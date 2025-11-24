ILLIT沅禧機場「小學生穿搭」太可愛！公司秒出手「重配眼鏡」、私服全交給造型師

（圖／翻攝自theqoo）

南韓新生代人氣女團ILLIT迅速竄紅，其中成員沅禧以乾淨清新的長相與反差魅力吸引大量粉絲。近日她在節目中坦言，自己曾因為一次「太自然」的機場穿搭意外登上韓網熱搜，結果隔天立刻被公司帶去重新配眼鏡，就連私服也全面改由造型師接手，讓她哭笑不得。

事情起因於某次出國行程，沅禧沒有特別打扮，只是戴上眼鏡、口罩，揹著後背包，穿著完全不像偶像的舒適私服現身機場，意外衝上韓網熱門話題。網友忍不住笑喊：「好像小學生去郊遊」、「太可愛了」、「好感度直接飆升」、「這年紀的確偶爾會有這種穿搭」等。

在韓國娛樂圈中，機場素來被視為「第二伸展台」，不只粉絲關注，就連品牌也視機場穿搭為重要曝光場域。因此，沅禧這套穿搭，更是突顯出她天真、自然、不做作的本色。

（圖／翻攝自theqoo）

然而，這份「天真自然」在經紀公司眼裡卻不是那麼單純。沅禧在節目中透露，隔天一早，公司就火速安排她重新配眼鏡，甚至之後的機場造型全由造型師接手，她的機場穿搭有著明顯轉變，整體線條更俐落、配色更協調，從髮型到包包都能感受到造型團隊的精心安排。

事實上，2007年出生的沅禧今年才18歲，2023年參加選秀節目《R U Next?》，以排名第一的成績成為ILLIT成員，並於2024年3月正式出道，出道曲《Magnetic》席捲全球音樂榜單，沅禧更憑著天生的偶像氣質與清新外貌成為團內話題中心。

（圖／翻攝自IG）

