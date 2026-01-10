龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
iOS / iPadOS 正式推出 V11 版《Antutu》！即試 iPhone 17 Pro、M5 iPad Pro 11 跑到幾多分
本文刊登時 iOS 跟 iPadOS 平台《Antutu》V11 版已開放升級，據更新日誌資訊其加入 CPU AI 運算、儲存 AI 大模型讀取，及日常辦公及多媒體應用的測試場景。
實測以 512GB 版本 iPhone 17 Pro 試行《Antutu》V11 版獲 2,519,946 分數，儲存測試得分為 125,410；
而 512GB 版 M5 iPad Pro 11 吋試行《Antutu》V11 版就獲 3,860,047 分數、儲存測試得分為 200,879。
跟安兔兔官方微博日前公佈、採用 V10 版《Antutu》統計得分相比，iPhone 17 Pro 平均 2,399,382 分有約 10 餘萬分提升（見下圖）：
而受惠於 M5 晶片強勁運算及 AI 表現，M5 iPad Pro 11 吋就由上版本平均 3,194,264 分，大幅提升達 60 多萬分，更直觀體驗到其頂級效能加強。
Mobile Magazine 加強：考慮到 iOS 及 Android 版硬件及計分機制不同，跨平台比分數參考價值不高。而在加入 AI 綜合測試後，M5 iPad Pro 或能與前代 iPad 在成績上拉開更大差距。
資料來源：Antutu
