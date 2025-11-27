Infinix 與 Pininfarina 合作，推出全新旗艦手機設計

智能手機製造商 Infinix 正在與意大利設計公司 Pininfarina 合作，推出即將發佈的旗艦機型。根據知情人士透露，Pininfarina 是著名的設計公司，曾為 Ferrari、Maserati、Alfa Romeo 等傳奇汽車品牌提供設計，擁有豐富的汽車設計傳承。這將是該設計工作室首次與智能手機品牌合作。

Infinix 即將推出的旗艦機型很可能會融合 Pininfarina 提供的硬體設計元素及用戶界面設計。目前關於這次合作的具體細節仍然有限，Infinix 將於 12 月發佈正式公告。此次合作並非 Infinix 首次與設計工作室合作，該公司之前曾與 BMW 的 DesignWorks 團隊合作推出 Note 30 VIP Racing Edition 和 Note 40 系列賽車版。

隨著市場競爭愈加激烈，Infinix 透過與知名設計公司合作，期望在旗艦機型中提升其品牌形象及產品設計水準。未來的消息將更加引人注目，尤其是消費者對於融合高端設計的智能手機的需求日益增加。

