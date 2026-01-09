IO發布全新遊戲顯示器系列「GigaCrysta S」「GigaCrysta」「GCF」！

艾歐資訊宣布推出旗下遊戲顯示器品牌「GigaCrysta」的三個新系列「GigaCrysta S」「GigaCrysta」「GCF」。

新產品的詳細資訊將擇日公佈 。

全新「GigaCrysta」3系列即將推出！

遊戲顯示器品牌「GigaCrysta」宣布將對其產品系列進行全面改革，以迎合現代用戶的遊戲風格和價值觀，並將推出３個新系列。

未來還將發布更多產品。

系列一覽

GigaCrysta系列比較

頂級系列: GigaCrysta S

Concept: 一個令現實嫉妒的世界

一流的遊戲體驗

Spec: Mini LED/OLED/次世代技術

Design: 不妥協於視覺表現及技術的設計

Position: 旗艦

Value: 震撼的遊戲體驗，沉浸感十足

GigaCrysta 的旗艦系列「GigaCrysta S」是以「一個令現實嫉妒的世界」為概念

積極採用最新的顯示技術，以實現快速反應時間和高品質的視覺呈現。

產品專為希望完全沉浸於遊戲世界的用戶而設計，尤其注重顯示品質，例如Mini LED、HDR、色彩還原和響應速度。

標準系列: GigaCrysta

Concept: 無需猶豫即可選擇，可靠標準

通往勝利的最短路徑

Spec: 高速面板、高更新率

Design: 功能齊全

設計實用均衡

Position: 優質

Value: 毫無顧慮地做出選擇的安心感

品牌核心標準系列「GigaCrysta」，旨在提供「無需猶豫即可選擇的可靠標準」

顯示器秉承了前代 GigaCrysta 的設計理念，其配置旨在成為日本遊戲顯示器的標竿之作。

完美平衡性能、品質和價格，能夠滿足從初次接觸遊戲顯示器的用戶到長期用戶的各種需求。

競賽專用系列: GCF

Concept: 只追求速度，摒棄延遲

重視速度的獨特解決方案

Spec: 高刷新率，低延遲

Design: 重視速度和反應能力所需的要素

Position: 重視速度和成本效益

Value: 舒適的遊戲體驗和合理性價比

「GCF」是一個以「只追求速度，摒棄延遲」為主題，注重速度的系列

透過精心挑選直接影響反應速度的元素，實現專為競技遊戲而設計的流暢易用性。

機型定位為希望以合理價格享受高速遊戲體驗的使用者。

詳情請瀏覽艾歐資訊官方網頁及GigaCrysta官方X(@GigaCrysta_io)。