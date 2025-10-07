衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
最新的 X5 也有微幅折扣。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價，換算後約 HK$2,490 更能免運費直送香港。無論潛水、滑雪、還是日常 vlog，X4 都能讓你拍出電影級畫面，效果更震撼！
Insta360 X4 的畫面衝上了 8K 超高清解析度，即使後期放大裁切，依舊能展現驚人的細節。而且還有 5.6K 120fps 招牌子彈時間效果拍攝，5.7K 規格影格率提升至 60fps，帶來更清晰流暢的拍攝體驗，更支持 4K 100fps 慢動作。 360 度全景影片可透過 Insta360 App 中的 AI 剪輯工具，後期自由選取所需角度，隨心構圖。使用隱形自拍棒配合 X4 拍攝，無需透過後製處理，自拍棒就能在畫面中完全消失，輕鬆拍出低空跟拍視角和第三人稱視角。它也支援 AI 手勢控制，內建 2,290mAh 電池，相比前代續航力也增強了 67% 之多。設計上還有一個明顯變化，就是原本不太好用的黏貼式鏡頭保護鏡片變成了快拆式。這樣更換越發方便，要把相機裝進潛水殼也更為容易。
Insta 360 香港官網 HK$3,399 | 原價
HK$3,999
最新一代的 X5 這次 Prime Day 也有小幅優惠。
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
其他人也在看
Amazon 10款抵買保健品推薦！最平低至$38入手維他命A／Centrum男性維他命市價半價入手｜Prime Day優惠2025
又到Amazon Prime Big Deal Days ，這個年度盛事一直都是不少人瘋狂搶購劈價產品的好時機！今年Prime Big Deal Days由10月8日下午3點至10月10日下午2點59分，Prime Big Deal Days除了gadget類產品減得非常誇張之外，大受Yahoo讀者歡迎的保健品亦值得大手囤貨！Yahoo購物率先為大家推薦一向抵買的美國、加拿大品牌的保健品產品，有關節健康、魚油、維他命、益生菌等，不少產品就算未減價都已經比香港平一截，現在加上Prime Big Deal Days大型折扣就更加抵買！平時有食開保健品的話，Prime Big Deal Days絕對是抵價入手的機會！Yahoo Food ・ 1 小時前
陳蕾新歌〈空無之地〉的「放下」哲理，在時不與我時盡情放手：雙手空空，才能推開一扇窗
陳蕾的作品大多由自己包辦曲詞，而她所寫的歌詞中不時都和人生哲理相關。八月底的作品〈空無之地〉，描述的是一個時不與我時的困局，如何放手，才能迎來新篇章的態度。放手的部分適用於職場機遇、愛情，以至親情，毋需太快套用實際情況，不妨一邊聽音樂，一邊自觀。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
Prime Day 2024 會員日優惠預計將於 7 月中舉辦，想要在期間以優惠價購入心頭好，就必須要成為 Amazon Prime 會員才行。Amazon 雖然採用付費會員制，但同時也留下了 30 天免費試用的選項，讓大家先享受會員福利，再決定是否付費續約。本文將為大家逐步介紹申請方法，以及試用期過後要取消的方法，讓大家無憂無慮地網購掃貨！Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 3 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
遊日必睇！2026年請假攻略 5月、9月日本最多連假、是日本旅遊高峰期
計劃2026年遊日本的朋友要留意了！日本內閣府已正式公布明年的國定假日安排，當中最值得注意的莫過於黃金週將會延長，以及相隔多年再次出現的「白銀週」。日本全年共有十數個國定假日，每逢這些假期，熱門景點必定人山人海，熱門酒店和機票價格容易上漲，想試的餐廳也可能訂不到位。假日天數多少，連假到底放什麼假，這些細節掌握好，就能避開觀光人潮，選擇聰明出遊時機。提前查清日期，預訂住宿及交通，避開人潮高峰期，才能玩得輕鬆自在，有更好的旅遊體驗。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
銅鑼灣利園推「秋日美饌尊賞」！免費送$50電子餐飲券+高達$750回贈 天婦羅名店首次登港+Happy Hour買一送一
踏入秋季，銅鑼灣的利園區再度為食客帶來驚喜。由即日起至10月28日，商場推出「秋日美饌尊賞」活動，顧客可以免費領取價值$50指定餐飲電子禮券，並有機會賺取高達$750的現金回贈。配合多間新餐廳進駐、精品咖啡店開幕，以及一系列酒吧的買一送一優惠，利園區無疑成為今個秋天市民聚會和享受美食的理想去處。Yahoo Food ・ 3 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港｜Amazon Prime Day 2025
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$188（約 HK$1,460）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
美元穩定幣料吸新興市7.8萬億存款
渣打料未來3年穩定幣可能從新興市場銀行吸走一萬億美元（約7.8萬億港元）。路透引述渣打一份報告報道，估計在美國總統特朗普的加密貨幣政策助力下，以美元擔保穩定幣的熱潮可能在未來幾年從新興經濟體銀行吸走總值一萬億美元的存款。信報財經新聞 ・ 8 小時前
簡約屋剪螺絲風波 房委會委員指即使重新組裝亦能趕及預期前完工
【Now新聞台】涉及剪短螺絲風波的承建商有份建造過渡性房屋，有居民不擔心結構安全，亦有居民有憂慮。有房委會委員指，據他了解，涉事的三個簡約公屋進度比預期快，即使要拆掉重新組裝，仍可趕及於預計日期前完工。葵涌這個過渡性房屋項目是由俊和建築承建，同樣以組裝合成法建造，2022年12月起入伙，俊和有份聯營三個螺絲被剪短的簡約公屋地盤。申女士：「有少許(擔心)，怎樣擔心，怕好像它們那些那樣，但我不懂這些，只是能住就先住這裡。」余女士：「不會，因為我們這邊矮，只有三層，因為那些太高了，聽他們說建數十層的，那會危險一些。我們只有數層，我們(這幢)怎會倒下，這些這麼矮，即是像玩積木那樣，越高越危險。」事件中，螺絲被剪短的涉及三個簡約公屋地盤共逾11500伙，佔全部簡約公屋近四成，原本預計明年第二至四季陸續落成，建築署未有透露這次調查會否令項目延遲完工。有房委會委員認為要檢視涉事承建商在其過渡性房屋項目有沒有類似事件發生，又指不擔心這次風波會影響短期房屋供應。房委會委員梁文廣：「今次涉及的三個簡約公屋項目，以我了解，它的進度比原本預期快了，就算現在要採取調查過程，找出有沒有地方需要修補，甚至是否要將組裝合成組件拆出來重新組裝，都能夠在原本供應的時限前，可供有需要的居民使用。」公屋聯會總幹事招國偉：「其實未來五年，我們見到公營房屋數字，每年都有三萬間以上，我相信即使是簡約公屋那一萬伙有影響，我想未來這幾期，例如啟德或學校校舍改建，影響應未必太大，我想影響要在後些時間才出現。」招國偉認為現有機制已可有效監管承建商工作，是否要中止承建商合約仍言之尚早。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
Beats Pill 狂野 33 折，HK$390 搶購吸睛強力低音喇叭｜Amazon Prime Day 2025
沒想到 Beats 的 2024 款 Pill 喇叭這次 Prime Day 會有如此大的折扣，這款推出才一年多的產品此番大幅刷新了歷史低價，部分配色僅需 US$50 便可購入。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！Yahoo Food ・ 1 小時前
白川鄉從美景變驚魂的內幕！ 遊客遇熊襲的駭人危機真相！
哎喲，這世界遺產白川鄉，本來是賞雪合掌屋的浪漫天堂，誰知10月5日早上8點半，突然變成驚悚片場！😱 岐阜縣白川村官方表示，一隻亞洲黑熊從樹叢撲出，抓傷一名40多歲西班牙遊客的右上臂。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
六合彩｜中秋金多寶1.5注中瓜分8200萬 即睇攪珠結果
馬會將為迎接中秋節，將在周一（10月6日）晚上舉行六合彩中秋金多寶攪珠。由於特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計六合彩中秋金多寶頭獎獎金有機會高達8,000萬港元。投注晚上9時15分截止，總投注額207,006,912元（2.07億元）。 今晚攪出號碼為：15、17、19、23、24、34；特別am730 ・ 1 天前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,990 生產力工具換新｜Amazon Prime Day優惠2025
需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前