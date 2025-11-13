INDIBA發佈DeepRES R6 —— 開啟448 kHz射頻精控新紀元

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 於2025年亞洲美容展（Cosmoprof Asia 2025）期間，INDIBA® 隆重推出全球首款448 kHz靜態射頻系統——DeepRES R6。該系統配備六個智能RES操作頭，象徵射頻技術發展邁入全新里程碑。憑藉逾四十二年的射頻技術研發實力，INDIBA® 全新一代科技完美融合精準度、穩定性與舒適感，為美業與健康護理專業人士帶來突破性的創新體驗。





INDIBA Unveils DeepRES R6 — The New Era of 448 kHz Radiofrequency Precision

DeepRES R6開啟了INDIBA® 傳承卓越的新篇章。系統延續品牌核心的448 kHz黃金頻率，並結合多通道免手持設計，重新詮釋傳統療程流程，讓美肌煥活護理轉化為更簡約、高效且自然放鬆的日常儀式。



「DeepRES R6延續INDIBA® 核心技術精髓，並升級體驗方式，實現真正的現代化轉型。」INDIBA亞洲集團首席執行官Charles Chin表示：「全新設計有效減輕操作者的工作負擔，大幅提升操作效率與治療精準度，同時兼顧舒適感、質感與效果，全面滿足我們夥伴的專業期待。」



專為腹部、大腿等大面積部位打造的DeepRES R6，搭載六組智能RES操作頭及即時溫感監測技術，可確保能量分布均勻、熱感穩定輸出，帶來深層放鬆與膚觸柔滑的極致體驗，完美體現INDIBA® 在科學、健康與美麗之間的和諧共融。



在香港發表會現場，INDIBA® 忠實用戶、知名藝人朱千雪（Tracy Chu）親臨出席，分享她親身感受到的溫潤療效與明顯改善，展現「科學成就美麗」的真實寫照。



「DeepRES R6將448 kHz技術推向全新高度。」INDIBA集團首席執行官Remco Schmitz表示：「這項創新科技集結技術創新、穩定性能與高重複性於一身，為當代美業與健康護理專業人士提供強大助力，協助他們突破服務極限。」



DeepRES R6 核心亮點：



六個智能RES操作頭 —— 精準覆蓋大面積部位，輕鬆實現高效應用

真正免手持操作 —— 支援多工處理，顯著提升服務效率

⁠智能溫控技術 —— 穩定效能與極致舒適兼具

預設護理模式 —— 舒適模式、高階模式與專家模式，滿足個人化需求



DeepRES R6現已透過INDIBA® 各地區授權合作夥伴正式上市。美容與健康管理中心可聯絡當地代表，預約專屬產品展示體驗。



INDIBA® DeepRES R6 —— 讓健康與美同頻 。





