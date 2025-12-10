IKIGAI 集團於越南開設新總部，推動全球和諧與更美好世界的願景

胡志明市，越南 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 起源於日本的多元產業企業 IKIGAI 集團今日宣布，其位於胡志明市新山一郡白藤街87–97號的新總部正式啟用，標誌著該集團拓展越南市場的重要里程碑，並彰顯其對負責任、永續及具全球視野之長期成長的堅定承諾。





新總部將作為 IKIGAI 在六大戰略領域的區域樞紐，涵蓋：投資銀行、金融科技與數位銀行、科技與深科技研發、不動產與酒店管理、農業與貿易，以及日越人才交流。此次擴展進一步鞏固日本與越南之間的經濟與文化連結，並支持越南的現代化與數位轉型進程。



「越南是亞洲最具活力且極具發展潛力的市場之一。」 IKIGAI 集團執行長曾田俊弘先生表示。「透過在胡志明市設立新總部，我們重申了對長期價值創造與跨境合作的承諾，同時致力將日本的品質標準、合規精神、創新能力與永續理念帶入越南市場。」



IKIGAI 一直秉持以企業力量促進全球正向發展的理念。該集團致力推動有助於社會福祉、環境永續、科技進步與國際協作的成長模式，期望為社會創造價值，並為建構更永續、公平與富有同理心的世界作出貢獻。



植根於 IKIGAI 哲學，並以其文化基因為指引，集團的治理架構建立在八大核心價值之上：善良、勤奮、誠信、智慧、韌性、同理、感恩與和諧。



這些價值觀塑造了 IKIGAI 以人為本、重視倫理並面向未來的發展模式，同時激勵集團持續履行「為世界帶來正面貢獻」的使命。



