Infinix Note 60 Ultra 將由 Pininfarina 設計，預計明年發佈
上個月底，Infinix 宣布將與著名的意大利設計公司 Pininfarina 合作，推出其下一款旗艦智能手機。今天，該品牌正式確認了這一消息，未來的 Infinix Note 60 Ultra 將是這款手機，預計將於明年某個時候發佈。目前，這是所有已知的細節。
Pininfarina 擁有 95 年的歷史，曾為 Ferrari 和 Alfa Romeo 設計過多款汽車。Infinix 表示，與 Pininfarina 的聯盟「旨在為高端智能手機的工藝設定新的標杆，並向全球觀眾介紹以設計為驅動的高端體驗」。Infinix 的首席執行官 Tony Zhao 表示：「我們與各領域的領先合作夥伴合作，穩步推進 Infinix 向高端化的旅程。與 Pininfarina 的合作是加強我們未來產品設計基礎的重要一步，從 Note 60 系列開始。」
他補充道，這一夥伴關係強化了 Infinix 在高端設計上深度投資的承諾，並為未來的旗艦產品建立新的美學標準。Pininfarina 品牌的高級副總裁 Fabio Calorio 表示：「與 Infinix 的合作為我們提供了一個極好的機會，可以將 Pininfarina 意大利設計卓越的傳承引入科技領域，並應用我們基於美感與性能結合的原則，以便對用戶體驗產生持久的影響。」
Calorio 指出，近一個世紀以來，我們的品牌一直在塑造新的生活方式，並與純粹、永恆的設計和情感形式同義——這些價值觀與 Infinix 的創新願景完全一致。
