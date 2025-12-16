iOS 向 Android 下血書?! 詭異 Bug，Android 傳的照片放大變紅

文章來源：Qooah.com

據 9To5Mac 報道，部分 Apple 用戶反饋 iOS 26 系統出現一則詭異顯示問題，Android 手機拍攝的照片傳輸至 iPhone 後，正常尺寸查看無異常，但放大時會被異常疊加紅色濾鏡，影響視覺體驗。

用戶測試發現，該 Bug 並非照片本身損壞導致，而是切換查看方式時觸發的系統顯示異常。值得慶幸的是，修復方法十分簡便：用戶只需打開變紅的照片，進入「編輯」界面後點擊「還原」選項，即可快速移除紅色濾鏡，讓照片恢復原本畫質。

截至目前，Apple 官方尚未對這一問題作出回應。不少用戶結合系統特性分析，推測 Bug 成因可能與 iPhone 解析 Android 照片中嵌入的色彩規格檔案時出現異常有關，導致放大操作觸發錯誤的色彩渲染機制。

此次 iOS 26 的離奇 Bug 雖未造成數據丟失等嚴重影響，但給跨平台照片傳輸用戶帶來不便。期待 Apple 盡快通過系統更新修復該問題，提升用戶使用體驗。