Intel CTO、AI 負責人 Sachin Katti 加盟 OpenAI，原職務由 CEO 陳立武兼顧

在獲得 NVIDIA 的大筆投資後，彈藥充足的 OpenAI 開始招兵買馬備戰未來了。今日原 Intel CEO、AI 負責人 Sachin Katti 宣布加盟 OpenAI，他將利用自己在 Intel 積累的 4 年經驗，為新東家設計、構建能滿足 AGI（通用人工智能）發展需求的算力基礎設施。

「很興奮能有機會與 Greg Brockman、Sam Altman 以及 OpenAI 的團隊合作，創造通往 AGI 的運算基礎設施！」Katti 在 X 上寫道，「非常感謝 Intel 在過去 4 年內讓我獲得了領導網路、邊緣運算、AI 業務的寶貴機會和經驗，很榮幸能與陳立武、Pat Gelsinger、Nick McKeown 合作。」

在 Katti 離開之後，CEO 陳立武將兼顧 CTO 和首席 AI 官的職務。對 Intel 這間近況不佳的老廠來說，頗有些雪上加霜的意味。

