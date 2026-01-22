【IKEA】買傢俬家飾每滿$2,000 即送$200現金券（即日起至19/02）

由即日起至2月19日，於IKEA門市購買傢俬家飾每滿$2,000或以上，即送$200現金券！同時仲有ÅLHULT & TONSTAD 餐枱及餐椅限時9折、床笠及被套全線 9 折​！

ÅLHULT & TONSTAD系列餐枱及餐椅

ÅLHULT & TONSTAD系列餐枱及餐椅

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至2026/02/19

地點：Ikea分店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

