家

IKEA新出狐獴公仔超可愛的！是來自最新推出的SANDLÖPARE系列，一些可以在非洲草原上看到的動物，例如獵豹、長頸鹿、黑猩猩等的公仔及寢具系列，小朋友喜歡之餘，大朋友也想把公仔帶回家，趕快去門市看看吧！

IKEA SANDLÖPARE系列新登場

IKEA全新SANDLÖPARE系列，與瑞典自然保護中心Nordens Ark合作開發，以充滿生命力的非洲草原生態為主題，推出多款趣味又富有教育意義的產品。當中包括一些稀有動物，例如：狐獴、獵豹、長頸鹿、黑猩猩等，更有不同大小選擇，不只小朋友會喜歡，大朋友都會想把公仔帶回家。

SANDLÖPARE 毛公仔, 狐獴_米黃色, 20 厘米 $59.9

SANDLÖPARE 毛公仔, 獵豹_米黃色, 50 厘米 $179.9

SANDLÖPARE 毛公仔, 狐獴_迷你 米黃色, 8 厘米 $19.9

SANDLÖPARE 毛公仔, 長頸鹿_褐色, 70 厘米 $179.9

SANDLÖPARE 毛公仔, 獵豹BB_米黃色, 24 厘米 $79.9

SANDLÖPARE 毛公仔, 黑猩猩_黑色, 32 厘米 $99.9

此外，系列也有推出寢具、凳套等等，將瑞典插畫師Anna Lagerström細緻和色彩繽紛的大草原自然奇觀素描，融入寢具和收納用品當中。現在系列都可以在門市入手，各位去逛店看看吧！

SANDLÖPARE 凳套, 米黃色 褐色_長頸鹿圖案, 38 厘米 $59.9

SANDLÖPARE 被套枕袋套裝, 黃色/大草原, 150x200/50x80 厘米 $249.9

SANDLÖPARE 被套枕袋套裝, 白色 深藍色_大草原, 150x200_50x80 厘米 $199.9

SANDLÖPARE 裝飾貼紙，3件套裝, 彩色_草原動物 $49.9

SANDLÖPARE 貯物袋, 彩色_大草原 $79.9

