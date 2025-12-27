Insta360 港島首間旗艦店聖誕登陸銅鑼灣！Ace Pro 2 即影即有、低至 9 折購物攻略

Insta360 在成立十週年之際，香港市場繼今年 10 月進駐尖沙咀後，港島區首間旗艦店亦已經正式進駐銅鑼灣百德新街，而且把港島店新店更定位為「青年創意孵化平台」，店內設有互動體驗區，該用戶親身體驗 X 系列全景相機、GO 系列拇指相機，以及具有 Leica 標的 Ace Pro 2 等產品。另外 Insta360 中國區零售總監李慶篪更預告，港島店將會有免費拍攝體驗課、街頭創作工作坊，和社群交流活動。

Insta360 實體門店除了會有多項活動外，更會有著比其他零售通路更齊全、更多元化的產品和配件，想要趕在旅行前夕即買即用？不妨直接就去專門店吧。而且在 12 月 28 日之前，還有 Insta360 港島旗艦店開幕優惠，包括指定相機 95 折、指定配件 9 折的優惠，現場還有限量抽獎和打卡活動。

