Insta360 GO Ultra

去年推出的「拇指相機」Insta360 GO 3S大受歡迎，今代Insta360 GO Ultra帶來不少升級，傳感器及續航力更強，連尺寸都加大，變成一部更接近運動相機的拍攝裝置。

Insta360 GO Ultra繼續以輕巧便携、可解放雙手的4K相機定位，同樣可作磁吸設計，不過今代不再是拇指般大小，變成了圓角四方形，重量亦增加至53g，最大視角微增至156°。雖然仍然可磁吸在不同位置，拍出第一人稱視角影片，不過就不及上代輕量。

聲畫功能提升

新一代換來更高畫質，搭載的1/1.28吋大底傳感器，相片可達5,000萬像素，備有4K無損變焦，並支持4K60fps超清拍攝及4K30fps運動HDR影片，比上代只有30fps更佳，進光量亦增加200%。

全新5納米AI晶片以及全新色溫傳感器，透過AI智慧降噪、亮度還原和動態範圍改善，更加流暢而色彩鮮明。全新PureVideo夜景錄像模式，在昏暗或黑夜拍攝效果更理想，細節亦能清晰還原。內建智慧降風噪、智慧人聲增強等多種模式，音訊接收更理想。

長續航快速充電

GO Ultra續航力大幅提升，單相機配備500mAh電池、Action Pod電量為1,450mAh，合共200分鐘超長續航，只須充電10分鐘左右，即可快充至80%。多功能Action Pod配備2.5吋翻轉觸控螢幕，可作為圖傳遙控器，還可為相機充電兼實時預覽畫面，拍攝創意視角更加方便。另一個實用升級為可用記憶卡保存，長時間拍攝即時換卡，亦不需考慮儲存容量問題。

Insta360 GO Ultra提供黑白兩色，現已上市，標準套裝售價$2,999，已包快拆安全繩、磁性簡易夾及磁吸掛繩；另有多款不同套裝包括快拆支架、運動支架等。查詢：3520 3538

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/insta360-go-ultra升級-支援4k60fps拍攝-全新夜景錄像/593986?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral