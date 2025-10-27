焦點

葉劉淑儀棄選　縱橫政壇半世紀　金句節錄

Yahoo Tech HK

Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便

也算是一項遲到很久的功能了。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便
Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便

Instagram CEO Adam Mosseri 日前宣布，將為 app 增加 Reels 觀看歷史功能。「希望這能幫你找到那些過去想找但沒能找到的東西。」Mosseri 在 IG 上這麼說道。對愛看 Reels 的用家來說，這顯然是一項遲到很久的更新。現在打開設定進入活動選單，就能看到新的「觀看歷史」分頁。裡面的內容可以按從新到舊或是從舊到新顯示，而且能跳至特定日期，並可按上傳帳號篩選。

不管怎麼說，遲到總比不到強，以後回找看過的影片應該就容易許多了。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11 food.

其他人也在看

前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次

前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次

前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」

姊妹淘 ・ 34 分鐘前
青衣12歲男童墮樓亡　父母涉疏忽照顧被捕

青衣12歲男童墮樓亡　父母涉疏忽照顧被捕

【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

on.cc 東網 ・ 3 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖　揭當年離婚「淨身出戶」原因　三子各有成就最安慰

羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖　揭當年離婚「淨身出戶」原因　三子各有成就最安慰

被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 4 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？

北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？

一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。

Japhub日本集合 ・ 1 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？

Yahoo Food ・ 7 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗

武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗

著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理

電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理

美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議　有網民反駁似北韓言論

網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議　有網民反駁似北韓言論

啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約

am730 ・ 21 小時前
消委會蒸焗爐｜10款品牌安全效能大比拼！Miele奪冠、$2,380座檯式性價比最高 兩款寧靜度僅得1分

消委會蒸焗爐｜10款品牌安全效能大比拼！Miele奪冠、$2,380座檯式性價比最高 兩款寧靜度僅得1分

健康飲食風氣盛行，結合蒸煮與焗烤功能的蒸焗爐，已成為許多家庭廚房的新寵兒 。這類多功能煮食用具不但輕鬆烹調各種菜式，更有助於減少煮食時用油。消委會與與機電工程署合作，測試市面上10款蒸焗爐，包括5款嵌入式及5款座檯式型號的安全效能（價格介乎$2,380至$53,000），發現3款獲得總評4星以上評分，最高分為Miele，最平一款僅需$2,380，比過萬元的品牌評分還要高，CP值超高！更有兩個品牌在寧靜測試中表現較差，獲得1分。

Yahoo Food ・ 5 小時前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！

新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！

不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。

Japhub日本集合 ・ 1 小時前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？

新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？

近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。

Yahoo 地產 ・ 22 小時前
英超 ｜賓福特鬥利物浦　中場點解換球證

英超 ｜賓福特鬥利物浦　中場點解換球證

利物浦作客賓福特的英超比賽在半場休息後出現裁判更換情況，中場開波時間亦要延遲。

Yahoo 體育 ・ 1 天前
阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多

阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多

【Now Sports】曼聯在周六聯賽打敗白禮頓，取得阿摩廉領軍以來首度3連勝，他直言球隊的表現比去季好得多。「球員更具信心。我認為己隊本季最出色的比賽，是對阿仙奴，不過隨著信心增加，士氣不同，有時在比賽某些時刻得到一點運氣幫助，有助贏波。那是我現在的感覺，我們踢球變得更隨心所欲。」阿摩廉在曼聯周六英超以4:2擊敗白禮頓，升上聯賽榜第4位後說。這是曼聯自去年2月以來，首次在聯賽3連勝，當時領軍者是坦夏。阿摩廉續說：「我從未因為所做的或贏不了比賽而羞愧。我感到（班主）拉傑夫一直信任。我們正從低潮中改善，以不同形式應對。你可感覺得到，球隊的表現比去季好得多。」前鋒古亞取得成「魔」以來的首個入球，他為此感到欣喜：「很難去說甚麼，我跟安保姆及錫斯高開玩笑，我告訴他們，我需要那（入球）感覺。」

now.com 體育 ・ 1 天前
宗馥莉回娃哈哈上班 「娃小宗」暫退場

宗馥莉回娃哈哈上班 「娃小宗」暫退場

內地飲料巨頭娃哈哈集團的管理層人事風波出現戲劇性發展，已故創辦人宗慶后的女兒宗馥莉，上月辭去娃哈哈法人代表及董事長等相關職務，並推出個人品牌「娃小宗」，惟內媒最新引述娃哈哈內部人士透露，宗馥莉已返回公司上班，但現在是以宏勝飲料集團總裁的身份行事。

信報財經新聞 ・ 10 小時前
黃潔琪小背心谷盡教set頭　網友狂Loop夠4個鐘

黃潔琪小背心谷盡教set頭　網友狂Loop夠4個鐘

【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
YouTuber大J公開成功搵到代母 拍片揭總費用：我真係破產

YouTuber大J公開成功搵到代母 拍片揭總費用：我真係破產

百萬YouTuber大J（Jason）早於今年5月拍片宣布與日籍太太Mai展開代母生育計劃，指過往太太曾接受IVF（人工受孕）共6次皆失敗，因而決定搵代母，事件引起網民熱議，但大J就認為每個人都有自己想法，唔強求別人認同佢哋嘅決定。前日（25日），大J再次於YouTube影片分享代母進度，公開已成功搵到代母。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯

特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯

英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，特朗普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。

鉅亨網 ・ 9 小時前
《鬼滅之刃》為何能紅成這樣？網點出「三大成功關鍵」：這奇蹟恐怕再也難複製

《鬼滅之刃》為何能紅成這樣？網點出「三大成功關鍵」：這奇蹟恐怕再也難複製

自從劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》 第一章猗窩座再襲上映後，全球再掀鬼滅熱潮，日本與台灣都打破多項紀錄。網友好奇，為何改編漫畫與動畫這麼多，但唯有《鬼滅之刃》能走到這樣的高度？之前有網友就討論，明明改編漫畫的動畫這麼多，為什麼只有《鬼滅之刃》能衝上這種高度？究竟它做對了什麼？多數人認為，《鬼滅之刃》的成功來自「故事、角色與動畫製作」三大關鍵要素，而這樣的完美組合，幾乎不可能再被複製。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前