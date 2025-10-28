Insta360 發佈 X4 Air 全景相機：8K 30p 錄影、鏡片可拆換

Insta360 最近發佈了其新款 X4 Air 360度運動相機，僅在六個月前推出的 X5 相機後，顯示出該公司對其前身仍有計劃。這款 X4 Air 是一個更輕、更小且更具價格競爭力的選擇，定價 HK$2,799，相較於 HK$3,399 的 X5，仍然提供 8K 錄影能力。該相機今天在全球範圍內通過 Insta360 的網上商店發佈，提供石墨黑和北極白兩種顏色選擇，但在美國和加拿大的上市時間仍待確認。

X4 Air 提供與原版 X4 相似的錄影能力，360 度 8K 錄影的幀率可達 30fps。若將解析度降低至 6K 或 4K，幀率則能達到 50fps。若使用單鏡頭模式，則能拍攝 1080p 120p。這款相機在拍攝靜態照片方面的能力有所減少，最高僅支援 2,900 萬像素，而 X5 和 X4 則均可拍攝 7,200 萬像素的圖像。

型號 影片解析度 幀率 靜態照片解析度 電池容量 價格 X4 Air 8K 30fps 2,900 萬像素 2,010mAh HK$2,799 X4 8K 30fps 7,200 萬像素 2,290mAh HK$2,799 X5 8K 30fps 7,200 萬像素 2,400mAh HK$3,399

儘管 X4 Air 的性能略有下降，但其搭載的 1/1.8 吋感應器比舊款 X4 的 1/2 吋感應器稍大，Insta360 表示這將有助於捕捉「更出色的細節和更生動的顏色」。不過，這些感應器仍小於 X5 的 1/1.28 吋感應器，因此若打算在低光環境中拍攝，考慮升級至最新的 X5 可能會更合適。

X4 Air 的主要吸引力在於其重量和體積，它僅重 165g，比 X4 和 X5 輕了約 40g。三圍 46x113.8x38mm，相比另兩款產品變「矮」了 10mm 左右，這使得整日攜帶變得更加方便。更小的機身中也只能塞進較小的 2,010mAh 電池，在以 8K / 30fps 錄影時的續航時間介於 X4 和 X5 之間，最高可達 88 分鐘。可拆卸鏡片的設計能解決運動場景的核心痛點，這跟旗艦 X5 保持一致。

