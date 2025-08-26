天文台料低壓區本週中入南海
IKEA易潔鑊用10次即黐底!?港女炒牛肉燒焦鑊引熱議 網民點出3大烹飪技巧問題
有網民其購買的IKEA易潔鑊在使用約10次後嚴重「黐底」，即睇內文：
易潔鑊是不少家庭的廚房必備品，消費者往往對其不能期望甚高。一名網民於近日在社交平台分享，其購買的IKEA易潔鑊在使用約10次後嚴重「黐底」。事主質疑自己使用方法是否正確，抑或產品未如宣傳般出色，事件迅速引起網民熱議。
網民呻消委會好評IKEA易潔鑊易黐底唔耐用
一名網民在社交平台Threads上載圖片，展示其IKEA易潔鑊「黐底」的情況，鑊內超過一半面積出現明顯焦黑痕迹。事主表示當時自己使用胡椒粒、鹽、迷迭香粒調味牛肉粒「大火加牛油，牛油溶晒後放蒜片，之後將牛肉粒放落去，炒幾下就開始黐底。」
而該款平底鑊曾通過消委會測試，更獲得最高評分，力壓多款高價測試樣本，性價比備受推崇。，牛肉粒在短時間內黏附鍋底，導致嚴重「黐底」，令事主困惑：「究竟係我唔識用易潔鑊，定係隻易潔鑊唔係所講咁好呢？」事主坦言對自己的烹飪技巧產生懷疑，並希望了解問題所在。
網民點事主烹調3大錯誤：唔關pan事
事件在社交平台掀起熱烈討論，多名網民指出問題可能出於事主的烹飪方法，而非易潔鑊本身。一位網民留言：「電磁爐大火+牛油//你feel唔到個底幾度架。」另一網民建議：「易潔鑊要凍鑊落凍油，最多只能維持開中火。唔可以單用牛油起鑊……要落咗普通油先再加牛油，而用牛油要維持細火，不然都係會燶。」亦有網民提到清洗方式可能影響鍋具表現：「熱鑊唔可以即洗凍水。」更有網民直言：「唔關pan事，係煮食知識嚟，牛油唔應該用嚟煎嘢的，除非是clarified butter，或者先溝吓橄欖油先。」
總結網友留言，事主黐底原因有三，單以牛油起鑊，未有加入其他煮食油; 火力過大，全程大火煮食; 烹調後，熱鑊立即以凍水清洗，破壞了塗層。事主對網民的建議表示感激，回應道：「多謝各位咁踴躍留言，令我明白我咁多年都係用錯嘅方法去用易潔鑊！而家我開始懷疑其實自己係識唔識煮飯嘅！」事件不僅讓事主重新審視烹飪技巧，也令不少網民反思易潔鑊的使用方法。
圖片來源：damagedkidult@Threads
