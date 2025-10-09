焦點

Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新

Yahoo Tech HK

Intel 公布 Panther Lake 更多細節，採用「2nm 級別」的 18A 製程

新品預計 2026 上半年開始量產，更多詳情明年 CES 公開。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Intel 公布 Panther Lake 更多細節，採用「2nm 級別」的 18A 製程
Intel 公布 Panther Lake 更多細節，採用「2nm 級別」的 18A 製程

Intel 若想重新崛起成為晶圓代工領域的核心玩家，即將推出的 Panther Lake 晶片表現如何就至關重要。今日廠方公開了這款產品的更多資訊，它將採用「2nm 級別」的 18A 製程，並交由 Intel 位於美國亞利桑那州的工廠生產。

相比 Intel 3 製程，18A 的每瓦效能提升高達 15%，晶片密度約提高 30%。它具備能夠實現更大規模、更高效開關控制的全新電晶體架構，並擁有「突破性」的背面供電系統以優化電力與訊號傳輸。除此之外，18A 所用的先進封裝與 3D 晶片堆疊技術 Foveros 可將多個芯粒堆疊並整合到 SoC 設計中，這在系統層面上增加了「靈活性、可擴展性與效能優勢」。

廣告
Panther Lake
Panther Lake

Intel 18A 製程將作核心技術平台，被用於 Intel 未來至少三代客戶端及伺服器產品的研發與生產。即將到來的 Panther Lake 首批會推出共 12 款型號，覆蓋筆電、遊戲裝置及邊緣運算解決方案。其中 4 款 Core Ultra X 型號是專為高階市場而設，另外還有 4 款主流行動定位的 Core Ultra H 和 4 款驅動輕薄筆電的 Core Ultra U 型號。

Intel 聲稱這批新品將「結合 Lunar Lake 的能效與 Arrow Lake 的效能」，最多搭載 16 顆高效能 CPU 核心及 12 顆 Xe3 GPU 核心。在相同功耗下，Panther Lake 對比 Lunar Lake 單核心效能增強了 10%，對比 Lunar Lake 與 Arrow Lake 多核心效能提升 50%。GPU 綜合效能上漲了 50%，另外晶片也支援最新 LPDDR5、新一代 LPCAMM 記憶體和全域儲存加密，並且內建了 Wi-Fi 7、藍牙 6.0 和 Thunderbolt 4。

根據 Intel 的計畫，Panther Lake 會從 2026 上半年開始大規模量產，更多詳情會在明年 CES 公開。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

AMa

其他人也在看

莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？

恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？

麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕

Yahoo財經 ・ 11 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴

前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴

前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持

葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持

葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏

Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏

時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽

春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽

春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。

AASTOCKS ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025

AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025

今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作

宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作

只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。

Yahoo Style HK ・ 16 小時前
近年最平鐵路盤！三年劈價兩成！錦上路柏瓏III入場費466萬

近年最平鐵路盤！三年劈價兩成！錦上路柏瓏III入場費466萬

信置、嘉華及中國海外合作發展元朗錦上路柏瓏III，公布首批價單，涉及約138伙，折實平均呎價13,938元，入場1房折實價為466.6萬元，料屬近年鐵路項目入場價最平。更多新盤：長沙灣曉柏峰加推57伙1房 入場費約422萬灣仔woodis 2房入場費約705萬 恒地：「較同區約有3至5%折讓」首批138伙包括54伙1房、84伙2房，實用面積由352至561平方呎，扣除最高16%折扣後，折實價由466.6萬至905.6萬元，折實呎價12,629至16,143元。最低售價單位為1座1樓B8室，實用面積354平方呎，採1房間隔（開放式廚房），扣除16%折扣後，折實價466.6萬元，折實呎價13,181元。呎價最低單位為1座1樓B7單位，實用面積462平方呎，採2房間隔（開放式廚房），折實價583.5萬元，折實呎價12,629元。信和集團執行董事田兆源表示，首張價單為「北都開心價 」，為回應市場對鐵路沿線盤的需求，價錢較項目首期有兩成折讓，亦為鐵路沿線盤最平，有機會下周開售。參考柏瓏I、II在2022年5月分別推出首批各168伙，折實均呎價分別為17,608元及17,898元，即今批柏瓏III

28Hse.com ・ 7 小時前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭

白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭

【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.

Bloomberg ・ 2 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%

恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%

滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。

AASTOCKS ・ 14 小時前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心

滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心

滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。

AASTOCKS ・ 13 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察

莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘

彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘

豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由

28Hse.com ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬

前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬

近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。

28Hse.com ・ 1 天前