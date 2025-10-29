Insta360 X4 Air 發佈 8K 360 度錄影功能 售價 400 美元

Insta360 最新的 360 度運動相機 X4 Air 現已推出，並以更具競爭力的價格提供高達 8K30 的視頻錄製，相比其旗艦型號 Insta360 X5 更具吸引力。X4 Air 採用雙 1/1.8 吋感應器，這是對前一代 ½ 吋感應器的重大升級。用戶可以以 30/25/24fps 的幀率錄製 8K (7680×3840) 視頻，同時支持 6K (6016×3008) @50/48/30/25/24fps 以及 4K (3840×1920) @50/48/30/25/24fps 的錄製。照片的解析度達到 2,900 萬像素 (7680×3840)。

X4 Air 還具備可更換鏡頭的功能，並配備內建的防風裝置以及 Insta360 的磁性配件安裝座。X4 Air 的重量為 165 克，比 Insta360 X4 輕 15 克，比 Insta360 X5 輕 35 克。該相機具備 15 米的防水能力，若配合選購的潛水外殼，則可延伸至 60 米。內置 2,010 毫安時電池可支持高達 88 分鐘的 8K30 錄製。

Insta360 X4 Air 提供石墨黑和北極白兩種顏色，起價為 $400 / 約 HK$ 3,120。頂級的「No Drone No Problem」套餐包括鏡頭蓋和延長版自拍棒，售價為 $506 / 約 HK$ 3,949。該產品現已在 Insta360、Amazon 及其他合作零售商處上架。

以下是 X4 Air 的主要規格：

規格 詳細資訊 視頻錄製 8K (7680×3840) @30/25/24fps 6K 錄製 6K (6016×3008) @50/48/30/25/24fps 4K 錄製 4K (3840×1920) @50/48/30/25/24fps 照片解析度 2,900 萬像素 (7680×3840) 重量 165 克 防水深度 15 米（潛水外殼可達 60 米） 電池容量 2,010 毫安時 錄製時長 高達 88 分鐘（8K30） 起價 $400 / 約 HK$ 3,120 套餐價格 $506 / 約 HK$ 3,949

