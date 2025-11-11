最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Intel CTO、AI 負責人 Sachin Katti 加盟 OpenAI，原職務由 CEO 陳立武兼顧
彈藥充足的 OpenAI 開始招兵買馬了。
在獲得 NVIDIA 的大筆投資後，彈藥充足的 OpenAI 開始招兵買馬備戰未來了。今日原 Intel CEO、AI 負責人 Sachin Katti 宣布加盟 OpenAI，他將利用自己在 Intel 積累的 4 年經驗，為新東家設計、構建能滿足 AGI（通用人工智能）發展需求的算力基礎設施。
「很興奮能有機會與 Greg Brockman、Sam Altman 以及 OpenAI 的團隊合作，創造通往 AGI 的運算基礎設施！」Katti 在 X 上寫道，「非常感謝 Intel 在過去 4 年內讓我獲得了領導網路、邊緣運算、AI 業務的寶貴機會和經驗，很榮幸能與陳立武、Pat Gelsinger、Nick McKeown 合作。」
在 Katti 離開之後，CEO 陳立武將兼顧 CTO 和首席 AI 官的職務。對 Intel 這間近況不佳的老廠來說，頗有些雪上加霜的意味。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港手球｜全運會佳績「史無前例」 總會倡設基地場館 羅淑佩：盡力提供場地支援｜Yahoo
第十五屆全國運動會，港隊手球隊昨日（10 日）在銅牌戰雖然以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚在社交平台發文，指接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法；到了今早（11 日）她向《商台》表示，已向手球總會、港隊教練和球員等承諾，盡辦法在場地上提供支援。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國上市｜港產獨角獸曾考慮香港 上市首九個月轉虧為盈賺628萬 Klook申美國上市
港產獨角獸公司、著名旅遊體驗預訂平台Klook Technology Limited宣佈啟動赴美上市，早前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格註冊聲明，擬進行美國存託股票（ADS）的首次公開募股（「IPO」），早前曾經考慮赴港上市。BossMind ・ 4 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
摩佬高昂住宿費 由費倫巴治埋單
【Now Sports】土耳其報章《Yenicag Gazetesi》爆料，8月尾被費倫巴治炒魷的摩連奴，給球會留下一筆高達65.6萬鎊的酒店費用。《Yenicag Gazetesi》的記者表示，摩連奴（Jose Mourinho）在執教費倫巴治的16個月內，有15個月都住在離伊斯坦堡市中心偏遠的四季酒店，「埋單」費用高達3650萬土耳其里拉，相當於65.6萬鎊，而這筆費用要由球會支付。四季酒店由一座19世紀奧斯曼帝國的宮殿改建而成，很多設置都用上大理石，而且有非常寬敞的露台，其中深得摩連奴歡心的，是酒店有座水療中心，他經常會使用。65.6萬鎊的消費，也不只是租房錢而已，據工作人員透露，還包括摩佬的點餐，他最愛該酒店的雞湯和瑪格麗特pizza，也會叫梳打水和雪糕。除了酒店費用要費倫巴治承擔，摩連奴還因被炒而獲得球會770萬鎊的賠償金額。這位名帥在離職後不到1個月，便接受了賓菲加的邀請，事隔20多年後再返回葡萄牙執教，但目前球隊在葡超只排第3，落後榜首的波圖6分，而歐聯更在聯賽階段全敗，只靠得失球差勝過阿積士而不用墊底。now.com 體育 ・ 6 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 23 小時前
中金：恒指明年最牛見31000
中金發表港股展望，預測恒指明年基準情形下將處於28000點至29000點區間。該行預期明年港股盈利增長只有3%至4%，但估值方面仍有5%至6%上行空間，看好人工智能（AI）、電力新能源及創新藥等板塊。在最樂觀情況下，恒指可上望31000點。信報財經新聞 ・ 16 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 6 小時前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 6 小時前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 12 小時前