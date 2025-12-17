Instagram for TV 發佈，專為大屏幕設計，首度支持觀看 Reels

Instagram 最近宣布了一款專為大屏幕設計的新應用程式，名稱為 Instagram for TV。目前，這款應用程式的功能主要集中在觀看 Reels，儘管公司表示還在開發其他功能。該應用程式目前在美國的 Amazon Fire TV 設備上進行測試。

Instagram 指出，未來幾個月內，這款應用程式會擴展至更多設備和地區。用戶可以在應用程式中添加多達五個帳戶，或專門為電視體驗創建一個專用帳戶。Reels 根據用戶的興趣進行分類，組織成不同的頻道。

Instagram for TV 還包含搜索功能，使用戶能夠發現創作者、個人資料和感興趣的主題。公司計劃在未來引入額外功能，例如使用手機作為遙控器、共享動態和改進的導航。

該應用程式遵循 PG-13 分級制度，並為青少年用戶提供與移動應用程式相同的安全保護措施，包括限制接觸不適合 18 歲以下用戶的內容、評論和個人資料。

