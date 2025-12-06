Intel 將為 Apple 生產芯片，包含 iPhone 專用型號

Apple 曾經在其筆記本電腦和桌面電腦中使用 Intel 的晶片，但隨著自家設計的 M 系列晶片推出，Apple 開始逐漸與 Intel 脫離關係。根據最新消息，Apple 似乎即將與 Intel 達成新的合作協議，但這次的合作模式有所不同。Intel 將僅負責為 Apple 製造晶片，並不會參與設計階段。

這意味著，Apple 希望減少對台積電（TSMC）的依賴，而 Intel 將成為其製造合作夥伴。GF Securities 的分析師 Jeff Pu 表示，他和他的同事預測，Intel 和 Apple 將在 2028 年達成協議，供應至少部分非 Pro 系列的 iPhone A 系列晶片。最初，Intel 只會生產 Apple 少量的晶片，TSMC 仍將是主要供應商。

廣告 廣告

上個月，知名分析師 Ming-Chi Kuo 表示，Intel 最早將於 2027 年中開始製造 Apple 低端的 M 系列晶片，供應給 Mac 和 iPad。Apple 將會利用 Intel 的 18A 製程來生產這些 M 系列晶片，這一製程被認為是北美生產的「最早可用的 2nm 以下先進工藝」。

推薦閱讀