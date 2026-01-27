IKEA「冬甩燈」升級！換上霧面質感＋12組顏色轉換，預計4月上架

IKEA 攜手荷蘭設計師 Sabine Marcelis 再度升級經典 VARMBLIXT 甜甜圈燈與吊燈！這次全新版本保留了標誌性的雕塑造型，卻換上霧面質感，讓光線柔和散發，營造更溫暖舒適的居家氛圍。最大亮點是內建 Matter 智能標準，完美兼容各種智能家居系統，透過 IKEA Home Smart App 就能隨心自訂燈光！

（IG@Ikea）

甜甜圈燈特別搭載 12 組由 Sabine 親自策劃的預設色彩序列，色調會緩慢漸變，輕鬆切換不同情緒氛圍；連上 App 後更可自由探索完整色譜，打造專屬浪漫光影。吊燈則專注白光細膩變化，從清爽白光平滑過渡到溫暖如燭光，讓你隨時調整最適合的照明。

（IG@Ikea）

（IG@Ikea）

這對經典燈具的智能升級，將於 2026 年 4 月正式上市，屆時 IKEA 門市與官網同步開賣。無論是日常居家、派對氛圍還是睡前放鬆，都能用燈光為生活加分！喜歡柔和光影與智能便利的你，記得留意這次新品！

