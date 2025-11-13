最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
INDIBA發佈DeepRES R6 —— 開啟448 kHz射頻精控新紀元
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 於2025年亞洲美容展（Cosmoprof Asia 2025）期間，INDIBA® 隆重推出全球首款448 kHz靜態射頻系統——DeepRES R6。該系統配備六個智能RES操作頭，象徵射頻技術發展邁入全新里程碑。憑藉逾四十二年的射頻技術研發實力，INDIBA® 全新一代科技完美融合精準度、穩定性與舒適感，為美業與健康護理專業人士帶來突破性的創新體驗。
DeepRES R6開啟了INDIBA® 傳承卓越的新篇章。系統延續品牌核心的448 kHz黃金頻率，並結合多通道免手持設計，重新詮釋傳統療程流程，讓美肌煥活護理轉化為更簡約、高效且自然放鬆的日常儀式。
「DeepRES R6延續INDIBA® 核心技術精髓，並升級體驗方式，實現真正的現代化轉型。」INDIBA亞洲集團首席執行官Charles Chin表示：「全新設計有效減輕操作者的工作負擔，大幅提升操作效率與治療精準度，同時兼顧舒適感、質感與效果，全面滿足我們夥伴的專業期待。」
專為腹部、大腿等大面積部位打造的DeepRES R6，搭載六組智能RES操作頭及即時溫感監測技術，可確保能量分布均勻、熱感穩定輸出，帶來深層放鬆與膚觸柔滑的極致體驗，完美體現INDIBA® 在科學、健康與美麗之間的和諧共融。
在香港發表會現場，INDIBA® 忠實用戶、知名藝人朱千雪（Tracy Chu）親臨出席，分享她親身感受到的溫潤療效與明顯改善，展現「科學成就美麗」的真實寫照。
「DeepRES R6將448 kHz技術推向全新高度。」INDIBA集團首席執行官Remco Schmitz表示：「這項創新科技集結技術創新、穩定性能與高重複性於一身，為當代美業與健康護理專業人士提供強大助力，協助他們突破服務極限。」
DeepRES R6 核心亮點：
六個智能RES操作頭 —— 精準覆蓋大面積部位，輕鬆實現高效應用
真正免手持操作 —— 支援多工處理，顯著提升服務效率
智能溫控技術 —— 穩定效能與極致舒適兼具
預設護理模式 —— 舒適模式、高階模式與專家模式，滿足個人化需求
DeepRES R6現已透過INDIBA® 各地區授權合作夥伴正式上市。美容與健康管理中心可聯絡當地代表，預約專屬產品展示體驗。
INDIBA® DeepRES R6 —— 讓健康與美同頻 。
Hashtag: #INDIBA
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
前DeepSeek研究員「 AI天才少女」羅福莉已加入小米
據內媒報道，前DeepSeek研究員「 AI天才少女」羅福莉加入小米集團－Ｗ(01810.HK) 。羅福莉發文稱：「智能終將從語言邁向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力、才華橫溢且真誠熱愛的研究員，致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI。」infocast ・ 18 小時前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手掣充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手掣充電掛鉤。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
凱悅酒店集團近日宣布，將於2027年在香港開設首間Andaz安達仕酒店，選址中環威靈頓街118號，成為Central Crossing綜合發展項目的一部分。這是品牌在港的首次亮相，帶來125間客房及套房外，還有品牌標誌性的「Living Room」社交空間，期待Andaz在港開展新一章。更是一場文化與創意的深度交融。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店
又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的 「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。Yahoo Food ・ 2 小時前
NewJeans五名成員全回歸ADOR 三人延誤發聲原因曝光：其中一人身處南極
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 22 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 1 天前
中資50億洽購港島壹號中心20萬呎樓面 須大業主阿里巴巴首肯
優質甲廈新盤搶手，前身為怡東酒店的銅鑼灣全新甲級商廈港島壹號中心，早前獲阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億入駐，成為大業主。消息指，該項目餘下逾20萬呎樓面，包括寫字樓及零售樓面，亦獲另一間中資機構洽商，出價逾50億。28Hse.com ・ 18 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。Yahoo新聞 ・ 1 天前
羅福莉離開DeepSeek加盟小米
被譽為「AI天才少女」、有份參與研發內地人工智能（AI）大模型DeepSeek-V2的羅福莉，今年初離開DeepSeek後，據報獲小米（1810.HK）董事長雷軍高薪挖角，惟其動向一直成謎，如今終真相大白；內地傳媒報道，羅福莉最新在社交平台發文，證實已加盟小米，成為小米Xiaomi MiMo大模型團隊的一份子。信報財經新聞 ・ 7 小時前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前