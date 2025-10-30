iOS 26 相關泄漏案被告聲稱 Jon Prosser 支付其 $650

早前，Apple 對洩漏者 Jon Prosser 及 Michael Ramacciotti 提起訴訟，指控他們存在「協調計劃，闖入 Apple 的開發 iPhone，竊取 Apple 的商業機密，並從中獲利」。然而，在最近的文件中，Ramacciotti 否認與 Prosser 有任何計劃或協調的共謀，並表示根據他的記憶，他從 Prosser 獲得的任何付款「是在事後進行，而不是在行動和交流之前達成的協議」。

Apple 的訴訟指控 Ramacciotti 在前 Apple 員工 Ethan Lipnik 不在的時候，利用位置追蹤技術進入其開發 iPhone，並在 FaceTime 通話中向 Prosser 展示尚未發佈的 iOS 26 的功能。但在他的法庭文件中，Ramacciotti 承認他確實進入了 Lipnik 的 Apple 開發 iPhone，並與 Prosser 進行了 FaceTime 通話，Prosser 要求他展示某些 iOS 功能，儘管他否認有追蹤 Lipnik 的位置。

根據 Ramacciotti 的文件，在那次通話的幾週前，Lipnik 曾與 Ramacciotti 坐下來「瀏覽」該 iPhone 上的新 iOS 功能。Ramacciotti 表示，他「並未充分意識到開發版本的 iOS 在 Development iPhone 上的敏感性」，因為 Lipnik 願意向他展示這些功能。

律師表示，Prosser 在 FaceTime 通話後的某一時刻向 Ramacciotti 提供了 $650 的報酬，而 Ramacciotti 也表示他「並不是基於 Prosser 的任何承諾主動與其聯繫」以獲取報酬。雖然 Prosser 確實向 Ramacciotti 支付了 $650，但 Ramacciotti 表示「並未期待從 Prosser 那裡獲得任何付款」。他聲稱並不知道 Prosser 在錄製通話的視頻，同時也否認持有任何 Apple 的商業機密，並否認擁有其他形式的 Apple 機密信息。

目前，Prosser 和 Apple 尚未對評論請求作出即時回應。Prosser 上週對《The Verge》表示，他與 Apple 在訴訟中「保持著積極的溝通」，但幾天後，Apple 表示 Prosser「尚未表明」他可能何時回應此事。法庭已對 Prosser 作出缺席判決，意味著即使他未回應，案件仍可繼續進行，而 Apple 意圖對 Prosser 提起缺席判決。

