iOS 測試版顯示非 Apple 手錶的通知功能

Apple 可能很快會提升 iPhone 與第三方智能手錶之間的互操作性。最新的 iOS 26.1 測試版暗示了一項新的「通知轉發」功能，該功能可以將 iPhone 通知顯示在非 Apple 設備或配件上，這一點是由 Macworld 發現的。

根據 Macworld 所見的代碼，使用者似乎只能將通知轉發到一個設備，同時一個新的「AccessoryExtension」框架也可能改善與第三方配件的配對過程。目前仍難以確定這些功能的具體運作方式，但它們似乎與歐洲委員會的一項命令有關，該命令將迫使 Apple 使 iPhone 在與非 Apple 配件方面的兼容性更佳。

為了遵守歐盟的數位市場法案 (DMA)，Apple 被要求向開發者和設備製造商提供訪問某些功能的權限，以便更方便地配對、傳輸數據和顯示通知，這些功能適用於 iPhone 與第三方設備之間，例如智能手錶、耳機和揚聲器。Apple 必須在今年年底之前開放大部分這些功能，但尚不清楚這些功能是否會在預期於下個月推出的 iOS 26.1 中提供，或是否只會針對歐盟以外的使用者。

