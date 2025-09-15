iOS 26 正式版上線：Liquid Glass 新設計加更深度整合的 Apple Intelligence

如承諾的那樣，在 iPhone 17 發布會後不久，Apple 便帶來了 iOS 26 的正式版本。這次最明顯的變化自然是 WWDC 上公開的 Liquid Glass 全新視覺設計，這套新方案擁有半透明、響應式的 UI，圖示、按鈕、工具列等都會呈現出類似堆疊玻璃的質感。系統內的小組件也會適配這種風格，Liquid Glass 亦可根據周圍環境智能地適應明暗模式。另外桌布和鎖定螢幕都可以動態縮放，以更好地適應照片、專輯封面等，從而達到讓畫面中元素（比如時間）都更易於查看的目的。

上一次 Apple 大改 iOS 的視覺風格還要追溯到 2013 年，當時他們在 iOS 7 裡把經典的擬物風格換成了觀感更輕量的扁平化設計。除了外觀上的變化以外，iOS 26 也進一步加強了 Apple Intelligence。翻譯工具被更深入地整合到了系統當中，電話、FaceTime 和訊息都會有即時翻譯，而且 Apple Music 也會加入翻譯和發音指南。

另外在電話 app 中，最近通話和語音留言會被整合到同一分頁內，用家也能看到 Apple Intelligence 對留言的總結。新的來電篩選工具可以自動接聽來自未知號碼的電話，你可以在螢幕上看到來電者的身分和來電原因，然後再決定是否接聽。FaceTime 的主要控制按鈕也被移到了畫面右下角以便操作，新版訊息 app 增加了設置背景圖片和創建投票的選項。在群組聊天中亦能收、發 Apple Cash，並會顯示輸入提示（裝置內部的垃圾訊息檢測工具也在開發當中）。

在 iOS 26 中，Safari 網址列也會變得更為透明且會針對所有瀏覽啟用「高級識別保護」。相機 UI 進一步簡化，主介面僅留下拍照和錄影供使用者切換。如果要使用人像模式、慢動作錄影等進階功能，則需要滑動進入更深層的選單，另外相簿 app 內個人收藏和各類相簿的佈局也有了變化。最後，CarPlay 和 CarPlay Ultra 也都會隨 iOS 26 一同換上 Liquid Glass 新裝。用家還能設置新的「點按回覆」並在 CarPlay 中固定收藏的特定對話，來電也不會再佔據整片螢幕，而是只有一個小視窗，這樣各類資訊會變得更加一目了然。

除 iOS 26 以外，生產力升級的 iPadOS 26、加入睡眠評分、AI 教練的 watchOS 26 以及提升了跨裝置互動性的 macOS 26 Tahoe 也都在今日上線。當然它們也都變成了 Liquid Glass，各位可以去體驗一下看看是否習慣囉。

