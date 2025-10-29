iOS 26.1 RC 發佈，正式版即將推出

Apple 已開始釋出其 iOS 26.1 版本候選（Release Candidate, RC）。這個版本目前已供開發者和公眾測試者使用，距離 iOS 26.1 beta 4 的發佈僅過了一週。Apple 正在將 Apple Intelligence 支援擴展至另外八種語言，包括丹麥語、荷蘭語、挪威語、葡萄牙語（葡萄牙）、瑞典語、土耳其語、繁體中文及越南語。

此次 RC 發佈還修復了幾個錯誤，包括在使用鎖屏應用程式（如計算器、計時器和備忘錄）時意外進入睡眠狀態的問題。AirDrop 也得到了增強，並伴隨著更流暢的動畫和更新的 Apple Music 導航功能。

在視覺方面，iOS 26.1 允許用戶調整 Liquid Glass 的不透明度，並可禁用主畫面上的相機滑動功能。此外，Safari、日曆、照片及 Apple Music 也將進行視覺上的改變。更多有關 iOS 26.1 的功能可參考相關資料。

預計 Apple 將在 11 月初釋出正式的 iOS 26.1 版本。

