IO發布全新遊戲顯示器系列「GigaCrysta S」「GigaCrysta」「GCF」！
艾歐資訊宣布推出旗下遊戲顯示器品牌「GigaCrysta」的三個新系列「GigaCrysta S」「GigaCrysta」「GCF」。
新產品的詳細資訊將擇日公佈 。
全新「GigaCrysta」3系列即將推出！
遊戲顯示器品牌「GigaCrysta」宣布將對其產品系列進行全面改革，以迎合現代用戶的遊戲風格和價值觀，並將推出３個新系列。
未來還將發布更多產品。
系列一覽
頂級系列: GigaCrysta S
Concept: 一個令現實嫉妒的世界
一流的遊戲體驗
Spec: Mini LED/OLED/次世代技術
Design: 不妥協於視覺表現及技術的設計
Position: 旗艦
Value: 震撼的遊戲體驗，沉浸感十足
GigaCrysta 的旗艦系列「GigaCrysta S」是以「一個令現實嫉妒的世界」為概念
積極採用最新的顯示技術，以實現快速反應時間和高品質的視覺呈現。
產品專為希望完全沉浸於遊戲世界的用戶而設計，尤其注重顯示品質，例如Mini LED、HDR、色彩還原和響應速度。
標準系列: GigaCrysta
Concept: 無需猶豫即可選擇，可靠標準
通往勝利的最短路徑
Spec: 高速面板、高更新率
Design: 功能齊全
設計實用均衡
Position: 優質
Value: 毫無顧慮地做出選擇的安心感
品牌核心標準系列「GigaCrysta」，旨在提供「無需猶豫即可選擇的可靠標準」
顯示器秉承了前代 GigaCrysta 的設計理念，其配置旨在成為日本遊戲顯示器的標竿之作。
完美平衡性能、品質和價格，能夠滿足從初次接觸遊戲顯示器的用戶到長期用戶的各種需求。
競賽專用系列: GCF
Concept: 只追求速度，摒棄延遲
重視速度的獨特解決方案
Spec: 高刷新率，低延遲
Design: 重視速度和反應能力所需的要素
Position: 重視速度和成本效益
Value: 舒適的遊戲體驗和合理性價比
「GCF」是一個以「只追求速度，摒棄延遲」為主題，注重速度的系列
透過精心挑選直接影響反應速度的元素，實現專為競技遊戲而設計的流暢易用性。
機型定位為希望以合理價格享受高速遊戲體驗的使用者。
詳情請瀏覽艾歐資訊官方網頁及GigaCrysta官方X(@GigaCrysta_io)。
©I-O DATA DEVICE, INC.
