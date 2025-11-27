宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
Infinix 與 Pininfarina 合作，推出全新旗艦手機設計
智能手機製造商 Infinix 正在與意大利設計公司 Pininfarina 合作，推出即將發佈的旗艦機型。根據知情人士透露，Pininfarina 是著名的設計公司，曾為 Ferrari、Maserati、Alfa Romeo 等傳奇汽車品牌提供設計，擁有豐富的汽車設計傳承。這將是該設計工作室首次與智能手機品牌合作。
Infinix 即將推出的旗艦機型很可能會融合 Pininfarina 提供的硬體設計元素及用戶界面設計。目前關於這次合作的具體細節仍然有限，Infinix 將於 12 月發佈正式公告。此次合作並非 Infinix 首次與設計工作室合作，該公司之前曾與 BMW 的 DesignWorks 團隊合作推出 Note 30 VIP Racing Edition 和 Note 40 系列賽車版。
隨著市場競爭愈加激烈，Infinix 透過與知名設計公司合作，期望在旗艦機型中提升其品牌形象及產品設計水準。未來的消息將更加引人注目，尤其是消費者對於融合高端設計的智能手機的需求日益增加。
推薦閱讀
其他人也在看
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 5 小時前
施羅德明年十大預測 美股黃金看俏
港股持續在二萬六水平爭持，基金及大行已將目光放在明年。施羅德投資昨發表《2026年十大投資市場預測》，其中一項是認為黃金目前仍處於戰略性低持倉狀態，各國央行和私募投資者配置仍低，為黃金帶來增長空間；雖然美股及科技板塊的回吐，施羅德仍堅持明年看好美股，但要留意AI泡沫跡象正在顯現，建議分散化投資。 除了黃金及美股，am730 ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 53 分鐘前
Tesla與歐洲監管機構就FSD認證現分歧 荷蘭否認承諾批准
Tesla(TSLA.US)與歐洲負責車輛認證的荷蘭監管機構RDW出現明顯分歧。創辦人馬斯克在社交平台X上發文，聲稱獲RDW承諾將於2026年2月批准其全自動駕駛系統(FSD)系統於歐洲使用，但RDW周一罕見發聲明否認，指Tesla的說法並不屬實。 RDW表示，雙方只是訂下2026年2月的示範時間表，從未承諾會發出批准，又強調能否如期完成審批仍有待評估。RDW批評Tesla在帖文中附上該機構的聯絡方法及呼籲網民致謝，造成不必要的客戶服務負擔。RDW重申，只有在系統安全性被確證後，才會考慮批准FSD，安全仍是首要考量。 馬斯克近月多次公開表達對歐洲審批進度不滿，並呼籲歐洲客戶向監管機構施壓。Tesla近期亦更新其FSD安全數據展示，但外界仍對其方法論提出質疑。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（ 26 日）下午發生五級火警，造成至少 55 人死亡，包括一名殉職消防員，另有多人受傷。中央政府對此高度關注，中央港澳辦主任夏寶龍成立工作小組，並由中央港澳辦副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港協助開展救災工作。中央港澳辦常務副主任徐啟方亦於當日下午赴港提供協助。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 4 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單
日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 7 小時前
環球小姐選美爭議不斷 墨泰兩位共同主席爆詐欺販毒
（法新社墨西哥市26日電） 「環球小姐」選美大賽落幕數日後，如今又爆發新的醜聞，這項選美比賽的墨西哥籍共同主席被控販運毒品和武器，而泰國籍共同主席則被控詐欺。今年的「環球小姐」（Miss Universe）選美賽事上週在泰國落幕，由墨西哥佳麗奪得后冠。法新社 ・ 5 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界關注外牆棚架和棚網的阻燃特性。香港執業安全師學會會長李光昇今早（26日）在電台表示，具備阻燃特性的棚網，離開火源約 4 秒便會熄滅，他觀察宏福苑焚燒情況，「有理由相信不是阻燃網」。他指，現時只有勞工處守則，但無相關法例，強制要求地盤使用阻燃網。他續說，若維修地盤沒有安全主任把關，沒有禁煙條款，承建商沒有切實執行安全要求，便會出現風險，「好多人左手揸住枝煙，右手燒焊」。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
保聯：會員公司已就宏福苑火災成立專人接聽熱線 簡化及加快賠償程序
香港保險業聯會和保險業界仝人對宏福苑火災遇難者家屬表示致以深切慰問，並祝願傷者早日康復，失聯者與家人重聚，亦感謝各為救災人員的努力。 保聯指，災民中有不少購有各類保險，為了向他提供適切的協助，保聯的會員保險公司已即時採取行動，包括成立專人接聽熱線，解答災民對保單保障範圍、索償具體安排的問題、簡化及加快賠償程序、提供保單以外的額外支援、促請代理人為受害客戶提供即時協助。 優先處理受影響保單持有人的索賠，包括人壽保險、醫療保險、個人意外保險、家庭保險、火災保險等、盡可能免除死亡理賠所需的死亡證明、為災民提供保費假期/延長保單繳款期限、在指定時間內提供保單貸款利息減免。 上述各項旨在確保受保人在此艱難時刻，能夠得到保險公司適切的協助，紓解他們面對的重大財政及精神壓力。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前