Instagram 月活躍用家數達 30 億，未來或將 Reels 改為預設動態頁面

創立已 15 年的 Instagram 今日達成了新的里程碑，其月活躍用家數正式突破 30 億大關。根據 Meta 過去分享的數據，IG 在 2022 年實現了 20 億每月活躍人數。短短三年增長至此，足見該平台如今的影響力。另外在最近一季的財報中 Meta 亦指出過，Facebook、WhatsApp、Messenger 這三大「家庭應用」的日活躍用家總量已來到近 35 億。

伴隨著平台規模上到新的台階，Instagram 接下來也將做出一系列調整。Reels 和私人訊息在導航列中的位置會變得更加突出，以進一步提升 app 的互動量。Meta 已確定將在韓國和印度進行測試，把 Reels 改為預設動態頁面。實際上，在不久前推出的 iPad 應用程式裡 Reels 已佔據中心位置，這一變化顯示了人們近年瀏覽 IG 習慣的改變。

