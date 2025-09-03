Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
IKEA創意設計「肉丸寶座」亮相！「肉丸派對」必備儀式感家品，聯名Gustaf Westman設計專屬肉丸盤
IKEA又玩出新花樣！今次聯手瑞典設計鬼才Gustaf Westman，推出令人忍俊不禁的「肉丸專屬餐盤」，將IKEA最具標誌性的瑞典肉丸推上主角舞台！
這款藍色陶瓷長方盤以大膽色彩同流暢曲線為設計靈感，盤面特設長條凹槽，讓每顆肉丸都能穩穩「登基」，整齊排開仿如坐上專屬王座，附送趣味滿滿的使用說明書，教你如何完美擺放11顆肉丸，IKEA的自嘲幽默真係玩到出神入化。
設計師Westman以鮮明色彩同童趣復古風格聞名，這款餐盤不單止為肉丸而生，仲更合盛載水果、小甜點，甚至台灣人最愛的貢丸同地瓜球，實用又不失趣味！外媒盛讚這是「最IKEA的產品」，將日常小物化平凡為神奇，完美展現生活中的微小樂趣。
這款肉丸盤只是IKEA同Westman聯名12件家庭聚會系列的頭炮，完整系列將於9月9日正式亮相，陸續在不同市場開賣。無論你是肉丸控定愛追新奇設計，這個充滿創意和歡笑的餐盤都注定成為你餐桌上的新寵！快準備好同朋友一齊開心share你的肉丸派對啦！
IKEA火速售罄家具系列Nytillverkad回歸！設計師家氛圍感Get，重塑60-80年代經典座椅/花瓶/角几設計
消委會床褥｜消委會檢測14款床褥側臥承托遜色 揀錯隨時腰痠背痛！IKEA與SIMMONS價差3倍但評分一樣，附7款總評4星名單
