iOS 26 正式版上線：Liquid Glass 新設計加更深度整合的 Apple Intelligence

平板、手錶、電腦系統也都可以升級了。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
iOS 26 正式版上線：Liquid Glass 新設計加更深度整合的 Apple Intelligence
iOS 26 正式版上線：Liquid Glass 新設計加更深度整合的 Apple Intelligence

如承諾的那樣，在 iPhone 17 發布會後不久，Apple 便帶來了 iOS 26 的正式版本。這次最明顯的變化自然是 WWDC 上公開的 Liquid Glass 全新視覺設計，這套新方案擁有半透明、響應式的 UI，圖示、按鈕、工具列等都會呈現出類似堆疊玻璃的質感。系統內的小組件也會適配這種風格，Liquid Glass 亦可根據周圍環境智能地適應明暗模式。另外桌布和鎖定螢幕都可以動態縮放，以更好地適應照片、專輯封面等，從而達到讓畫面中元素（比如時間）都更易於查看的目的。

上一次 Apple 大改 iOS 的視覺風格還要追溯到 2013 年，當時他們在 iOS 7 裡把經典的擬物風格換成了觀感更輕量的扁平化設計。除了外觀上的變化以外，iOS 26 也進一步加強了 Apple Intelligence。翻譯工具被更深入地整合到了系統當中，電話、FaceTime 和訊息都會有即時翻譯，而且 Apple Music 也會加入翻譯和發音指南。

iOS 26
iOS 26

另外在電話 app 中，最近通話和語音留言會被整合到同一分頁內，用家也能看到 Apple Intelligence 對留言的總結。新的來電篩選工具可以自動接聽來自未知號碼的電話，你可以在螢幕上看到來電者的身分和來電原因，然後再決定是否接聽。FaceTime 的主要控制按鈕也被移到了畫面右下角以便操作，新版訊息 app 增加了設置背景圖片和創建投票的選項。在群組聊天中亦能收、發 Apple Cash，並會顯示輸入提示（裝置內部的垃圾訊息檢測工具也在開發當中）。

iOS 26
iOS 26

在 iOS 26 中，Safari 網址列也會變得更為透明且會針對所有瀏覽啟用「高級識別保護」。相機 UI 進一步簡化，主介面僅留下拍照和錄影供使用者切換。如果要使用人像模式、慢動作錄影等進階功能，則需要滑動進入更深層的選單，另外相簿 app 內個人收藏和各類相簿的佈局也有了變化。最後，CarPlay 和 CarPlay Ultra 也都會隨 iOS 26 一同換上 Liquid Glass 新裝。用家還能設置新的「點按回覆」並在 CarPlay 中固定收藏的特定對話，來電也不會再佔據整片螢幕，而是只有一個小視窗，這樣各類資訊會變得更加一目了然。

CarPlay
CarPlay

除 iOS 26 以外，生產力升級的 iPadOS 26、加入睡眠評分、AI 教練的 watchOS 26 以及提升了跨裝置互動性的 macOS 26 Tahoe 也都在今日上線。當然它們也都變成了 Liquid Glass，各位可以去體驗一下看看是否習慣囉。

