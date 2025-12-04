Insta360 Antigravity A1 全景 8K 航拍機正式發布：249g、體感操控、飛行眼鏡內外雙顯

今年 8 月時 Insta360 旗下全新的獨立品牌 Antigravity 分享了其首款航拍機 A1 的部分細節，如今 4 個月過去，這款產品的規格、發售資訊終於全數公開。在此之前，我們已經知道 Antigravity A1 採用了類似 DJI Mavic 的摺疊機翼設計，重量輕至 249g，可以規避大多數地區的無人機註冊要求。它的機身前方和下方均設有視覺感應系統，底部還配備了 3D 紅外線感測器。作為全景航拍機，其飛行方向始終向前。因此只要配合雙魚眼相機捕到的畫面，裝置就能基本實現全方位感知避障。

在最初公開時，A1 獨特的飛行眼鏡、手柄操控方案就給人留下了深刻的印象。在飛行過程中你能以第一視角隨時 360 度自由環顧四周（不影響機器朝向），若想控制無人機移動，則有經典 FPV 模式和自由體感模式可選。前者結合了按鍵動作和手腕轉動，後者則如同「手握空間雷射筆」，只要抬起手臂、扣下扳機就能夠「指哪飛哪」。

A1 標配的 Vision 眼鏡僅重 340g，擁有約 90° DFOV 和 1.03 吋 2,560 x 2,560 Micro-OLED 顯示（均為單眼），同時支援 +2D至 -5D 屈光度調整。它是由 175g 的 4,500mAh 外接電池驅動，內建大約 30GB 儲存，也支援最高 1TB microSD 卡擴充。最有意思的地方，是眼鏡的外側還額外配有一片螢幕，它能在左眼位置顯示即時飛行畫面，讓周圍的旁觀者也能多少參與其中。

Antigravity A1

用家可為 A1 選擇 2,360mAh 的標準電池或 4,345mAh 的高容量電池，兩者對應的續航力分別為 24 和 39 分鐘。飛行器本身有 20GB 儲存，也支援最高 1TB 擴充。它的最大上升和下降速度都是 8M/s，水平飛行速度最快可達到 16M/s，同時具備 5 級抗風能力（10.7M/s）。而在拍攝部分，這款航拍機搭載了 1/1.28 吋雙相機，可錄製最高 8K 30p、5.2K 60p、4K 100p 全景影片。常規的航跡規劃、智能運鏡、自動剪輯等功能都不在話下，因為是全景素材自然也給後製提供了更大的空間。

Antigravity A1

Antigravity A1 目前已在香港官網上架，全系都包含眼鏡及手柄，標準套裝（單標準電池）、探索者套裝（三標準電池、充電管家）、無限套裝（三高容量電池、充電管家、閃傳伴侶）對應的價格分別是 HK$9,999、HK$11,499 和 HK$11,999。

