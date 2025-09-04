Instagram 正式登陸 iPad 平臺

Instagram 今日終於發佈了其 iPad 應用程式，這一消息並不是愚人節的玩笑。該公司表示「人們已經期待這個功能一段時間」，這當然是輕描淡寫。不過，Instagram 也花了時間設計出一個優化用戶喜愛的部分，以適應更大的螢幕。

儘管如此，似乎動態消息（feed）並不在「用戶最喜愛的部分」之中，因為它仍然只顯示在平板的中間。不過，考慮到 iPad 與 iPhone 在長寬比上的不同，這確實使得填滿整個螢幕變得困難。

因此，許多人不禁要問，為何會花這麼長時間才推出這個應用程式？除非有 Instagram 的高層決定日後發佈回憶錄，否則外界或許無法得知原因。

啟動應用程式後，將直接進入 Reels，讓用戶在更大的螢幕上享受娛樂內容。故事（Stories）將如預期顯示在頂部，而「消息」功能則可輕鬆一鍵訪問。

此外，iPad 上還新增了「Following」標籤，提供三種顯示選項：所有（來自追蹤帳號的推薦帖子和 Reels）、朋友（來自互相關注的帳號的推薦帖子和 Reels）、以及最新（按時間順序顯示的帖子和 Reels，最新的帖子會顯示在最上方）。

在觀看 Reels 時，用戶可以擴展評論區，而 Reels 仍然保持「全尺寸」，這是由於應用程式界面中出現大量空白區域所帶來的罕見好處。

Instagram for iPad 現在在全球範圍內推出，支持 iPadOS 15.1 及以上版本。新的平板設計將於不久後登陸 Android 平台。

