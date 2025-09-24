【Ikea】8號或更高風球期間 網購全單88折（即日起至優惠結束）

IKEA網店推出網上快閃優惠，於8號或以上風球懸掛期間，網購全單88折，減價貨品仲要有折上折優惠，折扣手快有手慢冇！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：樺加沙八號或以上風球生效期間

地點：Ikea網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

廣告 廣告

「Yahoo著數」現已推出，我哋將會為你搜羅每日超市情報，話你知最新購買飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，情報一經採用，將有機會免費獲得Yahoo購物券乙張。快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit