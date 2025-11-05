Insta360 X4 Air 深入評測！24個你未必知嘅秘密 (同 X5 比拼)！

大男孩Nick 今次詳細評測 Insta360 X4 Air 呢部全新嘅 360 相機。佢開箱介紹咗 X4 Air 嘅外觀、重量，仲有可以拍攝嘅各種場景同功能。影片嘅核心內容係比較 X4 Air 同 X5 嘅畫質、功能同使用體驗，等大家可以了解兩者嘅分別，從而決定邊部更啱自己。

影片重點測試咗 X4 Air 嘅 8K HDR 實拍效果、跑步時嘅防震能力，仲有喺 Adaptive Tone 模式下嘅表現。Nick 仲將 X4 Air 同 X5 嘅畫質做咗多次比較，包括戶外、室內、星空等等唔同場景，務求呈現最真實嘅效果。佢亦有提到 X4 Air 嘅一些缺失功能，例如冇咗某啲特效。最後，佢仲測試咗人像模式、遙控方法、6K 解像度，甚至做埋過熱停機測試，全面咁檢視 X4 Air 嘅性能。總體嚟講，影片提供咗非常詳盡嘅 X4 Air 評測，幫大家了解呢部相機嘅優缺點。



