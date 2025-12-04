Infinix Note 60 Ultra 將由 Pininfarina 設計，預計明年發佈

上個月底，Infinix 宣佈將與著名的意大利設計公司 Pininfarina 合作，為其下一款旗艦智能手機進行設計。今天，該品牌正式確認了這一消息，將推出的手機是 Infinix Note 60 Ultra，計劃於明年某個時候發佈。目前，僅有這些細節可供參考。

Pininfarina 擁有 95 年的歷史，曾為 Ferrari 和 Alfa Romeo 設計過多款汽車。Infinix 表示，與 Pininfarina 的聯盟「旨在為高端智能手機工藝樹立新的標杆，並向全球觀眾引入以設計為驅動的高端體驗」。Infinix 首席執行官 Tony Zhao 指出，與各個領域的頂尖合作夥伴攜手合作，正在穩步推進 Infinix 向高端化的旅程。與 Pininfarina 的合作是加強未來產品設計基礎的重要一步，這將從 Note 60 系列開始。

廣告 廣告

Tony Zhao 進一步強調，這一合作體現了 Infinix 在高端設計上加大投資的承諾，並為未來的旗艦產品建立新的美學標準。Pininfarina 品牌的高級副總裁 Fabio Calorio 表示，與 Infinix 合作的這個項目，不僅是表達 Pininfarina 在意大利設計卓越方面的遺產，也是基於美學與性能的結合，旨在對用戶體驗產生持久影響的良機。

Calorio 強調，在近一世紀的歷史中，Pininfarina 品牌塑造了新的生活方式，並以純粹、永恆的設計和形式中的情感而聞名，這些價值觀與 Infinix 的創新願景完美契合。

推薦閱讀