IKEA 美食站又有新搞作！踏入 2月，為了迎接農曆新年及情人節，IKEA 香港宣布由2月2日起推出一系列期間限定美食。今次焦點落在「鹹蛋黃控」必試的金沙脆脆雞下髀，以及甜蜜滿分的榛子朱古力新地。另外，繼早前熱爆全城的酥皮龍蝦湯後，兩間指定分店更會獨家推出酥皮松露海鮮周打湯！即睇新品價錢及供應詳情，去 IKEA 掃貨前記得醫肚！

窮人恩物！$13金沙雞髀＋$16榛子新地應節登場

IKEA 美食站向來是「糧尾恩物」集中地，今次新品性價比依然極高。

金沙脆脆雞下髀（HK$13）： 農曆新年講求「金銀滿屋」，這款雞髀外皮炸至金黃酥脆，最重要是裹滿了甘香濃郁的鹹蛋黃醬（金沙醬）。一口咬開肉質鮮嫩多汁，鹹香惹味，絕對是「好運自來」的開運小食！

IKEA美食站2月新品｜$13歎金沙脆脆雞髀／情人節限定榛子朱古力新地／沙田荃灣獨家酥皮松露湯

滿心滿足榛子朱古力新地（HK$16）： 情人節當然要食甜品！這款新地以幼滑的榛子朱古力雪糕為基底，淋上香濃榛子朱古力醬，再灑上香脆榛子粒和威化碎。口感層次豐富，「脆卜卜」得來甜度恰到好處，每一啖都充滿榛子香氣，只需 $16 就能享受甜蜜滋味。

IKEA美食站2月新品｜$13歎金沙脆脆雞髀／情人節限定榛子朱古力新地／沙田荃灣獨家酥皮松露湯

供應期： 即日起至 2月28日

兩分店限定！足料「酥皮松露海鮮周打湯」接力登場

記得之前的酥皮龍蝦湯引起排隊熱潮嗎？今次 IKEA 餐廳再下一城，推出冬日暖胃之選——酥皮松露海鮮周打湯（HK$39.9）。這款湯品主打「金黃酥皮」配搭香濃的松露海鮮周打湯，每一匙都能嚐到濃郁松露香與幼滑忌廉的完美融合。用料方面亦相當「足料」，湯內含有帆立貝、海蝦與魚柳等可持續認證海鮮。

⚠️ 注意： 此湯品僅於 沙田 及 荃灣 分店餐廳獨家供應，想試的朋友記得不要去錯分店！

IKEA美食站2月新品｜$13歎金沙脆脆雞髀／情人節限定榛子朱古力新地／沙田荃灣獨家酥皮松露湯

供應地點及時間一覽

想第一時間試食？記得留意以下供應詳情，特別是酥皮湯有限定分店，且所有新品均是數量有限，售完即止！

金沙脆脆雞下髀 / 榛子朱古力新地： 全線 IKEA 香港美食站（銅鑼灣、九龍灣、沙田、荃灣、坑口、太古、尖沙咀等分店之美食站）

酥皮松露海鮮周打湯： 只限 沙田 及 荃灣 分店餐廳

推廣日期： 2026年2月2日起（新地及雞髀供應至2月28日）

$13 隻鹹蛋黃雞髀真係好吸引，行過路過買隻當下午茶都抵！不過想飲酥皮湯嘅朋友，記得只有沙田同荃灣有得賣，千祈唔好摸門釘啊！

IKEA美食站2月新品｜$13歎金沙脆脆雞髀／情人節限定榛子朱古力新地／沙田荃灣獨家酥皮松露湯

