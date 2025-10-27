葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便
也算是一項遲到很久的功能了。
Instagram CEO Adam Mosseri 日前宣布，將為 app 增加 Reels 觀看歷史功能。「希望這能幫你找到那些過去想找但沒能找到的東西。」Mosseri 在 IG 上這麼說道。對愛看 Reels 的用家來說，這顯然是一項遲到很久的更新。現在打開設定進入活動選單，就能看到新的「觀看歷史」分頁。裡面的內容可以按從新到舊或是從舊到新顯示，而且能跳至特定日期，並可按上傳帳號篩選。
不管怎麼說，遲到總比不到強，以後回找看過的影片應該就容易許多了。
