lululemon年末大減價低至3折
【IKEA】過千款貨品低至3折 會員買滿$1,000享3x yuu積分（即日起至21/01）
由即日起至2026年1月21日，IKEA進行大減價，過千款貨品低至3折，yuu 會員買滿$1,000仲賺多 3x yuu 積分，仲有精選優惠陸續送上！
IKEA大減價精選推介
LIDÅS 椅子，白色/Sefast 白色
$349.9 $139.9
STEFAN 椅子，白色
$299.9 $149.9
BRUKSVARA 角几, 藍色, 42x30 厘米
$129.9 $79
HAUGA 床頭几, 米黃色, 40x36 厘米
$349.9 $199.9
BROR 層架組合, 黑色, 85x40x190 厘米
$1,299 $699
KALLAX 層架組合, 光面 白色, 77x77 厘米
$599 $399.9
LEN 床笠, 藍色, 91x120 厘米
$79.9 $39.9/ 1 件裝
VATTENMOTT 椅墊, 米黃色, 40x38x5.0 厘米
$79.9 $29.9
FÄRGKLAR 碗, 光面 褐色, 16 厘米
$69.9 $29.9/ 4 件裝
JÄTTESTA 層架組合, 黑色, 120x85 厘米
$1,299 $599.9
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2026/01/21
地點：Ikea分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）
759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。YAHOO著數 ・ 1 天前
百佳精選意粉加$1多1件、一田李施德林漱口水買1送1｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 7 小時前
Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半
近日香港天氣非常乾燥，每次洗臉、沖涼後，即刻感到皮膚爆拆、痕癢、甩皮，甚至泛紅！想好好呵護冬天乾燥肌的話，大家會想到搽身體乳，不過原來搽身體乳也有講究，最好吸收原來是「這個時候」！Yahoo購物專員在文末列出不少人常犯的五大誤區，大家可以看看有沒有中。此外，更精選10款抵買body cream，有Aveeno、NIVEA、CeraVe、Cetaphil、彩豐行等人氣品牌，當中最平低至$32就買到！想知有邊幾款潤膚乳推薦，即看內文！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【屈臣氏】精選產品自由配搭 買2送1（即日起至優惠結束）
工作、照顧屋企忙碌，其實照顧好自己一樣咁重要。日常入貨嘅時候，順手為自己補返啲日常所需，唔同季節﹐護髮、保健產品都會有唔同需要。而家嚟屈臣氏，多款精選護髮、健康產品任你揀買2送1，仲有新登場人氣日韓護髮新品，俾你自由 mix & match 揀到啱。 *優惠以最低價格產品作為送贈產品，以單一發票及折實價計算YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送$181.9禮品（即日起至23/12）
由即日起至12月23日，去屈臣氏門市或網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質，即送總值$181.1禮遇！YAHOO著數 ・ 4 小時前
聖誕禮物2025｜Razer DeathAdder V3 Pro 破底價，HK$540 免運購 63g 電競滑鼠平過香港一半
想趁著聖誕購物季為自己添置一款電競滑鼠？正在 Amazon 上以歷史新低價促銷的 Razer DeathAdder V3 Pro 是個可以考慮的選擇。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 12 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
安潔莉娜裘莉「切除雙乳」公開疤痕！ 為孩子決心動刀：讓他們不用害怕失去我
奧斯卡影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日接受《TIME France》專訪，首度公開自己12年前接受預防性雙側乳房切除手術後留下的疤痕。她表示，選擇分享這些疤痕，是希望與許多有相同經歷的女性站在一起，同時讓更多人關注乳癌預防與健康資訊的重要性。姊妹淘 ・ 2 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 3 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 6 小時前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前