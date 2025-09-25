Insta360 Wave AI 錄音麥克風，GPT、Gemini 總結會議，外掛鏡頭變影音一體全能

焦點

專訪Jer柳應廷　罕談初戀會放伴侶做首位

Yahoo Tech HK

Eric Chan
Eric Chan
你滿腦子都是不同的點子和創意，但想不到如何寫出來？開會時與組員互相交流後，忘記記下重點？不如借助 AI 的力量來整理和總結吧！以 360 度相機聞名的 Insta360，最新推出了 Insta360 Wave AI 錄音麥克風，既能滿足專業會議的收音需要，又能進行單機錄音的用途，配合雲端 AI 助手整理和外掛 Insta360 Link 視訊相機，是款野心極大的影音一體全能機。

Insta360 Wave 大概是一支 350ml 的樽裝水般大小，直立的放在會議桌上，5 米範圍內都能收音。而且可以選擇不同的拾音模式，包括 360 度全向、全集中到正前方的心形和超心形、前後兩方的 8 字形，甚至有立體聲模式，如果不太懂拾音原理，就直接選用降噪模式即可。

不同於傳統會議麥克風笨笨、全黑的一顆塑料盒子，Insta360 Wave 外形極具現代感，直立圓柱形的機身正面有垂直長條形 LED 指示燈；啟動時更會升起，就像懸浮起來一樣，而且底座更會亮起觸控螢幕，非常帥氣。

Insta360 Wave 可以用 USB 有線連接，或以隨附的無線轉接器與電腦連線，只要在電腦裡選好音訊輸出和輸入就可以開始使用。因此不管是 Zoom、Microsoft Team 這兩個官方已認證的平台，還是小編測試時使用 Google Meet 和 FaceTime 都能使用。

作為麥克風時， Insta360 Wave 有 3D 八麥克風陣列和語音優化揚聲器，配合 AI 晶片和音訊演算法，可消除 300 多種環境噪音和回音，所以即使你是在公司會議室，還是在家工作時要在客廳，一樣可以好好地錄取聲音。

作為 AI 錄音筆的話，Insta360 Wave 內建 32GB 儲存空間，可以在完成錄音後自動上傳到雲端並進行 AI 分析。透過 Insta360 Insight 服務，可以辨識說話者，並自選使用 GPT 或 Gemini 模型來提供摘要和分析內容，免費版本已經會有每個月 300 分鐘的 AI 轉錄、摘要等功能。專業方案會額外有 1,200 分鐘轉錄、內容推論、自訂詞彙表，甚至可以與 AI 對答，價錢為月費 HK$149 / 年費 HK$809。

大家還記得 Insta360 Link 這個視訊鏡頭系列嗎？當時小編就在懷疑 Link 2 三軸雲台視訊相機的金屬接點有什麼用途，謎團終於在今天揭曉，原來 Link 2 是可以與 Wave 合體！不過組裝後看起來像巨大化的 DJI OSMO Pocket 3…

Insta360 Link 2 三軸雲台視訊相機是可以利用 AI 追蹤說話者，配合 Wave 的話更可以自動辨識和切換，特別適合像人物專訪時，你一言、我一語地互相交流的場景，再透過 Insta360 Link Controller app 來錄影。而且這樣一來，視訊相機和麥克風就只享一跟 USB 線來連接電腦，減少連接埠的佔用。

👉Insta360 Link 2 定價更親民的雲台 4K web cam 登場，小巧型 Link 2C 同步登場

繼續小巧變更強大！Insta360 Go Ultra 新登場：4K 60p、升級夜拍、可換 microSD 卡！

Insta360 推 Antigravity 獨立品牌，8 月帶來全球首款「全景無人機」

Insta360 X5 低光全景真的強？電單車夜衝實測！

Insta360 Wave 發售資訊：

Insta360 Wave AI 錄音麥克風標準套裝售價：HK$2,399

Insta360 Wave + Link 2 專業影音套裝售價：HK$3,898

Insta360 Insight AI 會議助理服務：月費 HK$149 / 年費 HK$809

