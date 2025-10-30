Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
Insta360 X4 Air 深度評測！同 X5 比有咩唔同？24 個你未必知嘅秘密！
今次大男孩Nick帶嚟 Insta360 X4 Air 嘅詳細評測，重點比較佢同 X5 嘅分別。影片一開始就講到 X4 Air 嘅輕巧重量，然後講解 360 相機嘅拍攝用途，仲有開箱環節。除咗外觀比較，仲深入探討 Sensor 尺寸對畫質嘅影響。今次評測係一個全面嘅分析，畀大家了解 X4 Air 嘅各方面性能。
影片嘅重點包括 8K HDR 實測、跑步時嘅穩定性測試、Adaptive Tone 功能、X4 Air 同 X5 嘅畫質比較，仲有唔同嘅 360 特效。Nick 仲提到 X4 Air 缺失嘅功能，例如人像模式同其他影像功能。測試埋喺唔同解像度同室內環境下嘅拍攝表現，仲試埋配件嘅兼容性。最後，仲有星空拍攝同過熱停機測試，分析白色同黑色版本嘅分別，同埋總結邊啲人啱用 X4 Air。影片整體呈現咗 X4 Air 嘅優點同缺點，畀觀眾一個客觀嘅參考。
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 5 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 9 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 9 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 7 小時前
灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業
在灣仔開業逾六十年的老牌客家菜酒家「醉瓊樓」，於今年9月曾發布結業啟示，指受消費模式改變、經營成本上升等多重挑戰影響，計劃於10月底或之前結束營業，但同時表明「仍未放棄任何延續經營的可能」，若市場情況轉佳或獲業主合理支持，會再作公佈。閱讀更多：金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名醉瓊樓昨（29日）再發出新公告，以「爐火重燃」為題，表示「衷心感謝業主的理解與支持，願意共渡時艱」，並與業主商討可行方案，得以「在逆風中重獲生機」。醉瓊樓同時宣布，將於本周六至下周二（11月1日至4日）暫停營業進行內部維裝修，並由下周三（11月5日）恢復營業；整個11月晚市（下午6時後入座）推出全單九折優惠，答謝「知味人」的支持。 延伸閱讀: 彩雲邨 金鐘 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 6 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 10 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前
川習會落幕 川普稱中國將大量採購美國黃豆
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在與中國國家主席習近平會談後，中方已同意採購「大量」美國黃豆及其他農產品。法新社 ・ 7 小時前
樓市分析｜本港兩大銀行減息0.125厘 莊錦輝：本港減息周期已步入「最終章」
美國聯儲局昨日公布減息0.25厘，滙豐及中銀都跟隨減息，減息0.125厘，最優惠利率（P）均減至5厘。以每100萬元貸款、還款期30年為例，每月供款由4,421元減至4,352元，即每月節省69元，減幅約1.6%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，是次減息幅度極小，對供樓人士幫助有限，更重要的信號是本港減息周期已步入「最終章」，業主不應再存有減P幻想。BossMind ・ 5 小時前
立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權
立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。am730 ・ 9 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前