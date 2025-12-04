宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Infinix Note 60 Ultra 將由 Pininfarina 設計，預計明年發佈
上個月底，Infinix 宣佈將與著名的意大利設計公司 Pininfarina 合作，為其下一款旗艦智能手機進行設計。今天，該品牌正式確認了這一消息，將推出的手機是 Infinix Note 60 Ultra，計劃於明年某個時候發佈。目前，僅有這些細節可供參考。
Pininfarina 擁有 95 年的歷史，曾為 Ferrari 和 Alfa Romeo 設計過多款汽車。Infinix 表示，與 Pininfarina 的聯盟「旨在為高端智能手機工藝樹立新的標杆，並向全球觀眾引入以設計為驅動的高端體驗」。Infinix 首席執行官 Tony Zhao 指出，與各個領域的頂尖合作夥伴攜手合作，正在穩步推進 Infinix 向高端化的旅程。與 Pininfarina 的合作是加強未來產品設計基礎的重要一步，這將從 Note 60 系列開始。
Tony Zhao 進一步強調，這一合作體現了 Infinix 在高端設計上加大投資的承諾，並為未來的旗艦產品建立新的美學標準。Pininfarina 品牌的高級副總裁 Fabio Calorio 表示，與 Infinix 合作的這個項目，不僅是表達 Pininfarina 在意大利設計卓越方面的遺產，也是基於美學與性能的結合，旨在對用戶體驗產生持久影響的良機。
Calorio 強調，在近一世紀的歷史中，Pininfarina 品牌塑造了新的生活方式，並以純粹、永恆的設計和形式中的情感而聞名，這些價值觀與 Infinix 的創新願景完美契合。
推薦閱讀
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 8 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 11 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 1 天前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 16 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
61歲男星急速減重！靠「極端菜單」2個月狠甩10kg 遭副作用侵襲：才知健康重要
香港視帝郭晉安近年積極經營社群平台，日前在小紅書以「減完後方知健康最重要」為題，透露多年前曾為拍攝劇集《致命復活》而極速瘦身，在兩個月內就成功瘦下10公斤，但也因此留下意想不到的健康問題。姊妹淘 ・ 8 小時前
李榮浩、楊丞琳紐西蘭街頭放閃！「全程牽手摟腰」恩愛畫面被拍 私下相處曝光
近期，有民眾在紐西蘭奧克蘭街頭巧遇李榮浩與楊丞琳，只見李榮浩染著吸睛的亮紅髮，與楊丞琳十指緊扣散步，全程輕鬆聊天，面對路人拍攝也毫不避諱，親密互動讓不少網友直呼「這對夫妻真的好甜」。姊妹淘 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 17 小時前