IOC禁用悼死者頭盔 烏克蘭選手：絕不背叛同胞

（法新社義大利科爾蒂納戴比索10日電） 烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天矢言，即使國際奧林匹克委員會（IOC）高層下達禁令，他仍將在比賽當天戴上印有俄烏戰爭受害者圖像的頭盔。

赫拉斯克維奇頭盔上印的受害者圖案，都是在俄羅斯2022年全面侵烏後不幸喪命的烏國男女運動員。

但IOC表示，赫拉斯克維奇不得在12日開始的比賽中佩戴這頂頭盔。發言人亞當斯（Mark Adams）指出，頭盔印有受害者影像已違反奧林匹克憲章禁止賽場政治表態的規範，但大會「將破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章，以茲紀念」。

根據規範，雖然賽事中嚴禁任何政治性動作，但選手可以在記者會及社群媒體上發表個人見解。

赫拉斯克維奇隨後在科爾蒂納滑雪中心（Cortina Sliding Centre）向媒體表示，他毫無退讓打算，要在12日的男子單人俯臥式雪橇比賽時戴上這頂頭盔。

他說：「我所有訓練都用了這頂頭盔…今天用，明天用，比賽當天也會用。」

27歲的赫拉斯克維奇表示，他不同意國際奧會的決定，「因為我真心認為我們沒有違反任何規定」。

赫拉斯克維奇也說，他希望成為「奧林匹克大家庭」的一員，但強調有必要讓世人看見俄羅斯入侵帶來的「可怕」後果。

他另在社群平台Instagram發文說：「他們雖已殞命，但他們的聲音響亮到讓國際奧會都感到害怕。」

赫拉斯克維奇說：「我真心相信，正是因為他們的犧牲，這屆奧運才能舉辦。」

「即使國際奧會想辜負這些運動員留下的記憶，我也絕不會背叛他們。」

他同時點出，奧運中有其他選手針對政治議題發聲。