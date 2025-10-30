Insta360 X4 Air 深度評測！同 X5 比有咩唔同？24 個你未必知嘅秘密！

今次大男孩Nick帶嚟 Insta360 X4 Air 嘅詳細評測，重點比較佢同 X5 嘅分別。影片一開始就講到 X4 Air 嘅輕巧重量，然後講解 360 相機嘅拍攝用途，仲有開箱環節。除咗外觀比較，仲深入探討 Sensor 尺寸對畫質嘅影響。今次評測係一個全面嘅分析，畀大家了解 X4 Air 嘅各方面性能。

影片嘅重點包括 8K HDR 實測、跑步時嘅穩定性測試、Adaptive Tone 功能、X4 Air 同 X5 嘅畫質比較，仲有唔同嘅 360 特效。Nick 仲提到 X4 Air 缺失嘅功能，例如人像模式同其他影像功能。測試埋喺唔同解像度同室內環境下嘅拍攝表現，仲試埋配件嘅兼容性。最後，仲有星空拍攝同過熱停機測試，分析白色同黑色版本嘅分別，同埋總結邊啲人啱用 X4 Air。影片整體呈現咗 X4 Air 嘅優點同缺點，畀觀眾一個客觀嘅參考。



廣告 廣告

推薦閱讀