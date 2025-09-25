Insta360 Wave AI 錄音麥克風，GPT、Gemini 總結會議，外掛鏡頭變影音一體全能

專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
你滿腦子都是不同的點子和創意，但想不到如何寫出來？開會時與組員互相交流後，忘記記下重點？不如借助 AI 的力量來整理和總結吧！以 360 度相機聞名的 Insta360，最新推出了 Insta360 Wave AI 錄音麥克風，既能滿足專業會議的收音需要，又能進行單機錄音的用途，配合雲端 AI 助手整理和外掛 Insta360 Link 視訊相機，是款野心極大的影音一體全能機。
Insta360 Wave 大概是一支 350ml 的樽裝水般大小，直立的放在會議桌上，5 米範圍內都能收音。而且可以選擇不同的拾音模式，包括 360 度全向、全集中到正前方的心形和超心形、前後兩方的 8 字形，甚至有立體聲模式，如果不太懂拾音原理，就直接選用降噪模式即可。
不同於傳統會議麥克風笨笨、全黑的一顆塑料盒子，Insta360 Wave 外形極具現代感，直立圓柱形的機身正面有垂直長條形 LED 指示燈；啟動時更會升起，就像懸浮起來一樣，而且底座更會亮起觸控螢幕，非常帥氣。
Insta360 Wave 可以用 USB 有線連接，或以隨附的無線轉接器與電腦連線，只要在電腦裡選好音訊輸出和輸入就可以開始使用。因此不管是 Zoom、Microsoft Team 這兩個官方已認證的平台，還是小編測試時使用 Google Meet 和 FaceTime 都能使用。
作為麥克風時， Insta360 Wave 有 3D 八麥克風陣列和語音優化揚聲器，配合 AI 晶片和音訊演算法，可消除 300 多種環境噪音和回音，所以即使你是在公司會議室，還是在家工作時要在客廳，一樣可以好好地錄取聲音。
作為 AI 錄音筆的話，Insta360 Wave 內建 32GB 儲存空間，可以在完成錄音後自動上傳到雲端並進行 AI 分析。透過 Insta360 Insight 服務，可以辨識說話者，並自選使用 GPT 或 Gemini 模型來提供摘要和分析內容，免費版本已經會有每個月 300 分鐘的 AI 轉錄、摘要等功能。專業方案會額外有 1,200 分鐘轉錄、內容推論、自訂詞彙表，甚至可以與 AI 對答，價錢為月費 HK$149 / 年費 HK$809。
大家還記得 Insta360 Link 這個視訊鏡頭系列嗎？當時小編就在懷疑 Link 2 三軸雲台視訊相機的金屬接點有什麼用途，謎團終於在今天揭曉，原來 Link 2 是可以與 Wave 合體！不過組裝後看起來像巨大化的 DJI OSMO Pocket 3…
Insta360 Link 2 三軸雲台視訊相機是可以利用 AI 追蹤說話者，配合 Wave 的話更可以自動辨識和切換，特別適合像人物專訪時，你一言、我一語地互相交流的場景，再透過 Insta360 Link Controller app 來錄影。而且這樣一來，視訊相機和麥克風就只享一跟 USB 線來連接電腦，減少連接埠的佔用。
👉Insta360 Link 2 定價更親民的雲台 4K web cam 登場，小巧型 Link 2C 同步登場
更多內容：
繼續小巧變更強大！Insta360 Go Ultra 新登場：4K 60p、升級夜拍、可換 microSD 卡！
Insta360 推 Antigravity 獨立品牌，8 月帶來全球首款「全景無人機」
Insta360 Wave 發售資訊：
Insta360 Wave AI 錄音麥克風標準套裝售價：HK$2,399
Insta360 Wave + Link 2 專業影音套裝售價：HK$3,898
Insta360 Insight AI 會議助理服務：月費 HK$149 / 年費 HK$809
