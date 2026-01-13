「INZONE」參展「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」！舉辦產品試玩及談話活動等

索尼行銷株式會社宣布，將在決定「Apex Legends」世界頂尖電競大賽的「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」中，展出電競裝備「INZONE」攤位。

本大賽將於2026年1月15日（四）至2026年1月18日（日）在北海道・札幌的大和House PREMIST DOME舉辦。

「INZONE」攤位將於「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」展出！

「INZONE」攤位

電競裝備「INZONE」將在決定「Apex Legends」世界頂尖電競大賽的「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」中展出！

索尼股份有限公司及索尼行銷將以本大賽的官方合作夥伴身分參與。

將實施可試玩包括獲選為大會官方裝備的電競螢幕「INZONE M10S」及電競耳機麥克風「INZONE H9 II」在內之「INZONE」產品的展示。

攤位內將設置特別舞台，並有簽訂官方贊助合約的職業電競戰隊所屬選手及人氣實況主登場。

將舉辦大賽的觀賽派對（同時觀看會）及談話活動等。

此外，還將舉辦「INZONE Buds爭奪‼ 1v1活動」。

若在與特別嘉賓的對戰中獲勝，即可獲得電競耳機「INZONE Buds」。

實施「INZONE」商品數量限定會場販售・線上販售

不僅如此，在舉辦期間，索尼直營店「Sony Store 札幌」將於攤位內開設快閃店，實施「INZONE」商品的數量限定會場販售及線上販售。

購買者將可獲得依購買金額對應的會場限定購買特典（數量限定）。

會場內的販售商品

電競耳機麥克風「INZONE H9 II」

電競耳機「INZONE Buds」

電競入耳式耳機「INZONE E9」

電競鍵盤「INZONE KBD-H75」

電競滑鼠「INZONE Mouse-A」

電競滑鼠墊「INZONE Mat-F」「INZONE Mat-D」

除此之外，也預計將實施關注INZONE官方X(@INZONEbySony_JP)並發文，或是回答會場內問卷即可獲得的「ALGS限定貼紙」發放活動（數量限定）。

關於本大賽的詳細資訊，請參閱「Apex Legends Global Series Year 5 Championship」官方網站。